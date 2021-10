Nach dem Sturm ist vor dem Sturm – doch in naher Zukunft ist kein weiterer in Sicht: Tief „Ignatz“ hat den Rems-Murr-Kreis zwar nicht ausgelassen, doch halten sich die Schäden in Grenzen. Wer am Donnerstag sorgenvoll aus dem Fenster blickte, als sich vormittags die Äste bogen, dem sei die Warnwetter-App des Deutschen Wetterdienstes ans Herz gelegt: Der an Urgewalten interessierte Mensch kann dort zuschauen und vorausplanen, wann er in naher Zukunft in etwa mit welcher Böenstärke, mit