Der Traumbaum eines gut wirtschaftenden Försters wächst weit in den Himmel und das kerzengerade. Die Äste setzen erst in schwindelnden Höhen an, die Rinde könnte als Model bei einer Antifalten-und-furchencreme-Werbekampagne mitmachen und der Gesamtbaum steht voll im Saft. Warum kriegen die Leute vom Forstamt dann bei völlig zerschlissen-verknorrt-gewunden-zerfressenen Strünken glänzende Augen?

Der romantische Baum ist nichts für den wirtschaftlich denkenden Förster

Der Baum