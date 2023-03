Nachhaltiger dank Rückgabe-System: Weingut aus Korb setzt eigene Mehrweg-Flaschen ein

Barbara und Julian Singer vom Korber Weingut Singer-Bader schmeißen um, was beim Wengerter eigentlich normales Geschäftsgebaren ist. Die zwei hatten eine Idee. Die war zwar nicht ihre und ist außerdem asbach-uralt. Sie machen’s trotzdem.

Das Leben einer Weinflasche: Kurz wird sie gebraucht, dann liegt sie in Scherben

Alte Weinflasche leer, alte Weinflasche im Container, neue Weinflasche voll wird zu alter Weinflasche leer ... Nein, das ist kein Gedicht über das Flaschenproblem eines begeisterten Trinkers, sondern die Kurzzusammenfassung eines gewöhnlichen Flaschenlebens. Normalerweise läuft das nämlich so: Ein Weingut füllt seinen Wein in Flaschen ab. Es gibt viele verschiedene Weinflaschenformen für die vielen verschiedenen Weinsorten.

Das Weingut hat die unterschiedlichen Flaschen auf Lager, wenn sich das Lager leert, weil viel Wein abgefüllt und auch verkauft ist, bestellt das Weingut neue Flaschen. Weinflaschen werden in Glashütten hergestellt. In Deutschland gibt’s nicht mehr viele davon. Wer dort nicht unterschlupfen kann, muss seine Flaschen von viel weiter her ankarren lassen. Aus Frankreich zum Beispiel. Die Weinflaschen wurden im Laufe der Zeit immer leichter. Also dünnwandiger. Transportiert sich besser. Und war billiger. Von wegen Rohstoffverbrauch.

Gegen den Trend: Die Flaschen vom Korber Weingut Singer-Bader sind dickwandig

Die Weinflaschen von Barbara und Julian Singer wiegen schwer wie kleine Hanteln in der Muckibude. Bei Barbara und Julian Singer gibt’s auch nur eine Form für alle Weine. Das einzige Zugeständnis an die Sorten: Es gibt die Flaschen in Farblos und in Grün. Warum machen die das? Lieben sie den Einheitslook? Würdigen sie die Individualität der verschiedenen Weine nicht? Und haben sie zu viel Geld?

Mitnichten! Und zur Beruhigung des leidenschaftlichen Weintrinkers: Die Flaschenform beeinflusst den Geschmack des edlen Tropfens nicht. Die Flaschenform ist einfach nur Historie.

Die Idee, auf die die beiden jungen Wengerter zurückgreifen, erfindet definitiv den Gebrauch der Flasche nicht neu, sondern legt einen Gedanken wieder auf, der lange Zeit gang und gäbe war und dann, ebenfalls lange Zeit, total veraltet schien. Das Weingut Singer-Bader nimmt seine Flaschen nämlich zurück. Und verwendet sie wieder! Und das schon seit einigen Jahren. Es ist also eine Re-Revolution.

Im Weingut Singer-Baden lässt man die Weinflaschen spülen. Früher war das viel teurer, als eine neue Weinflasche einzukaufen. Inzwischen kostet die für die Flaschenproduktion benötigte Energie ein Vermögen. Flaschenwiederverwendung ist nachhaltig geworden. Monetär natürlich.

Aber auch in Sachen Ökologie und Klimawandel. Neun- bis zehnmal, schätzen die Singers, können sie eine Flasche spülen und wiederverwenden. Das hänge, erklärt Barbara Singer, primär davon ab, wie lange die Flaschenmündung intakt ist und der Schraubverschluss richtig abdichtet.

Damit das möglichst lange so ist und es auch ganz grundsätzlich keine Scherben gibt, haben die Singers ihre Flaschen so dickwandig entworfen. Die einheitliche Form musste sein, damit die Stückzahl groß genug wird. „Wir sind ein kleines Weingut“, sagt Julian Singer. Er braucht nur rund 60.000 Flaschen im Jahr. Die Glashütten in Deutschland, sagt er, fingen unter einer Million bestellter Exemplare erst gar nicht an zu arbeiten. Die Singers mussten sich deshalb eine kleine Glashütte in Frankreich suchen. Ein Wermutstropfen in Sachen Nachhaltigkeit, muss die Flasche doch jetzt reisen. Letztlich aber zu verschmerzen – passierte doch so ganz nebenbei, dass durch die Beschränkung auf eine Form auch alle Flaschen, ganz gleich, ob schwerer Roter oder sommerleichter Weißer, in die gleichen Kartons passen. Die Kartons werden auch gerne wiederverwendet – total umweltfreundlich.

Der ökologische Fußabdruck: deutliche Reduktion durch Wiederverwendung

Um 80 Prozent, schätzt Julian Singer, haben er und seine Frau den ökologischen Fußabdruck in Sachen Flaschen durchs einheitliche Design und Wiederverwendbarkeit reduziert. Und jetzt kommt noch was ganz anderes dazu, was Wengerterkollegen womöglich schwer quälen wird, im Weingut Singer aber unter Nebensächlichkeit laufen kann: „Gerade“, sagt Barbara Singer, „gibt’s keine Flaschen zu kaufen.“ Und das, obwohl der Bundesverband Glasindustrie erklärt, dass der Absatz von Wein- und Schaumweinflaschen im ersten Halbjahr 2022 um 6,3 Prozent zugenommen habe und man auch für das Gesamtjahr 2022 ausschließen könne, dass es im Vergleich zum Jahr 2021 zu einem Rückgang komme. Manche Weingüter könnten, sagt Barbara Singer, zurzeit nicht abfüllen.