Nach Familiendrama in Schorndorf: Wird der Vater der Mädchen überleben?

Eine der beiden Töchter ist noch minderjährig. Das Mädchen und ihre erwachsene Schwester hielten sich am Mittwochvormittag in ihrem Elternhaus in der Lederstraße in Schorndorf auf – als ihr Onkel in diesem Haus ihre Mutter erschoss. Ob der Vater der beiden Mädchen überlebt, ist noch unklar. Der Onkel hatte ihn lebensgefährlich verletzt, bevor er die Mutter der Mädchen tötete und dann sich selbst.

Am Tag danach steht vor dem Haus in Schorndorf ein schwarzer Mercedes. Die Spurensicherung dauert an; ein Polizist geht ein und aus, holt Zubehör aus dem Wagen, das drinnen benötigt wird, damit die Ermittler ihre Arbeit tun können.

"Man ist zutiefst geschockt"

„Mich belastet die menschliche Tragödie. Man ist zutiefst geschockt“, sagt der Schorndorfer Oberbürgermeister Bernd Hornikel am Tag danach. Die Polizei hatte ihn am Mittwoch sofort über den Großeinsatz informiert, und zunächst war nicht klar gewesen, ob vielleicht eine Gefährdung für Bürgerinnen und Bürger nicht ausgeschlossen werden könnte. Doch schon bis mittags hatten die Ermittler Erkenntnisse gesammelt, wonach es sich um ein privates Familiendrama handelte, wenngleich man zu jenem Zeitpunkt noch nicht wusste, wie die Zusammenhänge sind.

Oberbürgermeister Hornikel blieb in ständigem Kontakt mit dem Leiter des Schorndorfer Reviers. Natürlich „ist man aufgeregt“, wenn eine Streife nach der anderen anfährt, eine Straße gesperrt wird, zunächst niemand ganz genau weiß, was Sache ist. Entsprechend liefen „die WhatsApp-Gruppen heiß“, berichtet Hornikel, und das Amt für öffentliche Ordnung konnte besorgten Bürgerinnen und Bürgern, die in großer Zahl anriefen, zunächst nur mitteilen, dass ein Großeinsatz der Polizei stattfinde.

Solche Nachrichten machen Angst, und in den sozialen Medien folgt eine gerüchteweise Meldung der nächsten. Das trägt zwar ganz sicher nicht zur Beruhigung bei – doch sind die Zeiten in dieser Hinsicht, wie sie sind.

Ob der Mann die Waffe legal besessen hat, wird nicht bekanntgegeben

Die Ermittlungen sind zwar noch lange nicht abgeschlossen, doch gab die Polizei am Tag danach, also am Donnerstag, zumindest diese Informationen bekannt: Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge geht die Polizei davon aus, dass der 60 Jahre alte Täter, also der Onkel der beiden Mädchen, am Mittwochvormittag den 57-jährigen Vater der beiden in Fellbach aufsuchte und auf ihn schoss. Ob der Mann die Waffe legal besessen hatte beziehungsweise weshalb er überhaupt im Besitz einer Waffe war, dazu gibt es keine Informationen, die für die Öffentlichkeit bestimmt wären: Polizeisprecher Holger Bienert verweist in dieser Frage auf die Staatsanwaltschaft, die nicht wolle, dass Informationen dazu nach außen dringen.

In Fällen wie diesen hat stets die Staatsanwaltschaft den Hut auf, das heißt, sie entscheidet, welche Infos veröffentlicht werden – und welche aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Es ging wohl um Geld

Grund für die Eskalation waren jedenfalls „innerfamiliäre Streitigkeiten“, wie es in der Mitteilung der Polizei vom Donnerstagnachmittag hieß. Zuvor hatte diese Zeitung aus gewöhnlich gut informierten Kreisen erfahren, dass die Konflikte sich um Geld drehten, offenbar um Erbschaftsstreitigkeiten.

Ob der Vater der beiden Mädchen überleben wird – man weiß es nicht. Der Mann befindet sich nach wie vor in Lebensgefahr. Auf welchem Wege ganz genau der 60-Jährige, nachdem er in Fellbach versucht hatte, seinen Bruder zu erschießen, nach Schorndorf gelangt ist, darüber gibt es keine genaueren Auskünfte. Klar ist nur, dass der 60-Jährige offenbar gezielt das Haus in der Lederstraße in Schorndorf aufsuchte. Dort erschoss er seine 48-jährige Schwägerin und sich selbst.

Es waren die beiden Mädchen, die in dieser furchtbaren Ausnahmesituation dritte Personen um Hilfe baten. Die Mädchen selbst waren laut Polizei keiner unmittelbaren Bedrohung ausgesetzt gewesen. Sie konnten unversehrt das Haus verlassen.

Keine Anhaltspunkte, dass weitere Personen beteiligt wären

Wen auch immer die Mädchen um Hilfe gebeten hatten – diese Personen informierten die Rettungsleitstelle. Um 11.34 Uhr am Mittwoch erfuhr die Polizei vom Drama – woraufhin der Großeinsatz begann.

Es waren auch deshalb so viele Streifenwagen vor Ort und es kreiste sowohl über Schorndorf als auch später über Waiblingen / Fellbach jeweils ein Hubschrauber, weil anfangs nicht ausgeschlossen werden konnte, dass weitere Personen in die Streitigkeiten verwickelt sein könnten. Offenbar war das nicht der Fall, und „es liegen weiterhin keine Anhaltspunkte auf eine Tatbeteiligung weiterer Personen vor“, vermeldete die Polizei am Donnerstag.

In der Moschee fragen sich die Männer: Warum?

Die Beteiligten sind türkische Staatsangehörige, das hatte die Polizei bereits am Mittwoch bekanntgegeben. Am Tag danach sitzen sieben oder acht Männer im Aufenthaltsraum der Moschee in Schorndorf zusammen und sprechen über den Fall. Man kenne die betreffende Familie nicht, sie sei nicht in der Gemeinde aktiv gewesen, sagt Mesut Yalam. Natürlich sind alle betroffen und fragen sich, was jede und jeder sich fragt: Warum tut jemand so etwas?

Milutin Zmijanjac, Rechtsanwalt in Schorndorf und als SPD-Vorstandsmitglied gut vernetzt in der Stadt, gibt eine ähnliche Auskunft wie die Männer in der Moschee: Er kenne die Betreffenden nicht, könne nichts sagen zu dieser Tragödie.

Selbst eine Nachbarin, die am Tag danach am betreffenden Haus in der Lederstraße vorbeigeht und fragt, was war hier los? – selbst sie, die viele, viele Jahre schon nur ein paar Meter entfernt lebt, weiß nicht, wer die Leute sind, die in diesem unauffälligen Einfamilienhaus gewohnt haben. In diesem Gebiet wohnen nur Leute, die ganz bestimmt nicht begütert sind, sagt die Kasachin, und ja, man sieht sofort, das hier ist keine Wohnlage, die man sich aussucht, wenn man es sich aussuchen kann.

Erst vor wenigen Wochen hat es in der Nähe gebrannt

Der Anwohnerin hat der Großeinsatz der Polizei besonders zugesetzt, erzählt sie – weil es erst kurze Zeit her ist, als sich ganz in der Nähe bereits ein Drama abgespielt hatte. Man sieht noch die Brandspuren an einem Haus in der Unteren Uferstraße; dort hatte im August jemand einen Brand gelegt, und auch damals war die Straße voll gewesen von Einsatzfahrzeugen und alle hatten sich gesorgt und gefragt: Was ist passiert?

An jenem Haus in der Lederstraße steht unterdessen die Haustür weiter offen; ein Polizist geht noch immer ein und aus, erledigt, was noch zu erledigen ist am Tag danach. Aus dem Schornstein am Haus dringt Rauch, als würde drinnen das ganz normale Leben weitergehen. Die meisten Rolläden sind geschlossen. Hinter einem der Fenster stehen zwei Orchideen, eine lilafarbene, eine weiße. Immer wieder gehen Passanten vorbei und schauen, aber es gibt nichts zu sehen. Unterdessen zwängt sich der Fahrer eines Transporters mit Amazon-prime-Aufschrift durch die enge Straße, lässt das Pfützenwasser spritzen, stoppt und blockiert kurz alles.

Klar, es ist kurz vor Weihnachten, da haben die Transporterfahrer besonders viel zu tun.

Eine ältere Dame tritt aus dem Haus. Ja, sie habe die Leute gekannt, sagt sie, aber schon ziemlich lange keinen Kontakt mehr gehabt. Sie schüttelt den Kopf, zuckt mit den Schultern, steigt in ein großes, weißes Auto, dessen Fahrer sie offensichtlich dort abholt. Bevor sie die Tür zuschlägt, schaut sie noch einmal kurz zurück und fragt: Warum?