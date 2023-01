Metall- und Elektroindustrie im Rems-Murr-Kreis: Wie ist die Lage?

Die fetten Jahre sind – vielleicht – vorbei. Zwischen sehr fett und sehr mager bleibt allerdings gewisser Spielraum: Die Metall- und Elektroindustrie im Rems-Murr-Kreis muss, wie andere Branchen auch, mit einer Reihe von Schwierigkeiten zurechtkommen. Ein beeindruckendes Polster an Aufträgen, das sich in den Coronajahren und zu Zeiten von Lieferengpässen aufgestaut hat, trägt die Firmen momentan noch durch unsichere Zeiten.

Hohe Energie- und Rohstoffpreise

Von einer „gewissen Bremswirkung“ verursacht durch eine Reihe von Faktoren, sprach Dr. Michael Prochaska dennoch am Montag (30.01.) vor der Presse in Waiblingen. Der Vorsitzende der Südwestmetall-Bezirksgruppe Rems-Murr und Stihl-Vorstand für Personal und Recht verwies auf höhere Zinsen, anhaltende Unsicherheit mit Blick auf den Krieg und die wirtschaftliche Entwicklung in anderen Ländern, hohe Energie- und Rohstoffpreise, Arbeits- und Fachkräftemangel sowie noch nicht überwundene Lieferkettenprobleme: Alles zusammen drückt die Stimmung, was sich in den Ergebnissen einer Umfrage unter Rems-Murr-Unternehmen aus der Metall- und Elektrobranche widerspiegelt.

Umfrageergebnisse lassen nur auf eine ungefähre Tendenz schließen

Vor einem Jahr waren noch fast die Hälfte der Unternehmen, die sich an der Umfrage beteiligt hatten, von einer ansteigenden Geschäftsentwicklung ausgegangen. In der jüngsten Umfrage teilten diese Einschätzung nur noch 17 Prozent der Unternehmen. Allerdings: Auf viel mehr als eine ungefähre Tendenz lassen die Umfrageergebnisse nicht schließen. Nur 35 von 77 angefragten Unternehmen hatte sich überhaupt an der Umfrage beteiligt.

Fakt ist: Unterm Strich gehen die Auftragseingänge in der Metall- und Elektroindustrie momentan etwas zurück. Dies auch vor dem Hintergrund, dass eine Reihe von Firmen in den Jahren 2021 und 2022 kaum hinterherkam, die Auftragsbücher auf dem Laufenden zu halten. Weil Vorprodukte und Rohstoffe lange ganz schwer oder gar nicht zu bekommen waren, baute sich eine beachtliche Bugwelle auf, sprich: Aufträge konnten nicht erledigt werden, Auslieferungen verzögerten sich, und aktuell ist man noch immer damit beschäftigt, Liegengebliebenes nach und nach abzuarbeiten.

Wie entwickelt sich die Energiekrise?

„Vom Außenhandel sind auch im neuen Jahr nur geringe Wachstumsimpulse zu erwarten“, sagte unterdessen Michael Prochaska bei der Pressekonferenz. Wie das Jahr 2023 in wirtschaftlicher Hinsicht verlaufen wird, hängt in hohem Maße davon ab, wie sich die Energiekrise entwickelt.

Der Bezirksgruppenvorsitzende verwies auf eine Warnung der Internationalen Energieagentur, wonach Gas dieses Jahr knapp werden könnte, weil die Wirtschaft in China sich merklich erholen und deshalb deren Nachfrage nach Gas spürbar wachsen könnte. „Zudem sorgen die hohen Energiepreise in Deutschland schon jetzt dafür, dass Unternehmen insbesondere in den auch für die Metall- und Elektrobranche wichtigen Grundstoffindustrien ihre Produktion bei gas- und stromintensiven Prozessen drosseln oder einstellen müssen.“ Wirtschaftsbereiche sind eng vernetzt, so dass einzelne Ausfälle zu „Abwärtsspiralen in der Gesamtwirtschaft“ führen können.

Bundesregierung rechnet für 2023 mit minikleinem Wirtschaftswachstum

Für die Gesamtwirtschaft gilt aber mittlerweile eine neue Prognose: Hatte die Bundesregierung bis vor kurzem noch mit einem Minus von 0,4 Prozent gerechnet, geht sie jetzt fürs Jahr 2023 von einem 0,2-Prozent-Plus aus.

Unterdessen steigen die Unternehmensgewinne zweistellig, und selbst im Multi-Krisenjahr 2022 verdienten die Unternehmen insgesamt und deutschlandweit erheblich mehr Geld, wenngleich natürlich nicht alle. In der Metall- und Elektroindustrie gibt’s im Rems-Murr-Kreis viele kleine Unternehmen, „denen es nicht so gut geht“, gab Südwestmetall-Geschäftsführer Michael Kempter vor der Presse zu bedenken.

Trotz des Wachstums, das Jahr um Jahr um Jahr anhält, präsentiert Südwestmetall immer wieder dieselbe Argumentationskette: Damit sie wettbewerbsfähig bleiben, dürfe man den Unternehmen keine weiteren Kosten und vor allem keine zusätzlichen Reglementierungen aufbürden.

Wirtschaft wünscht sich "echten Entfesselungspakt"

„So wie bisher kann es definitiv nicht weitergehen“, findet Michael Prochaska: „Was wir jetzt brauchen, ist ein Gesamt-Belastungsmoratorium für die Wirtschaft auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene“, sprich: Es muss im Detail auf den Tisch, welchen Belastungen die Firmen ausgesetzt sind. In einem Schreiben an den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann machen sich Wirtschaftsverbände gar für einen „echten Entfesselungspakt“ stark. Was damit gemeint ist, erklärt auf Nachfrage Südwestmetall-Pressereferent Thomas Widder: Es gehe darum, die Wirtschaft nicht mit immer neuen Belastungen zu versehen, weil Unternehmen sonst dichtmachen oder sich andere Standorte suchen würden.

Stets klingt unterschwellig mit, Arbeitsplätze könnten verschwinden. Doch haben sich die Zeiten komplett geändert: Es fallen nicht etwa Arbeitsplätze weg, sondern Firmen können die Arbeitsplätze schlichtweg nicht besetzen. Firmen rollen Fachleuten den roten Teppich aus und übertrumpfen sich gegenseitig mit immer noch attraktiveren Arbeitsbedingungen und Extra-Vorteilen für Arbeitnehmer. Stihl hat vergangenes Jahr laut Prochaska fünf Personen allein fürs Anwerben von Personal eingestellt.

Stihl: 2023 wird weiteres Wachstum angestrebt

Traditionell berichten bei der Südwestmetall-Pressekonferenz eine Handvoll Firmenchefs, wie sie die Situation einschätzen und mit welchem Gefühl sie in die Zukunft blicken. Mit Blick auf Stihl zeigte sich Prochaska „optimistisch“, dass man nach „zwei sehr starken Jahren“ 2023 erneut ein Wachstum erzielen könne. Fürs Geschäftsjahr 2022 wird Stihl, davon ist auszugehen, bei der Bilanzpressekonferenz im April wie jedes Jahr ein Wachstum vermelden. Bereits 2021 hatte der Motorsägen- und -gerätehersteller die Fünf-Milliarden-Umsatz-Marke geknackt.

AMF: Wachstum übertrifft Erwartungen

Mit einem so großen Umsatzwachstum habe man nicht gerechnet, sagte Johannes Maier bei der Südwestmetall-Pressekonferenz. Um zwölf Prozent auf knapp 50 Millionen Euro habe die AMF Andreas Maier GmbH & Co. KG mit Sitz in Fellbach den Umsatz 2022 steigern können. Wegen der hohen Kosten habe das Unternehmen aber bei weitem nicht im selben Ausmaß mehr Geld verdient. AMF profitiert davon, dass Kunden ihre Produktionsstätten mehr und mehr automatisieren, um Kosten zu sparen. Mit Vorrichtungen von AMF lassen sich zum Beispiel Werkteile einspannen, sprich: Je mehr automatisiert produziert wird, desto mehr Nachfrage registriert AMF. Erst vor kurzem hat das Unternehmen in Fellbach den ersten Spatenstich für ein neues Logistikzentrum gesetzt – die größte Investition in der Firmengeschichte. Johannes Maier blickt „verhalten optimistisch“ in die Zukunft, rechnet aber mit eher mehr als weniger „Turbulenzen“.

Barth: Das beste Jahr war 2022

2022 war „das beste Jahr“ in der mehr als 130-jährigen Firmengeschichte der Wilhelm Barth GmbH & Co. KG in Fellbach. Das Unternehmen beschäftigt 43 Personen, fertigt und handelt mit Feuerwehrtechnik, beliefert Kunden weltweit. Geschäftsführer Alexander Ernst macht sich, wie er bei der Südwestmetall-Pressekonferenz sagte, aus einem einleuchtenden Grund Sorgen wegen der ungewohnt ausgeprägten Preissteigerungen: In Ausschreibungen von Kommunen, die ein neues Feuerwehrfahrzeug anschaffen wollen, sind keine Preisgleitklauseln enthalten. Abgenommen werden die Fahrzeuge aber oftmals erst zwei Jahre nach einer Ausschreibung. Das heißt, Barth muss möglichst sofort die Teile beschaffen zu aktuellen Preisen und sie dann einlagern, was viel Kapital bindet – oder möglichst eine frühere Lieferung aushandeln. Die gute Nachricht: Bei der Personalsuche hat Barth weniger Probleme als andere. In Feuerwehrkreisen wird man fündig.

Tesat Spacecom: 2022 war schwierig

Ein „relativ schwieriges Jahr“ liegt hinter der Tesat-Spacecom GmbH & Co. KG mit Sitz in Backnang. „Wir haben keine andere Wahl, als zu wachsen“, sagte Geschäftsführer Thomas Reinartz bei der Südwestmetall-Pressekonferenz in Waiblingen. Die Anzahl der Wettbewerber in der Satellitenkommunikation sei „exponentiell angestiegen“. 260 Millionen Euro Umsatz habe man 2022 in Backnang erzielt; perspektivisch sollen es 300 bis 400 Millionen Euro werden. Eine „schwarze Null“ kam 2022 unterm Strich heraus. Parallel zur Backnanger Fertigung baut Tesat Spacecom zurzeit eine Produktion in den USA auf, „weil wir die Gefahr sehen, dass wir sonst dort die Aufträge nicht kriegen“, sagte Reinartz. Zu etwa 60 Prozent lebt Tesat von Aufträgen aus den USA.

Für den Standort Backnang sind Fachkräfte gesucht. Reinartz geht davon aus, „dass wir nicht alle Stellen werden besetzen können.“ Nichtsdestotrotz wolle man 2023 „wieder zurück zur alten Ertragslage“.

ZF Automotive: den Wandel im Mobilitätsverhalten mitgestalten

Umsatzzahlen nennt Geschäftsführer Eduard Bausch mit Verweis auf die Konzernbilanz nicht, doch habe die ZF Automotive Germany GmbH in Alfdorf 2022 einen Umsatzrückgang von etwa einem Fünftel zu verkraften gehabt. Wegen des Halbleitermangels sei die Autoproduktion zurückgegangen, was sich unmittelbar auf das Alfdorfer Unternehmen auswirkt. Aktuell sei wieder ein Plus zu vermelden, und „wir haben enorme Auftragseingänge dazugewonnen“, sagte Bausch bei der Pressekonferenz (siehe Artikel oben). Veränderungen im Mobilitätsverhalten wirken sich direkt auf den Lieferanten von Sicherheitstechnik für Fahrzeuge aus. In E-Autos sind andere sicherheitstechnische Elemente vonnöten. Ferner dürfte das autonome Fahren die Branche in Zukunft komplett verändern. „Die Anforderungen an den Insassenschutz steigen permanent“, so Bausch. Um gute Leute zu gewinnen, kooperiert das Unternehmen mit Hochschulen und bildet aus.