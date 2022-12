Nach Warntag-Flop: Was der Rems-Murr-Kreis am 8. Dezember besser machen will

In Plüderhausen hatten sie beim letzten Warntag 2020 auf Anweisungen gepfiffen. Kundige Fachleute stiegen in den Keller des Rathauses, pusteten Spinnweben, Staub und Dreck beiseite, drehten Sicherungen hinein und brachten tatsächlich Uralt-Technik zum Jaulen: Die Sirenen heulten am Warntag vor zwei Jahren in Plüderhausen, obwohl sie das gar nicht sollten. Diese Woche am Donnerstag, 8. Dezember, ist wieder Warntag - und alles ist anders. Wer kann, wird seine Sirenen bis zum Anschlag heulen lassen, aber die meisten Kommunen können gar nicht. Der Grund: Man hatte bundesweit auf digitale Warntechnik gesetzt. Als 2020 beim Warntag im Rems-Murr-Kreis die digitale Technik vollumfänglich versagte, erschallte laut der Ruf nach Altbewährtem: Sirenengeheul wirkt zu Warnzwecken zuverlässiger. Gebt uns unsere Sirenen zurück, heißt es seitdem allerorten. So schnell funktioniert das aber nicht, und so was kostet viel Geld.

2020 hieß es: Verzichtet aufs Sirenen-Geheule

Vor dem Warntag vor zwei Jahren hatte die Landkreisverwaltung sämtliche Kommunen des Rems-Murr-Kreises kurz vor knapp noch schriftlich gebeten, am Warntag auf Sirenen-Geheule zu verzichten. Die Begründung lautete: Es gibt schon sehr lange kein zentral steuerbares, kreisweites Sirenennetz mehr. Im Ernstfall könnte man eh nicht alle Oberbürgermeister/-innen sämtlicher 31 Rems-Murr-Kommunen aufrufen, hey, könnt ihr mal bitte eure Sirenen anwerfen, sofern ihr welche habt? Das ist doch so was von veraltet.

Deutschland blamierte sich dann am Warntag im September 2020 fulminant. Die digitale Technik ging binnen Sekunden in die Knie.

Ein "modernes Sirenennetz" entsteht

Eine solche Peinlichkeit darf sich nicht wiederholen, weshalb bundesweit und selbstverständlich auch im Rems-Murr-Kreis sehr viel passiert ist seitdem: Ein "modernes Sirenennetz" wird aktuell aufgebaut, vermeldet das Landratsamt, und künftig will man dieses System zentral ansteuern können. Bis dieses Netz fertig und einsatzfähig ist, dauert's noch. Es werden deshalb nur "vereinzelt" am 8. Dezember Sirenen heulen, so das Landratsamt, und "gegebenenfalls werden auch Durchsagen der Feuerwehren zu hören sein".

Sirenen scheinen ihrer Lautstärke wegen mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen als lautlos verschickte SMS. Doch zählt zur Warnstrategie viel mehr als der Heulton und die Handynachricht. Klassisch laufen Warnungen auch im Fernsehen, im Radio und übers Internet, dort auf Homepages oder in Social-Media-Kanälen, ferner aktiviert man digitale Stadtanzeigetafeln. Man will "alle Bürgerinnen und Bürger über einen Mix von verschiedenen Warnmitteln erreichen", erklärt das Landratsamt, und am bundesweiten Warntag testet man die Mittel durch. Einen Teil der Warnmeldungen löst der Bund zentral aus; für andere sind Kreise und Kommunen zuständig. Im Notfall kommt's darauf an, schnell und gezielt jene zu informieren, die von einer Gefahr bedroht sind, sei es von einem Hochwasser, einem Stromausfall oder Schlimmerem.

Beim Warntag diese Woche dürfte der Adrenalinpegel Verantwortlicher kurz vor 11 Uhr in die Höhe schnellen: Klappt diesmal alles? Setzt die Warn-App NINA auch wirklich eine Push-Nachricht ab? Geht die dieses Mal neu zu testende Warnung per SMS auch durch?

Der Bund verschickt eine SMS

Um einer potenziellen Blamage die Spitze zu nehmen, versucht man im Vorfeld, die Erwartungen etwas herunterzuschrauben: Die zentral vom Bund gesteuerte Warnung per SMS startet beim Warntag lediglich in eine Testphase, informiert das Landratsamt: "Deshalb kann es sein, dass noch nicht alle Handys die Meldung erhalten."

Wer sichergehen will, dass er oder sie beim Cell Broadcast, so heißt das im Fachjargon, nicht außen vor bleibt, prüfe die Einstellungen seines Handys und dessen Alter: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat im Internet eine Liste der Handys veröffentlicht, die diese SMS anzeigen können. Ferner weist die Behörde darauf hin, dass das Betriebssystem des Handys auf dem aktuellen Stand sein sollte - und man die SMS nur dann erhält, wenn das Handy auch eingeschaltet und nicht per Flugmodus in den Tiefschlaf versetzt ist.

Notfall-Informations- und Nachrichten-App: NINA

Wer die Warn-App NINA noch nicht heruntergeladen hat, könnte den Warntag jetzt zum Anlass nehmen, seine Entscheidung zu überdenken. NINA steht für Notfall-Informations- und Nachrichten-App. Über diese App warnt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe die Bevölkerung, sollten sich irgendwo Gefahrstoffe ausbreiten, sollte ein heftiges Unwetter aufziehen oder Ähnliches drohen. Man kann als Nutzer/-in Gebiete und Orte auswählen, für die man gewarnt werden will.

Unterdessen hat das Sirenen-Thema in jüngster Zeit im Rems-Murr-Kreis für reichlich Wallung gesorgt. Es ging und geht ums Geld. Im Frühjahr hatte der Kreistag eine Resolution verabschiedet, wonach möglichst alle Städte und Gemeinden im Rems-Murr-Kreis in den Genuss von Fördermitteln kommen sollen. Der Bund hatte nach der Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021 im Ahrtal zwar ein Förderprogramm für Sirenen aufgelegt. Doch das reichte nicht für alle. Rund die Hälfte der 31 Kommunen im Rems-Murr-Kreis war schnell genug gewesen und hatte sich ein Stückchen vom Kuchen gesichert. Die anderen gingen leer aus. Im Vergleich zur Erfolgsquote sämtlicher Kommunen in ganz Deutschland hatte der Rems-Murr-Kreis aber regelrecht abgesahnt: Nur elf Prozent der Städte und Gemeinden bundesweit erhielten Geld für neue Sirenen, hieß es im Frühjahr.

Förderung für Sirenen führt zu politischen Verwicklungen

Jene rund 15 Rems-Murr-Kommunen, die leer ausgegangen sind, tröstet das nicht, und prompt kam es zu politischen Verwicklungen. Anfang dieses Jahres streuten die beiden FDP-Landtagsabgeordneten aus dem Remstal, Julia Goll und Jochen Haußmann, den Verdacht, bei der Verteilung der Förderung könnte ein grüner Klüngel im Spiel gewesen sein, weil das Gros der Förderung ins Murrtal floss, und dort sitzt ein grüner Landtagsabgeordneter am Hebel. Doch waren die Gemeinden dort schlicht schneller gewesen, und allein auf Schnelligkeit kam's an, denn die Mittel wurden nach dem Windhund-Prinzip vergeben.

Unterdessen mühen sich Rems-Murr-Kommunen landauf, landab, Sirenengeheul wieder möglich zu machen, und das möglichst spinnwebenfrei auf neuestem Stand der Technik. In Korb gab der Gemeinderat jüngst sein Okay für den Aufbau eines 55.000 Euro teuren Warnsystems. Urbach entschied bereits 2021, drei neue Sirenen anzuschaffen. Waiblingen will jetzt zum Warntag mobile Sirenen testen und später stationäre anschaffen.