Nach Morddrohung gegen Ricarda Lang (Grüne): Worin dieser maßlose Hass wurzelt

Jetzt auch noch eine Morddrohung: Es gibt derzeit wohl keine politische Persönlichkeit in der Bundesrepublik, über die sich derart viel abgründige Bosheit ausschüttet wie über Ricarda Lang, die grüne Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Backnang/Gmünd. Woran liegt das? Vier Motive für den Hass drängen sich auf. Eine Analyse.

Hass gegen Ricarda Lang: Die Eskalation und ihre Vorgeschichte

Vergangenen Donnerstag, sagte Ricarda Lang beim politischen Aschermittwoch der Grünen in Landshut, sei in ihrem Schwäbisch Gmünder Wahlkreisbüro ein Brief eingegangen. Darin: „eine Morddrohung“ und „eine Schusspatrone“. Es ist nur die jüngste Eskalation: Als Lang 2017 zur Bundessprecherin der Grünen Jugend gewählt wurde, schwoll die Hetze auf und ist seither nie abgeebbt. Wenn Sender wie ARD oder ZDF ein Video mit Lang auf Youtube hochladen, schalten sie mittlerweile die Kommentarfunktion ab. Sonst liefen doch nur wieder Hunderte von Beleidigungen auf. Im September trat Lang in Ellwangen auf, in einer Gaststätte. Ein Mob von 150 Leuten skandierte: „Hau ab! Hau ab!“ Lang musste durch den Hintereingang ins Lokal, drinnen schrie jemand, „die gehören alle aufgehängt“, nach dem Vortrag stieg sie in einen Polizeibus, um sicher wegzukommen.

Warum ist das bei ihr so extrem? Vier Gründe zeichnen sich ab.

Sexismus und Frauenfeindlichkeit der Hetze sind überdeutlich

Erstens: Ricarda Lang, 29, ist eine erfolgreiche junge Frau, seit Januar 2022 Bundesvorsitzende der Grünen. Das können manche Männer offenbar entsetzlich schwer ertragen. Dass sie sich zu kurz gekommen fühlen, erkennt man auf Youtube an größenwahnsinnigen Alias-Namen wie „Doctore Amore“. Frauen, liest man in den Kommentaren, würden bevorzugt, „bloß weil sie einen Vulven-Malkurs im Evangelischen Kirchentag erfolglos besucht haben.“ Andere zelebrieren nicht minder sexistische Herablassung: „Hey, Süße!“

Zweitens: Lang ist übergewichtig und bewegt sich dennoch selbstbewusst in der Öffentlichkeit; eine starke Persönlichkeit drückt sich darin aus. Auch das halten manche Männer schlecht aus. Folge: Sie pöbeln wie Halbstarke. „Wenn sie furzt, gibt’s eine ökologische Katastrophe.“ Oder: „tanzende Fleischwurst“.

Politik als Beruf, oder: Ab welchem Alter darf man reden?

Drittens: Lang hat beruflich nie etwas anderes gemacht als Politik, ihr Jura-Studium hat sie abgebrochen. Man darf das kritisieren. Nur: Berufserfahrene Alte – die dann im Parlament nicht selten als Anwälte ihrer eigenen Berufsgruppen agieren – können oft sehr ausführlich erklären, warum zum Beispiel beim Thema Energiewende dieses oder jenes sich mal wieder überhaupt nicht oder jedenfalls nicht so schnell umsetzen lässt. Warum sollen da nicht ein paar ganz Junge, die ja die Folgen der Erderhitzung ausbaden werden müssen, widersprechen dürfen, bevor sie selber alt sind, und auf dringend nötige Veränderungen pochen?

Ein bisschen Statistik: Das Durchschnittsalter im Bundestag liegt über 47 Jahren; und wäre noch höher ohne die Grünen (42 Jahre). Nicht mal 35 Prozent der Abgeordneten sind Frauen – auch da sähe es noch bitterer aus ohne die Grünen (59 Prozent). Bei CDU, CSU und FDP sind es unter 24, bei der AfD rund 13 Prozent.

Lang ist vor diesem Hintergrund eine Symbolfigur gegen die politische Vorherrschaft der älteren Männer; womöglich gar eine Vorbotin dafür, dass sich daran etwas zu ändern beginnt. Das weckt offenbar Wut.

„Öko-Diktatur“: Die rechte Verschwörungserzählung

Viertens: Ricarda Lang ist bei den Grünen. Seit Jahren richtet sich gegen die Partei gezielter Hass von rechts außen. Einschlägige Szenemedien hetzen regelmäßig mit Schlagwörtern wie „Öko-Diktatur“ und „Klima-Wahn“.

Auch das Mobbing gegen Lang ist nicht nur spontan, sondern wird teilweise planvoll orchestriert. Vor ihrem Auftritt in Ellwangen lief weit über den Ort auf der Ostalb hinaus die Mobilisierung in radikalen Telegram-Kanälen: „Deutschland-Zerstörerin Ricarda Lang kommt!“

Du bist jung, weiblich, selbstbewusst und grün – weg mit dir! Das ist die Botschaft. Lang hat verschiedene Reaktionen darauf erprobt.

Die vier Antworten der Ricarda Lang

Erstens: Entschlossenheit. Unlängst war sie zum Redaktionsgespräch bei uns, wir sprachen sie auf den Hass an. Sie antwortete: „Ich bin nicht bereit, mich zu verstecken. Wenn Demokraten aus der Öffentlichkeit verschwinden, gewinnen diejenigen, die die Demokratie ablehnen.“

Zweitens: Humor. Im Youtube-Format Dislike las Lang Anwürfe vor. „Wenigstens muss man bei Ricarda Lang den Lebenslauf nicht korrigieren – ist ja nichts da.“ Sie erwiderte: „Na, dann steht der Kanzlerinkandidatur ja nichts mehr im Wege.“

Drittens: Trotz. 2018 postete sie einige der Beleidigungen, mit denen sie zu tun hat – „abstoßend, fette Sau“ –, und stellte dazu ein Foto von sich: lachend ein Eis essend neben einem Flugblatt mit Stinkefinger.

Viertens: Offenheit. 2018 verfasste sie für Spiegel Online einen Text. Er begann mit den Worten: „Ich bin dick.“ Es gebe Tage, „an denen mich das stört“, Tage, „an denen es mir egal ist“, Tage, „an denen ich mich schön fühle“ – aber niemals werde sie sich zum Schweigen bringen lassen, nur weil Leute sie „Fetti Mc Fett Fett“ nennen oder schreiben, „ich solle mich vollstopfen, bis ich platze, damit es wieder eine Grüne weniger auf der Welt gibt“.

Der Fall Ricarda Lang: Ein Test für unsere Gesellschaft

Die vierfach entlarvten Hetzer hielten nicht beschämt inne, sondern machen weiter. Nach Lage der Dinge aber wird Lang sich nicht brechen lassen: Die Morddrohung, hat sie in Landshut gesagt, sei gar nicht das größte Problem – Politiker in der ersten Reihe hätten ja die Möglichkeit, sich zu schützen. Schwieriger sei es für Ehrenamtliche und Kommunalpolitiker, das „Rückgrat unserer Demokratie“, gegen die sich auch oft Einschüchterungsversuche richten.

Das stimmt. Wollen wir alle uns an diesen Hass gewöhnen? Oder schaffen wir es, uns gemeinsam dagegen zu wehren? Der Fall Ricarda Lang weist weit über sie selbst hinaus: Er ist auf traurige Weise ein Test für den Zustand, den Anstand und die Kraft zum Widerstand in unserer Gesellschaft.