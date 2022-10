Menschen retten im Hochwasser-Katastrophenfall: Große Übung im Rems-Murr-Kreis

Was wäre los, wenn ein Starkregen mit Überflutungen das Murrtal heimsuchen würde? Damit sahen sich 400 Einsatzkräfte konfrontiert, die am Samstag im Oberen Murrtal den Fall einer Hochwasserkatastrophe geprobt haben.

Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller, entwurzelte Bäume, tosende Wassermassen – dieses zum Glück nur fiktive Horrorszenario bildet das Drehbuch einer kreisweiten Übung. Beteiligt ist die Familie der Blaulicht- und Rettungsorganisationen, die bei einem Hochwasserfall relevant sind. Koordiniert wird sie vom im Feuerwehrhaus in Oppenweiler stationierten Führungsstab, dem Herzstück des Katastrophenschutztags. 42 Einsatzkräfte planen die benötigte Hilfe und entsenden sie an die Einsatzorte.

Geübt wird die Bergung von Vermissten mit Tauchern, Menschenevakuierung per Seilkonstruktion über einen reißenden Bach und das Befüllen von mehreren Tausend Sandsäcken. Inszeniert werden auch ein Sucheinsatz nach Vermissten mit Such- und Rettungshunden und Drohnen sowie die Evakuierung von Bewohnern eines Altenheims. Jochen Wolf, Gesamtkommandant aus Waiblingen und Einsatzleiter, verkündet zwei Stunden nach Beginn der Übungen: „Wir haben alles im Griff.“ Und das umfasst eine ganze Menge: 400 Einsatzkräfte spielen verschiedene Notsituationen durch. Mehr als 100 Fahrzeuge sowie allerlei Gerätschaften und Maschinen werden im Kampf gegen die Wassermassen aktiviert.

Murr-Hochwasser 2011, Ahrtal: Man muss vorbereitet sein

Eine Delegation aus Landrat, Bürgermeistern, Kreisräten und Einsatzkräften wird im Bus zu den Übungspunkten gefahren, wo sie Szenarien gezeigt bekommt, die „wir hoffentlich nie erleben werden“, wie Landrat Dr. Richard Sigel in seiner Begrüßung sagte. In den letzten Jahren seien vermehrt die Problemfelder Starkregen und Extremwetterlagen in den Fokus gerückt. Das Murr-Hochwasser 2011 und die Ereignisse im Ahrtal zeigen, dass es wichtig sei, „vorauszuschauen und sich vorzubereiten“.

Viele Rädchen greifen an der in Murrhardt installierten Sandsackfüllstation ineinander. Mit Hilfe der dort demonstrierten Sandsackfüllmaschine lassen sich bis zu 1000 Sandsäcke pro Stunde füllen, veranschaulicht Stephan Schiek, Kommandant der Korber Feuerwehr: „Im Katastrophenfall werden Sandsäcke gebraucht. Sehr schnell.“ Sie von Hand zu befüllen, komme einer Sisyphosarbeit gleich, die den Helfern von der Befüllmaschine erleichtert wird. Sie stülpen einen Sandsack über einen der Trichter, die sich per Hebel öffnen lassen – ähnlich wie in einem Unverpacktladen fällt das sandige Schüttgut in die aufgehaltenen Säcke. Ein Lkw mit Greifarm lässt immer wieder neuen Sand in die Trommel fallen. „Wir dosieren über den Hebel, nicht automatisch, man spürt, wenn’s voll ist“, sagt einer der Helfer. Sie sollten zu drei Vierteln voll sein. „So lassen sie sich noch in eine Form drücken, dann dringt kein Wasser durch“, so Kommandant Schiek.

Rund 3000 Sandsäcke werden im Rahmen der Übung mit 40 Tonnen Sand befüllt, anschließend akkurat in Metallboxen gestapelt. Die Arbeit war nicht für die Katz, die Säcke seien einige Jahre haltbar, bei lichtloser und trockener Lagerung. Stationiert ist das 2012 als Reaktion auf das Murr-Hochwasser 2011 beschaffte Gerät zur Hochwasserhilfe in Korb. Der Standort habe strategische Gründe, wie Pressesprecher Simon Holder erklärt: „Die Gemeinde verfügt über wenig Gewässer, wäre also im Notfall nicht betroffen.“ Die Maschine sei zudem dank der zentralen Lage mit Anschluss an die B 14 und B 29 zügig an Einsatzorte transportierbar.

Taucher suchen in undurchsichtigem Gewässer nach vermissten Menschen

Nächster Brennpunkt: Das idyllische Fischbachtal hat’s böse erwischt. Ein Zeltlager wurde weggespült. Weitab vom Schuss werden die Businsassen begleitet und umflogen von mobilen Luftraumbeobachtern: Drohnen mit Wärmebildkameras suchen das Waldgebiet nach vermissten Personen ab. Die Einsatzkräfte von DLRG, Feuerwehr, Polizei, THW und Sanitäter treffen auf eine verheerende Lage. Wo üblicherweise der liebliche Bach sanft plätschernd murrwärts mäandert, donnern im glücklicherweise nur simulierten Übungsfall tonnenweise Wasser, Unrat und Bäume talabwärts.

Taucher und Strömungsretter suchen einen kleinen Tümpel nach Vermissten ab. Das kleine Gewässer sei wie sämtliche Seen im Rems-Murr-Kreis undurchsichtig, zu sehen sei da nichts, erläutert Markus Mulfinger, DRK-Einsatzleiter. Bei der Ortung hilft ein Sonar, es werden mehrere Stellen mit Bojen markiert und dann punktuell abgetaucht. Gegenüber dem Verbindungsweg zwischen Sulzbach und Mittelfischbach haben Helfer des DLRG eine Brücke aus Seilen gebaut und hieven auf Schleifkorbtragen Personen über das Gewässer, denen die Rückkehr vom Wasser abgeschnitten wurde und die ohne Zugangsmöglichkeiten auf einer Seite des Ufers eingeschlossen sind. Auch für Steiluferrettungen seien seine im Katastrophenschutz und Personenschutz tätigen Mitarbeiter ausgebildet, erklärt der DLRG-Kreisvorsitzende Jürgen Krauß. Das Szenario, für das sie spezialisiert sind, beginne, sobald Wasser inklusive weggespülte Fahrzeuge, Baumstämme und eingestürzte Gebäudeteile abgeflossen sind. „Wichtig ist, dass wir zeitnah informiert werden“, unterstreicht er.

Noch mehr Wasser ist in Sulzbach zu sehen. Die Bahnhofstraße ist überflutet, Pumpen rattern und ziehen auch einige Zuschauer an, Radfahrer halten an und schauen zu. „Das Wasser hat sich gestaut bis zur Brücke und sie bereits überspült, mehrere Keller sind vollgelaufen“, schildert Erhard Werthwein, Zugführer der Feuerwehr Sulzbach, das angenommene Szenario. Dort, wo der Fischbach in die Murr mündet, halten Einsatzkräfte von THW und Feuerwehr mit Schmutzwasserpumpen die Wassermassen zurück.

Auch seitlich des Lauterbachtals herrscht Chaos. Ein Erdrutsch. Umgeknickte Bäume. Kein Durchkommen. Zu sehen sind Feuerwehrleute, die Baumstämme aus dem Weg räumen. Eine Person liegt eingeklemmt unter einem umgestürzten Baum, Retter der Feuerwehr bergen den Statisten behutsam aus dem Geäst. Kreisbrandmeister René Wauro erklärt im Bus, dass auch Forstteams beim künftigen Hochwasserschutz eine tragende Rolle haben. Eine in Sulzbach verfügbare „Waldarbeiterrotte“ macht sich an einem Baum zu schaffen, der laut Alexander Hübner, Kommandant der Sulzbacher Feuerwehr, „unter Spannung“ steht. Ein umgeknickter Baum könne durch die Dehnung unter enormer Spannung stehen und schlimmstenfalls mit Wucht „rausschnalzen“. Das habe Waldarbeiter und Bürger schon das Leben gekostet. Nur ausgebildete Forstleute verfügten über die Fachkenntnis und Umsicht, dies sicher aufzuarbeiten, derweil sich die Feuerwehr um Menschenrettung kümmert.