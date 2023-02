Neue Trends und bewährte Tradition: Der Weintreff in der Alten Kelter Fellbach ist zurück

Endlich, freut sich Albrecht Schurr. „Endlich wieder Weintreff!“ Für den Vertriebsleiter der Fellbacher Weingärtner ist dieser Ausruf das Motto des 25. Stelldicheins von fast 50 Weingütern und Genossenschaften mit rund 300 Weinen aus dem Rems- und Neckartal. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause war der Jubiläums-Weintreff am Samstag und Sonntag in der Alten Kelter in Fellbach zurück. Der Weintreff war von vielen Ausstellern und Besuchern schmerzlich vermisst worden. Denn ohne persönlichen Kontakt, ohne Probe im Glas und den Geruch in der Nase, ohne den Geschmack im Gaumen – ohne all das, was eine Verkostung ausmacht, ist Wein nicht so locker an den Mann und die Frau zu bringen.

Sauvignon Blanc ist im Trend

Was haben sich die Wengerter während der Coronazeit nicht alles einfallen lassen, um den Kontakt zu ihren Kunden nicht zu verlieren. Doch Online-Verkostungen mit zuvor ins Haus geschickten Weinen waren doch nur ein müder Abklatsch dessen, was der Jubiläums-Weintreff 2023 wieder zu bieten hatte. Wo etwa lassen sich ein halbes Dutzend trockene Sauvignon-Blanc-Weine der Jahrgänge 2021 und 2022 im direkten Vergleich verkosten? Von der schwärmerisch angepriesenen im Holzfass ausgebauten „Edition P“ der Fellbacher Weingärtner (16 Euro) über die 2021er des Weingutes der Stadt Stuttgart (10 Euro) und des Weingutes Medinger (8,90 Euro), bis zum „Großheppacher Ziegenberg“ des Weingutes im Hof Armin Zimmerle (8,90) und der „Höhenluft“ vom Weingut Bernhard Ellwanger (10,90 Euro).

Welche Unterschiede sich auftun, obwohl all diese „Sauvis“, wie die Fachleute zu sagen pflegen, aus der gleichen Rebsorte, aus der gleichen Gegend und aus ähnlichen Jahrgängen stammen. Und wie die Meinungen in einer Gruppe auseinandergehen, welcher dieser Sauvignons am besten für einen lauen Sommerabend taugt. Außer dem in Mode gekommenen Sauvignon Blanc können bei den hiesigen Weingütern noch viele Sorten entdeckt werden, zum Beispiel ein Rosé aus Syrah und Merlot, der beim ersten Schluck sogleich Frühlingsgefühle auslöste.

Der Veranstalter, der Verein Remstal-Tourismus, hat beim 25. Weintreff an die Tradition angeknüpft, die einst im Stiftskeller in Beutelsbach begann, bis dieser Keller von Weinbegeisterten dermaßen überrannt wurde, dass ein Umzug ist einen größeren, repräsentativen Raum anstand, in die Alte Kelter mit ihrem imposanten Dachgebälk. Beim Neustart gab es nun ein paar Änderungen in der Organisation. Zum Beispiel zwei vierstündige Durchgänge pro Tag, einen am Mittag und einen am Nachmittag, für den am Samstag an der Tageskasse nur noch wenige Tickets übrig waren. Neu war auch, dass an den 47 Ständen kein Brot gereicht wurde. Schade. Denn der eine oder andere Besucher hat es schmerzlich vermisst, um zwischen den Verkostungen seine Geschmacksnerven zu neutralisieren.

Wie der Klimawandel den Weinbau beeinflusst

Wie gehabt luden kommentierte Weinproben mit der Sommelière Natalie Lumpp ins Separée der Alten Kelter ein. Eingedampft auf verträgliche vier, höchstens fünf Weine standen die acht Weinproben unter dem Motto „Cool Wines“. Kalte Weine? Genauer gesagt: „Cool Climate“-Weine aus den höheren Lagen des Rems- und Neckartales. Es scheint sich um einen neuen Trend zu handeln, wie eine kleine Exkursion ins weltweite Netz zeigt. Dieser Trend hat mit dem Klimawandel zu tun. Im Weinbau zeigt sich, dass die Klimaerwärmung Realität ist, wie der Blick in die Rebsortenliste des Weintreffs zeigt. Im Remstal gedeihen heute Merlot, Syrah und Chardonnay, von deren Anbau die Altvorderen vor einem halben Jahrhundert nicht einmal zu träumen wagten. Vor der steigenden Hitze im Tal suchen weltweit immer mehr Weingärtner ihr Heil in den Höhenlagen. Dort, schreibt Weinberater Alexander H. Ultes in seinem Blog, reifen im Sommer bei hohen Temperaturen und Sonne die Trauben. Kühle Nächte sorgten für ausgeprägte und frische Fruchtaromen in den Beeren.

Bei der dritten kommentierten Weinprobe wurden am Samstagnachmittag vier der rund 40 „Cool Wines“ verkostet, die alle aus höheren Lagen des Remstals stammen und an den Ständen jeweils mit einem Eiskristall gekennzeichnet waren. So wie der 2021er-Riesling von Jochen Beurer „Junges Schwaben“, der in Stetten auf 400 Meter direkt am kühlen Waldrand wächst. Nathalie Lumpp schmeckte sofort heraus, dass es sich bei dem jungen Schwaben nicht um „so eine Mainstream-Frucht“ handelt; sie erspürte das Mineralische, roch die Heublume.

Auch exotische Rebsorten galt es auf dem Weintreff kennenzulernen. Wie den Silvaner von Matthias Kiesel aus Schnait. Nur noch zwei Weingüter präsentierten überhaupt einen Silvaner, der einst im Remstal sehr verbreitet war. Matthias Kiesel („a bissle Lokalpatriot“) nutzt die Alte Kelter dazu, diese traditionelle Rebsorte aus seinem Heimatort nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, zumal ein Silvaner („Besen, Essen, Vesper - eine Allzweckwaffe!“) perfekt zu seiner Besenwirtschaft passt. Und der Besen öffnet am 16. Februar wieder.

„Asket“ und „Dickhäuter“: Weine tragen ungewöhnliche Namen

Gänzlich einzigartig im Remstal ist indes der „Chenin Blanc“, eine Rebsorte, die an der Loire verbreitet ist und vom jungen Weingut Sterneisen aus Remshalden auf zehn Ar angebaut wird. „Wagnis“ haben Claudia und Hagen Dorn diesen Wein genannt. Auch die anderen Sterneisen-Weine fallen mit ungewöhnlichen Namen auf. Ein Sauvignon Blanc heißt „Weltenbummler“, „Asket“ und „Heimat“ sind zwei völlig unterschiedliche Lemberger. Darauf einen „Dickhäuter“, der dank Lemberger, Zweigelt, Merlot und Syrah diese Bezeichnung wahrlich verdient.

Und noch ein Exot sei beim Weintreff zu nennen, der Trollinger. Wer sucht, der findet, heißt es in der Bibel. Und wird beim Weingut Jochen Mayer aus Großheppach fündig, einem von lediglich fünf Weingütern aus dem Remstal, die es in Fellbach noch wagten, des Schwaben einstiges Lieblingsgetränk zu kredenzen. Von der rubinroten Farbe durchaus als typischer Trollinger zu erkennen, ist Mayers „SteilLage“ eben doch kein – völlig zu Recht in Verruf geratener - Trollinger aus der Literflasche. Wer hätte beim Auftakt vor gut einem Vierteljahrhundert gedacht, dass ein Remstäler Trollinger beim 25. Weintreff ein Exot und Geheimtipp sein würde.