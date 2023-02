Michael Blume: Hans-Georg Maaßen "hat in der CDU nichts mehr zu suchen"

Leute wie Daniele Ganser, Markus Krall oder Max Otte nennt er „Verschwörungsunternehmer“ – und Hans-Georg Maaßen „hat in keiner demokratischen Partei mehr etwas verloren“. Zu Gast in der neuen Folge des ZVW-Podcasts „Bewegungsmelder“: Dr. Michael Blume, 46, Beauftragter der Landesregierung gegen Antisemitismus.

In den vergangenen Jahren hat sich Blume intensiv mit dem Raunen um das Coronavirus befasst – aber Moment mal: Was hat das denn mit Antisemitismus zu tun?

Christian Drosten, oder: Das Gerücht über den Juden, der gar keiner ist

Das Besondere am Antisemitismus, sagt Michael Blume, sind die „Verschwörungsmythen“. Das „Gerücht über die Juden“, wie Adorno es nannte, sieht in ihnen die „Oberverschwörer, die alles kontrollieren“. Der Antisemitismus unterstellt, im Gegensatz zu anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, nicht die Minderwertigkeit jener, gegen die Hass und Hetze sich richten – der Antisemitismus geht vom genauen Gegenteil aus: Er wittert hinter allem, was verunsichert und bedrückt, den genial bösen Willen allmächtiger Strippenzieher im Hintergrund.

Genau das ist die Erzählung, mit der auch nicht wenige Prediger gegen die Corona-Regeln hausieren gingen. Das muss nicht immer explizit antisemitisch gemeint sein – aber der Weg vom Ressentiment gegen „die Eliten“ und „die Mächtigen“ zur offenen Judenfeindlichkeit ist gefährlich kurz: Das offenbarte sich am Beispiel Christian Drostens. „Der schwätzt schlau, der ist aus Berlin, der sagt Sachen, die ich nicht hören will – dann muss er ein Jude sein.“ Das haltlose Quatsch-Gerücht machte Karriere in der Szene.

Dieser Ton durchtränkt auch die Geschichte vom „Great Reset“: Eine globale, eine „globalistische Finanzelite“ – in der Formulierung klingt subtil das Klischee vom steinreichen, heimat- und wurzellosen ewigen Juden an – habe die Covid-Pandemie und die Klimakrise erfunden, „um die Demokratie abzuschaffen“ und die Menschheit unterm Deckmantel des Gesundheitsschutzes zu unterjochen.

Antisemitismus fange nicht an, wo „Synagogen brennen“; er beginne damit, „dass ich für alles, was mir nicht passt, Schuldige suche, Verschwörer suche“.

Der Unterschied zwischen Corona-Kritik und Verschwörungsmythen

Sehr wichtige Differenzierung: Selbstverständlich kann man über die deutschen Coronamaßnahmen geteilter Meinung sein! Man kann dies zu milde, jenes zu streng oder alles zusammen unausgegoren finden, kann dringlich diskutieren, wie klug Politik, Wissenschaft, Justiz, Verwaltung, Medien auf das neuartige Virus reagiert haben. Waren die Schulschließungen nötig? War 3G sinnvoll? Berechtigte Fragen.

Mit solch elend kompliziertem Einerseits-Andererseits aber gibt der gefestigt Verschwörungsgläubige sich nicht mehr ab: „Wir haben die absolute Wahrheit – und jeder, der uns widerspricht, ist der Feind“. Die Impfung, die Maske: alles „Verbrechen“. Und wenn Medien irre Gerüchte widerlegen wie das von der angeblichen Geheimstation für Impfgeschädigte in Winnenden, beweist das dem gegen Selbstzweifel Immunisierten nur, „dass Sie als Journalist auch Teil der Verschwörung sind“.

Von Tilman Knechtel bis Daniele Ganser: Die Verschwörungsunternehmer

Ein scharfes Auge hat Blume mit der Zeit für eine Branche entwickelt, die aus dem Schwadronieren über die epochale Intrige ein „Geschäftsmodell“ gemacht hat – der Antisemitismusbeauftragte nennt sie die „Verschwörungsunternehmer“: Tilman Knechtel, der die Rothschilds als die „wahren Drahtzieher hinter den Kulissen des Weltgeschehens“ beschreibe; Markus Krall, der erzählt, dass „die Frankfurter Schule weltweit den Marxismus und Ökosozialismus durchsetzen will“; Max Otte, bei dem schon die marktschreierischen Buchtitel – „Wie wir systematisch für dumm verkauft werden“, „Rettet unser Bargeld!“ – alles sagen; Daniele Ganser, der andeutet, dass das World Trade Center am 11. September 2001 gesprengt worden sei.

Am Beispiel Gansers lasse sich die Eskalationslogik beschreiben, die diese Leute treibt: Am Anfang der Covid-Pandemie habe er die Maske empfohlen, aber seine Anhänger „wollten das nicht hören“ – worauf Ganser Artikel veröffentlichte mit Titeln wie „Die fiktive Pandemie“.

Die beunruhigende Personalie Hans-Georg Maaßen

Michael Blume ist CDU-Mitglied; da können wir ihm eine Frage nicht ersparen: Hans-Georg Maaßen hat gesagt, es gebe eine „grün-rote Rassenlehre, nach der Weiße als minderwertige Rasse angesehen werden und man deshalb arabische und afrikanische Männer ins Land holen müsse“ – Herr Blume, wie gut halten Sie es aus, dass Ihr Parteifreund die rechtsextreme Verschwörungsstory vom planvollen „Bevölkerungsaustausch“ wiederkäut?

Maaßen, sagt Blume, „hat in der CDU nichts mehr zu suchen“ und „in keiner demokratischen Partei mehr etwas verloren“. Man dürfe konservativ sein, man dürfe „auch ‘ne rechtere Meinung haben“ – „aber Verschwörungsmythen sind ein No-Go“. Dass „eine solche Person“ es „bis an die Spitze des Bundesamts für Verfassungsschutz geschafft hat“, sei „beunruhigend“.

Wo kann ich den Podcast hören?

Der Bewegungsmelder-Podcast ist unter zvw.de/bewegungsmelder und auf Spotify verfügbar. Auf Youtube kann man sich alle Folgen der zweiten Staffel und der ersten Staffel zusätzlich im Videoformat ansehen.

Feedback? Fragen? Anregungen? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an bewegungsmelder@zvw.de.