Nach Erdbeben in der Türkei: Ditib und THW im Rems-Murr-Kreis wollen helfen

Die Betroffenheit ist auch in unserem Landkreis groß. Die Ditib-Gemeinden, zum Beispiel in Waiblingen und Winnenden, rufen zu Spenden und gemeinsamen Gebeten für die Erdbebenopfer in der Türkei auf. Katastrophenschützer und THWler stehen in den Startlöchern, wurden aber noch nicht angefragt.

Erdbeben der Stärke 7

Hilmi Gemici, Vorsitzender des Ditib-Moscheevereins in Winnenden, hat am Montagmorgen um 4 Uhr im Radio von der Erdbeben-Katastrophe erfahren. „Ich habe momentan Frühschicht, war deshalb wach“, erzählt er am Telefon. Erdbeben der Stärke 7 seien schon „eine ziemliche Hausnummer“. Am Morgen sei man noch von einem schwächeren Zittern der Erde ausgegangen. „Über den Tag wurde die Stärke des Erdbebens dann nach oben korrigiert“, erzählt er. Glücklicherweise gehe es Freunden, die in der Grenzregion leben, gut. „Gott sei Dank“, sagt der Winnender.

Der Moscheeverein werde noch im Laufe des Montags 1000 Euro spenden. Beim Freitagsgebet wolle man in der Moschee an der Ziegeleistraße außerdem ebenfalls Geld sammeln. Gemici rechnet damit, dass auch dort mindestens 1000 Euro zusammenkommen. So könne man zumindest etwas helfen, sagt Hilmi Gemici, der von einem „sehr traurigen Tag“ spricht.

Auch Kadri Yayla, Vorstandsmitglied von Ditib Waiblingen, spricht von „großer Betroffenheit“. Er informiert sich ständig über die Nachrichten, wie die Lage im Erdbebengebiet ist, schließlich ändern sich die Opferzahlen fortlaufend. Ditib Waiblingen habe bereits ein Spendenkonto bei der Kreissparkasse Waiblingen eingerichtet, das Geld soll direkt in die Türkei weitergeleitet werden.

Spendenkonto

Ditib Waiblingen

IBAN: DE29 6025 0010 0000 2807 41

BIC: SOLADES1WBN

Kreissparkasse Waiblingen

Stichwort: Erdbebenopfer

Mit Geld aus Deutschland Hilfsgüter in der Türkei kaufen

Aus Erfahrungen von früheren Erdbeben in der Türkei weiß Kadri Yayla, dass es am effektivsten ist, wenn mit dem Geld aus Deutschland in der Türkei Hilfsgüter gekauft werden. Schließlich wissen die Menschen vor Ort besser, was gebraucht wird. Auch wäre es laut Kadri Yayla umständlich, Hilfsgüter erst mal in die Türkei transportieren zu müssen. „Am schnellsten kommt die Geldspende an.“

Kadri Yaylas Eltern stammen nicht aus dem Erdbebengebiet um die südostanatolische Stadt Gaziantep, sie lebten einst in Trabzon am Schwarzen Meer. Unter den 200 Mitgliedern der Ditib-Gemeinde Waiblingen kennt Kadri Yayla aber auch Menschen, die Verwandte oder Bekannte in der Erdbebenregion haben. Der Ingenieur ist in seinen Gedanken bei den Opfern. „Das ist sehr, sehr traurig.“

Beim kommenden Freitagsgebet in der Sultan-Ahmet-Moschee der Ditib-Gemeinde in der Max-Eyth-Straße 28 im Gewerbegebiet Ameisenbühl soll an die Erdbebenopfer gedacht werden. Zwischen 200 und 400 Menschen besuchen die Moschee laut Kadri Yayla im Schnitt, davon sind viele nicht Mitglied der Gemeinde. Etwa zehn bis 15 Prozent der Muslime, die kommen, hätten zudem keine türkischen Wurzeln. Darunter seien auch viele Menschen aus Syrien, wo ebenfalls viele Menschen vom Erdbeben betroffen sind.

Was machen die Feuerwehren und das Technische Hilfswerk?

„Was Hilfsanfragen seitens der Türkei wegen des Erbebens angeht, das läuft alles über einen EU-Mechanismus zentral in Brüssel zusammen. Dann werden gegebenenfalls auch THW-Schnelleinsatzgruppen (SEGs) zur Bergung von Erdbebenopfern aus Deutschland losgeschickt“, erläutert Steffen Hoffmann, Zugführer des THW-Ortsverbands Backnang und stellvertretender THW-Landessprecher für Baden-Württemberg.

„Deshalb sind wir im Rems-Murr-Kreis in erster Instanz nicht involviert. Wir stellen keine Kräfte für SEGs. Es könnte aber sein, dass wir im Laufe der kommenden Tage angefragt werden wegen Wasseraufbereitung und Sicherung der Trinkwasserversorgung im Erdbebengebiet“, sagt Hoffmann. „Dafür hätten wir THW-Spezialisten im Rems-Murr-Kreis, die wir entsenden könnten.“

Kreisbrandmeister René Wauro bestätigt: „In solchen tragischen Fällen mit nationaler Tragweite läuft bewusst eine ganz geordnete und koordinierte Meldekette.“ Letztendlich gingen Hilfe-Anforderungen beim Gemeinsamen Lagezentrum in Bonn ein (Teil des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz, was wiederum dem Bundesinnenministerium zugeordnet ist).

„Dieses Lagezentrum gibt eventuelle Anfragen je nach Lage und Bedarf an die Bundesländer weiter. Bei uns in Baden-Württemberg landen die Anfragen beim Innenministerium in Stuttgart, dort werden dann Aufgabenpakete geschnürt. Schließlich kann es ja sein, dass nicht nur die Feuerwehren benötigt werden, sondern je nach Lage auch medizinische Güter und entsprechendes Fachpersonal usw.“ Bisher sei bei den Feuerwehren im Rems-Murr-Kreis noch keine entsprechende Meldung angekommen. Das könnte sich gegebenenfalls in den nächsten Tagen ändern.