Mit gemischten Gefühlen schauen Busunternehmer und Feuerwehrleute aus dem Rems-Murr-Kreis auf die Ereignisreihe von Großbränden in Busdepots in Düsseldorf (1. April 2021), Hannover (Anfang Juni 2021) und in Stuttgart (30. September 2021). „Etwas mulmig wird einem da schon zumute“, sagt Markus Dannenmann, Geschäftsführer des gleichnamigen Weinstädter Busunternehmens. „Wir haben zwar noch keine E-Busse in Betrieb, bewerben uns aber aktuell auch für E-Bus-Projekte im Linienverkehr, weil Politik