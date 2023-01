Nach SEK-Einsatz in Berglen: Bedrohter Gerichtsvollzieher berichtet, was geschah

Er kam mit erhobener Kettensäge auf ihn zu und ließ den Motor aufheulen: „Das war schon massiv“, berichtet der Gerichtsvollzieher, der am Donnerstagmorgen in Berglen-Öschelbronn eine Zwangsräumung in die Wege leiten wollte, dann aber zuerst die Polizei rufen musste. Das SEK rückte an. Der 58-jährige Bewohner des Aussiedlerhofs bei Öschelbronn musste seinen Widerstand aufgeben und wurde abgeführt.

Der Gerichtsvollzieher hätte den Rest des Tages freinehmen können. Eine Bedrohung mittels laufender Kettensäge könnte selbst dem hartgesottensten Gerichtsvollzieher zusetzen und einen halben Tag Ruhe rechtfertigen – glaubt man.

Der Betreffende steht stattdessen am frühen Nachmittag auf dem Hof und hilft beim Ausräumen. Holz kommt auf den Holzhaufen, Metall auf den Metallhaufen. Ein Helfer steuert den Baggergreifarm eines Lasters und befördert in den Container, was der Gerichtsvollzieher von oben herunterwirft: alte Regenrinnen. Einen metallenen Eimer. Teile von Zäunen. Krimskrams.

"Ich bin schon immer bedroht und beleidigt worden"

Offenbar scheint diesen Gerichtsvollzieher, der aus nachvollziehbaren Gründen seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte, eher nichts aus der Ruhe bringen zu können. „Ich bin schon immer bedroht und beleidigt worden“, sagt er. „Ist normal.“

Sein Berufsrisiko hat sich allerdings im Lauf der Zeit verschärft, und der betreffende Gerichtsvollzieher blickt auf mehr als zwei Jahrzehnte in diesem nervenaufreibenden Job zurück. Vielleicht hat es mit dem Internet zu tun, mutmaßt er, dass die Anfeindungen schlimmer geworden sind und häufiger. Wenn die Leute Teller nach ihm werfen, „das entsetzt mich“, sagt der Gerichtsvollzieher. Dabei sind doch fliegende Teller viel weniger gefährlich als Kettensägen im Betriebszustand.

Selbst als der 58-Jährige erkennbar aggressiv auf ihn zukam, tat der Gerichtsvollzieher, was ein Gerichtsvollzieher zuerst immer tut: Er versuchte, den Mann zu beruhigen. Der Versuch misslang. Es galt, den Notknopf zu drücken.

Ein Container voll Zeugs nach dem anderen wird abgefahren

Was der Gerichtsvollzieher etwas bedauert, das ist, dass die Räumungsmannschaft wegen der Verzögerung am Morgen nicht am selben Tag fertig werden wird mit der Räumung. Das Anwesen ist nicht ganz klein. Wohnhaus, Stall, landwirtschaftliche Betriebsgebäude. Einen Container voll Zeug nach dem anderen fahren sie weg.

„Sonst noch was?“, fragt ein kleines bisschen ungeduldig der Gerichtsvollzieher, denn er würde jetzt gern zurück an die Arbeit gehen und weiter lauter Kram hinunterwerfen, damit der Baggergreifarm-Steuermann das alles noch schnell wegschaffen kann.

Zwei, drei Minuten nimmt er sich noch Zeit, um von seiner Arbeit zu berichten. Ständig angefeindet zu werden, „das zermürbt einen schon ein bisschen“, räumt er ein. Doch zu viele Gedanken dürfe man sich nicht machen, sonst könne man diese Aufgaben nicht erledigen. Natürlich gibt’s auch Fälle, die ihn länger beschäftigen, zumal mit seinem Besuch bei wem auch immer jedes Mal eine Menge Unangenehmes zusammenhängt.

Als sehr erfahrenen und „unerschrockenen“ Gerichtsvollzieher beschreibt Michael Kirbach seinen Mitarbeiter, und das scheint eher unter- als übertrieben zu sein. Kirbach ist als Direktor des Amtsgerichts Waiblingen zuständig für alle Vollstreckungssachen, die Schuldnerinnen und Schuldner mit Wohnsitz im Gerichtsbezirk betreffen. Um die Details kümmern sich eine ganze Reihe von Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern.

Beruhigend aufs Gegenüber einwirken: Das gelingt nicht immer

Über deren Sicherheitsausstattung möchte Kirbach nicht reden. Der Sinn des Notknopfs, der in Öschelbronn zum Einsatz kam, leuchtet unterdessen unmittelbar ein. Müsste ein Gerichtsvollzieher erst zum Handy greifen und in einer ohnehin schon aufgeladenen Situation hörbar für den Schuldner die Polizei rufen, könnte dadurch die Situation weiter eskalieren. Genau das versuchen Gerichtsvollzieher, die spezielle Deeskalationstrainings durchlaufen, in jedem Fall zu vermeiden. Man versucht, beruhigend aufs Gegenüber einzuwirken, Verständnis zu zeigen für die Schwierigkeiten, die einem Gerichtsvollzieher-Besuch in jedem Fall vorausgehen dürften. Oberster Grundsatz sei, einem Schuldner oder einer Schuldnerin „wertschätzend“ gegenüberzutreten, auf keinen Fall die moralische Keule zu schwingen, sagt Kirbach.

Im Öschelbronner Fall war’s allerdings der Schuldner, der zwar keine Keule, doch besagte Säge schwang.

Deeskalation gelingt naturgemäß nicht immer, und dann müssen Gerichtsvollzieher/-innen alles Nötige in die Wege leiten – also zuallererst Hilfe holen. Sofern im Vorfeld bereits bekannt ist, dass es beim Besuch einer bestimmten Person zu mehr als nur unangenehmen Situationen kommen könnte, kann ein Gerichtsvollzieher vorab Informationen bei der Polizei einholen. Die wichtigste Frage: Besitzt die betreffende Person Waffen? Ist die betreffende Person bereits durch aggressives Verhalten aufgefallen?

Ein Gerichtsvollzieher wird, bevor er zum Beispiel eine Pfändung vollzieht, nicht auf Biegen und Brechen durchziehen, wozu er grundsätzlich berechtigt und beauftragt ist, so Michael Kirbach weiter: Eigen- und Fremdschutz gehen vor.

Es kommt vermehrt zu „verbalaggressivem“ Verhalten

Unterdessen haben „Auffälligkeiten“ im Lauf der Jahre zugenommen, bestätigt der Amtsgerichtsdirektor. Wie Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr ebenfalls seit Jahren berichten, mangelt es allzu oft am nötigen Respekt. Ein Gericht werde im Zweifel eher als „Dienstleister“ gesehen, weniger als „höhere Instanz“, so Michael Kirbach. Mitunter träten Personen „sehr fordernd“ gegenüber der Justiz auf, und es komme seit längerem schon vermehrt zu „verbalaggressiven Verhaltensweisen“.

Zurückgegangen ist laut Kirbach die Zahl der Vollstreckungsaufträge insgesamt, weshalb Gerichtsvollzieher/-innen mit Blick auf die Zahl der Fälle nicht mehr den außerordentlich hohen Belastungen ausgesetzt seien wie in früheren Jahren. Im Moment seien alle Gerichtsvollzieher/-innen-Stellen im Zuständigkeitsbereich des Amtsgerichts Waiblingen besetzt.

Ein Gerichtsvollzieher kann Zugang zur Wohnung erzwingen

Wer ein Schreiben eines Gerichtsvollziehers im Briefkasten findet, sollte es besser nicht ignorieren. Zwar muss niemand die Amtsperson in die Wohnung lassen – doch sie kommt wieder, sofern man nicht auf Zahlungsaufforderungen reagiert. Sollte gar nichts helfen, kann ein Gerichtsvollzieher einen richterlichen Beschluss erwirken und damit den Zugang zu einer Wohnung erzwingen.

Grundlegend verändert hat sich die Ausbildung von Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern. Ehemals konnten Menschen, die in der Justiz einen Beruf erlernt hatten, Zusatzqualifikationen absolvieren und dann als Gerichtsvollzieher/-in arbeiten. Mittlerweile durchlaufen angehende Gerichtsvollzieher/-innen in Baden-Württemberg ein dreijähriges Studium an der Hochschule Rechtspflege Schwetzingen. Der Bachelor-of-Laws-Studiengang endet mit dem Abschluss Gerichtsvollzieher/in (LL.B.) Die Abkürzung LL.B. steht für „legum bakkalaureus“, Bachelor der Rechte. Laut dem Oberlandesgericht Stuttgart starten Gerichtsvollzieher/-innen nach dem Studium in Besoldungsgruppe A10 mit 3245 Euro brutto als Oberinspektoren im Gerichtsvollzieherdienst.