Muslim versehentlich eingeäschert: Kann das auch im Rems-Murr-Kreis passieren?

Was in Deutschland gang und gäbe ist, gilt im Islam als absolutes No-go: die Einäscherung von Toten. Jüngst kam es an der Medizinischen Hochschule Hannover zu einer Verwechslung. Dabei wurde ein 71-jähriger Muslim anstelle eines anderen Verstorbenen eingeäschert. Müssen Muslime im Rems-Murr-Kreis befürchten, dass es auch an den Rems-Murr-Kliniken zu solch einer Verwechslung kommen kann? Wie ist der Umgang mit Verstorbenen im Islam? Und warum dürfen Muslime nicht eingeäschert werden? Antworten liefern Christine Felsinger, Pressesprecherin der Rems-Murr-Kliniken, und Ercan Bilir, Imam der Sultan-Ahmet-Moschee in Waiblingen.

Laut Christine Felsinger haben die Kliniken „bestmögliche Vorsorgemaßnahmen nach modernem Stand der Technik und der Prozesssicherheit getroffen“, um Verwechslungen von Verstorbenen auszuschließen.

Durchgehende Identifikation von Verstorbenen sichergestellt

„In unseren Abschiedsräumen können Angehörige sich persönlich und individuell verabschieden“, so Christine Felsinger. Bis zur Übergabe an ein Bestattungsunternehmen, das von den Angehörigen beauftragt wird, lagern die Rems-Murr-Kliniken Verstorbene separat in gekühlten Räumen.

Die Kühlfächer und die Schränke für Wertsachen sind jeweils mit individuellen Schlüsseln gesichert. Damit werde beim Umgang mit Verstorbenen durchgehend eine Identifikation sichergestellt. Für die Überwachung dieser Prozesse ist das Patientenmanagement der Rems-Murr-Kliniken verantwortlich.

Keine Einäscherungen an den Rems-Murr-Kliniken

„Einäscherungen werden in den Rems-Murr-Kliniken grundsätzlich nicht vorgenommen, sondern in Bestattungsunternehmen“, betont Christine Felsinger. Bei der Einäscherung wird nach Angaben der Pressesprecherin ein Amtsarzt hinzugezogen, der eine zweite Leichenschau vornimmt.

Im Fall des 71-jährigen Verstorbenen in Hannover hatte der Sohn des Verstorbenen den Fehler bemerkt. Ihm war bei der rituellen Waschung des Leichnams aufgefallen, dass es sich bei dem Toten auf dem Waschtisch nicht um seinen Vater handelte.

Versehentliche Einäscherung auch in Frankfurt

Einem Bericht der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung zufolge war der 71-jährige Muslim am 14. Dezember gestorben. Ein anderer, 81-jähriger Mann war bereits am 5. Dezember verstorben. An der Medizinischen Hochschule Hannover seien beide Leichen begutachtet worden. Anschließend sollte der 81-Jährige wunschgemäß verbrannt werden. Statt des 81-Jährigen schickte das Klinikum den Körper des 71-Jährigen ins Krematorium, wo er verbrannt und später in einer Urne beigesetzt wurde.

Dabei gibt es im Islam klare Vorgaben für die Bestattung von Verstorbenen. Ercan Bilir (47) ist seit 2021 Imam in der Sultan-Ahmet-Moschee in Waiblingen. Er erklärt, was beachtet werden muss.

Leichnam wird vor der Beisetzung gewaschen

Bevor ein Muslim oder eine Muslimin beerdigt wird, muss der Leichnam einer rituellen Waschung unterzogen werden. Der Mensch sei als höchstes, ehrenhaftes Wesen von Gott geschaffen worden, so Ercan Bilir. Damit der oder die Verstorbene dem Schöpfer am Tag des Jüngsten Gerichts rituell rein gegenübertreten kann, sei diese Waschung notwendig.

Anschließend wird der oder die Tote in Leichentücher gewickelt. Der Imam verrichtet mit den Angehörigen, Verwandten und Freunden das Totengebet. Danach wird der oder die Tote beigesetzt.

Warum wird das Gesicht gen Mekka ausgerichtet?

Der oder die Verstorbene wird dabei so ins Grab gelegt, dass das Gesicht in Richtung Kaaba (quaderförmiges Gebäude und zentrales Heiligtum des Islam) in Mekka (Stadt im westlichen Saudi-Arabien) ausgerichtet ist. Das geschieht aus einem bestimmten Grund: Die Kaaba symbolisiert die Einheit Allahs in allen Aspekten. Mit dem Blick Richtung Kaaba vollzieht der oder die Verstorbene in einem letzten Akt einen Gottesdienst.

Warum soll der Leichnam zügig beerdigt werden?

Im Islam gilt: Verstorbene müssen so zügig wie möglich und ohne Sarg beerdigt werden. Damit soll zum einen der oder die Verstorbene baldmöglichst Ruhe finden. Zum anderen soll dies den Hinterbliebenen helfen, schneller über den Schmerz ihres Verlustes hinwegzukommen.

Nach islamischem Recht sollte daher der oder die Tote am besten an dem Ort beerdigt werden, an dem er oder sie verstorben ist. Viele Muslime überführen ihre Toten aber nach wie vor in die Heimat.

In Deutschland war nämlich eine islamische Bestattung, also ohne Sarg, lange Zeit nicht möglich. Das Land Baden-Württemberg hat diese Einschränkung vor etwa 10 Jahren gekippt. Auch auf dem Friedhof in Fellbach können mittlerweile Bestattungen nach islamischem Ritual vollzogen werden.

Warum sind Einäscherungen im Islam nicht erlaubt?

Eine Einäscherung im Islam ist nicht erlaubt. „Die Geschichte von Abel und Kain lehrt uns, wie wir unsere Toten zu bestatten haben“, erklärt Ercan Bilir. Als Kain Abel tötete, wusste er nicht, was er mit dem Leichnam anstellen sollte. Deswegen schickte Gott einen Raben. Dieser grub für einen anderen Raben ein Loch in den Boden. Damit lehrte er Kain, wie er den Leichnam seines Bruders bestatten könne.

„Aus Erde wurden wir erschaffen, und zur Erde kehren wir zurück“, erklärt Ercan Bilir. Der Körper sollte sowohl zu Lebzeiten als auch nach dem Tod mit größtem Respekt behandelt werden. Dabei wird kein Unterschied gemacht, welcher Religion jemand angehört. Das beste Beispiel dafür ist das Verhalten des Propheten Mohammed, so der Imam. Als er einen jüdischen Trauerzug sah, stand er auf, um dem Toten die letzte Ehre zu erweisen. Von Umstehenden darauf angesprochen, antwortete er: „Weil er ein Mensch war.“