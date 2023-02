Nach Erdbeben in der Türkei: Betroffene berichten - "Die Angst ist noch da"

Die türkischen Nachrichtensender zeigen Bilder von einem tiefen Riss in einer Landebahn am Flughafen Hatay. Die Lage nach dem Erdbeben im Südosten der Türkei, das sich zunächst in der Nacht zum Montag kurz nach vier Uhr (Ortszeit zwei Uhr MEZ) ereignete und im Laufe des Tages wiederholte, ist noch unübersichtlich.

Menschen unter Trümmern warten auf eine baldige Rettung

Das Ausmaß der Schäden ist kaum absehbar. Der Schock sitzt tief, die Angst vor weiteren Nachbeben ist groß. Tausende Menschen sind in der Türkei ums Leben gekommen, viele weitere Hundert warten unter den Trümmern auf eine baldige Rettung.

Familie hatte Glück im Unglück

Mitten im Geschehen haben sich auch Bekannte unserer Redakteurin Keziban Bitek befunden. Der Bruder ihres Schwagers, ein 49-jähriger Polizeibeamter in Adana, informierte die Verwandtschaft in Deutschland gegen drei Uhr telefonisch über das Erdbeben. Mit seiner Ehefrau und seinen 16-jährigen Zwillingstöchtern lebt der 49-Jährige in dem Viertel „Huzurevleri“ in Adana-Cukurova. Dort sind, wie der Bürgermeister der Stadt Adana, Zeydan Karalar, dem Fernsehsender TRT sagte, zwei 17- und 14-stöckige Gebäude eingestürzt. Die vierköpfige Familie des 49-jährigen Polizeibeamten hatte Glück im Unglück: Sie wohnt nur eine Straße von dem 14-stöckigen Wohnhaus entfernt.

Auch wenn in ihrer Wohnung derzeit keine sichtbaren Schäden zu sehen sind, hat die Familie „große Angst vor weiteren Nachbeben“.

In den frühen Morgenstunden verließen Mutter, Vater und Kinder das Haus. Der Polizeibeamte ist den ganzen Tag über im Einsatz, seine Ehefrau, eine Krankenschwester, arbeitet in einer sogenannten Gesundheitsklinik (türk. Saglik Ocagi). Die beiden Töchter, die aus Angst nicht in die Wohnung zurückkehren können, haben sich auf der Arbeit ihrer Mutter in Sicherheit gebracht.

„Wir sind gerade noch so davongekommen“

Einen weiteren Bruder (51) der Familie, ebenfalls Polizeibeamter, hat es härter getroffen. Der 51-Jährige, der gemeinsam mit seiner Familie in der Provinz Hatay in Iskenderun, nahe der Grenze zu Syrien wohnt, musste seine Wohnung verlassen. Nach dem starken Erdbeben sei das Heim der Familie unbewohnbar gewesen. In einem wackeligen Video, das er aufgenommen hat, sind etliche eingestürzte Wohnhäuser, Betonteile und Trümmer zu sehen. „Wir sind gerade noch so davongekommen“, sagt der zweifache Vater.

Unterschlupf bei Verwandten gefunden

Gemeinsam mit seiner Ehefrau, seiner 23-jährigen Tochter und seinem 20-jährigen Sohn suchte er zunächst im eigenen Auto Zuflucht. Weil sie keine andere Bleibe in Iskenderun hat, fährt die Familie nun zu dem Bruder des 51-Jährigen nach Adana. Ob sie dort dann gemeinsam die Wohnung in dem Viertel „Huzurevleri“ betreten können oder sich Unterschlupf bei anderen Verwandten suchen müssen, ist derzeit noch ungewiss.

Viele Straßen seien stark beschädigt, teilweise unbefahrbar, teilen die türkischen Nachrichtensender mit. Wie die türkische Generaldirektion der Autobahnen mitteilte, ist die Autobahn zwischen Gaziantep und Osmaniye aufgrund von starken Schäden aus Sicherheitsgründen gesperrt. Auch die Flughäfen in Hatay, Kahramanmaras und Gaziantep sind nach dem verheerenden Erdbeben für zivile Flüge geschlossen.

„Es sind viele Häuser eingestürzt“

Eine weitere Betroffene aus Adana, eine Bekannte unseres Fotografen Gabriel Habermann, berichtet auf Anfrage unserer Redaktion über die angstvollen Stunden. „Wir hatten solche Angst“, schreibt die junge Frau über die Fotoplattform Instagram. „Es geht uns allen sehr gut, es sind aber leider viele Häuser in Adana eingestürzt.“

„Viele Menschen sind noch unter den Trümmern gefangen“

Die fünfköpfige Familie wohne im neunten Stockwerk und sei aufs Flachdach geflüchtet, um sich in Sicherheit zu bringen. „Die Angst ist noch da“, sagt die Betroffene, „sie sagen, dass es heute Abend wieder passieren soll.“ Deshalb flüchtete die Familie aus der Stadt – sobald es möglich war. Die fünfköpfige Familie quartierte sich in ihrem Haus im Dorf ein, weil es ihrer Meinung nach der sicherste Ort ist. Auch wenn sie der Katastrophe entfliehen konnten, informiert sich die junge Frau eigenen Angaben zufolge stets über den aktuellen Stand. „Viele Menschen sind noch unter den Trümmern gefangen“, weiß die junge Frau.

Was war geschehen?

Nach den von Afad (türkisches Katastrophen- und Notfallmanagement) bekanntgegebenen Daten über Epizentrum, Zeitpunkt und Stärke des Bebens ereigneten sich in der Nacht zum Montag (6.2.) nacheinander zwei Erdbeben. Viele Menschen wurden aus dem Schlaf gerissen. Die Stärke des Hauptbebens betrug demzufolge 7,7. Der Katastrophendienst sprach zunächst von 7,4 – doch dann korrigierte er seine Angaben.

Afad meldet, dass sich um 4.17 Uhr im Bezirk Pazarcik von Kahramanmaras ein Erdbeben der Stärke 7,7 und ein weiteres um 4.26 Uhr der Stärke 6,4 im Bezirk Nurdagi in Gaziantep ereigneten. Um 13.24 Uhr wurde ein weiteres der Stärke 7,6 mit dem Zentrum in Elbistan verzeichnet.

Die Städte Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakir, Adiyaman und Sanliurfa waren ebenfalls von der Naturkatastrophe betroffen. Wie viele Gebäude insgesamt im Südosten der Türkei zerstört wurden, ist derzeit noch ungewiss.

Große Hilfsbereitschaft auch in den sozialen Netzwerken

Die Bevölkerung wird aufgefordert, Telefongespräche so kurz wie möglich zu halten und die Straßen für Rettungskräfte frei zu halten. Auf Twitter, Instagram und Facebook teilen zahlreiche türkische Internetnutzer die Identität und den Aufenthaltsort von Menschen, die in mehreren Kommunen unter den Trümmern eingeschlossen sind, es wird stets zur Hilfe gebeten.

Bergungsarbeiten dauern noch an

Hilfsorganisationen und Gemeinden in den betroffenen Regionen im Südosten der Türkei riefen neben Blutspenden auch zu Sachspenden auf und baten etwa um Decken, Heizgeräte, Winterkleidung, Essenspakete und Babynahrung. Die Bergungsarbeiten dauern noch an.