Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald: Wandern für alle – mit oder ohne Handicap

Zwölf Routen im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald sind inzwischen ausgearbeitet. Sie versprechen traumhaft schöne Auszeiten draußen in der Natur. Es gibt den „Morbachrundweg“ bei Großerlach. Oder den „Wiesenweg“ bei Ödernhardt. Oder wie wär’s mit dem „Poetenpfad“ bei Welzheim? Das Besondere an diesen Wanderwegen: Sie sind für die Menschen, die nicht gut oder gar nicht zu Fuß unterwegs sind, bestens geeignet. Und hoffentlich, hoffentlich gibt es bald noch viel mehr dieser Wege.

Frei in die Natur hinaus

Das Logo, das die Flyer, die diese Naturpark-Routen beschreiben, ziert, zeigt einen äußerst schwungvollen Rollifahrer.

Denn darum geht’s beim Projekt „Inklusive Wanderbotschafter“ und natürlich auch „Wanderbotschafterinnen“: Menschen mit Handicap, die wegen ihrer Bewegungseinschränkung manche Wanderroute eben nicht bewältigen können, können hier frei in die Natur raus. Freilich geht’s um die Rollifahrer wie Ines Vorberg und Simon Maier, die von Anfang an beim Projekt dabei sind. Aber es geht auch um die Menschen, die für’s sichere Laufen zum Beispiel einen Rollator brauchen. Und, ganz ehrlich: Mamas mit Kinderwagen werden diese Wege lieben.

Das Projekt ist erfolgreich: Diejenigen, die vom Naturparkzentrum in Murrhardt aus die Flyer auch per Post verschicken, kommen ihrer Arbeit manchmal kaum hinterher. Aber sie hätten gerne noch mehr Arbeit: Projektmanagerin Jasmin Kotrba wünscht sich in jeder der 48 Mitgliedskommunen wenigstens einen Wanderweg. Denn der Naturpark sei für alle – das „alle“ soll in diesem Fall als dick unterstrichen gelten – und zwar überall.

Die Wanderrouten müssen bestimmte Bedingungen erfüllen:

Sie dürfen höchstens fünf Kilometer lang sein.

Zu bewältigende Anstiege dürfen nicht mehr als drei Prozent Steigung haben.

Es dürfen insgesamt nicht mehr als 30 Höhenmeter zusammenkommen.

Der Weg muss mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sein.

Es muss einen Behindertenparkplatz geben.

Es muss eine barrierefreie Toilette zur Verfügung stehen.

Geeignete Wegen melden die Kommunen an Jasmin Kotrba. Und die schickt dann die Wanderbotschafter und -botschafterinnen auf die Tour. Denn wer kann eine Route besser beurteilen als diejenigen, für die sie gemacht sein soll?

Wanderbotschafter bekommen einen sehr ausführlichen Testbogen, auf dem alle wichtigen Kriterien abgefragt werden. Die Routen werden in Schwierigkeitsstufen eingeteilt – drei gibt’s, da kann sich der Wanderer die Herausforderung aussuchen.

Die Wanderbotschafter arbeiten ehrenamtlich. Und das Projekt braucht dringend noch einige Freiwillige. Mitmachen können: