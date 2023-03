Neues Fitnessstudio in Waiblingen: Das steckt hinter der "Jungbrunnen-Methode"

An der Gewerbestraße 3 in Waiblingen kann ab 2024 wieder trainiert werden. An der Stelle der ehemaligen Fitness Company entsteht der neue Premium-Fitnessclub von Zott. Die Familie Zott betreibt insgesamt sieben Fitness-Studios im Rems-Murr-Kreis und ist damit ein sehr großer Anbieter im Landkreis. Die nach eigenen Angaben standortstärkste Fitnesskette Clever fit beispielsweise hat im Rems-Murr-Kreis fünf Studios.

Ganzheitliches Konzept: Erholung, Training, Detox (Entgiftung) und Ernährung

Zur Zott-Unternehmensgruppe gehören die vier günstigen Fitforless-Clubs in Waiblingen, Weinstadt, Schorndorf und Urbach sowie drei Premiumclubs in Waiblingen, Weinstadt und Schorndorf. Der Waiblinger Club wird vom bisherigen Standort an der Anton-Schmidt-Staße in die Gewerbestraße umziehen. Dort wird zugleich ein neues Konzept realisiert.

„Es wird alles anders sein als in herkömmlichen Fitnessstudios“, sagt Nadine Zott. „Die Menschen sollen sich nach dem Aufenthalt im Club wie nach einem Jungbrunnen fühlen.“ So heißt auch die Methode, die dort umgesetzt wird. Bei der Jungbrunnen-Methode handelt es sich um ein ganzheitliches Konzept, das sich aus vier Elementen zusammensetzt: aktive Erholung, Training, Detox (Entgiftung) und Ernährung. Mitglieder werden zunächst untersucht, dazu gehören unter anderem ein Gelenke-Screening, eine Mineralstoff- sowie eine Stoffwechselanalyse. Gesundheitscoaches beraten die Mitglieder dann in allen vier Bereichen.

Stress reduzieren, bessere Trainingseffekte erzielen

Viele Menschen glaubten, sich quälen zu müssen, um Trainingserfolge zu erreichen. Genau das aber sei falsch, sagt Nadine Zott: „Die Ergebnisse sind schlechter, wenn man sich unter Druck setzt.“ Stress mache alt und krank, fördere Rückenschmerzen und blockiere eine Gewichtsabnahme. Bei der Jungbrunnen-Methode spielt die aktive Erholung deshalb eine wichtige Rolle. Mehr als 1000 Quadratmeter groß wird der Wellnessbereich im neuen Studio. Dort gibt es unter anderem fünf Saunen, darunter eine Event-Sauna mit Saunameister und Platz für 50 Personen und eine Schneedusche. Auch auf einer Dachterrasse mit Blick über Waiblingen werden die Clubmitglieder entspannen können.

Dafür wird das Gebäude an der Gewerbestraße 3 gerade rundum erneuert, es bleiben nur die Grundmauern stehen. Auch die Außenfassade wird sich verändern, der Eingang versetzt. „Aktuell sind die Abbrucharbeiten in den letzten Zügen“, berichtet Nadine Zott. Die Gebäudetechnik sorgt dafür, dass sich das Studio nahezu selbst mit Energie versorgt. Das funktioniert mit Photovoltaikmodulen und Wärmerückgewinnung. So wird etwa die Energie für die Kühlung des voll klimatisierten Studios aus warmem Wasser gewonnen, nennt Nadine Zott ein Beispiel.

Lymphdrainage, Wassermassage und Mentaltraining

Einen zweistelligen Millionenbetrag investiert die Familie in das Vorhaben. Während auf der Baustelle noch grobe Arbeiten anstehen, steckt die Familie mitten in den letzten Detailplanungen der Räumlichkeiten, wählt Farben und Materialien aus. Natürliche Elemente werden die Einrichtung dominieren, durch den Bau eines Atriums wird viel Tageslicht in das Studio kommen, das sich über insgesamt sieben Ebenen erstreckt, darunter auch eine Tiefgarage.

Fünf dieser Ebenen werden von den Mitgliedern des Studios genutzt, gleich drei davon stehen im Zeichen von Wellness und Detox. Zum sogenannten Medical-Wellness-Bereich gehören beispielsweise Lymphdrainage, Wassermassage und Mentaltraining.

Auf zwei Ebenen wird trainiert: Der Fokus liegt dabei auf kurzen, intensiven und wohldosierten Einheiten, ein bis zwei Trainings in zehn Tagen. Außerdem gibt es zwei große Kursräume für Gruppenfitness und das Yogaloft. Insgesamt stehen den Mitgliedern im neuen Studio mehr als 5000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung.

Bedarf an Training und Erholung steigt

Ein neues, großes Fitnessstudio, gerade jetzt, in einer von den Folgen des Ukraine-Kriegs geprägten Zeit mit hoher Inflation und extremen Energiekosten? Ja, sagt Nadine Zott. Ein solcher Ort werde gebraucht: Der Bedarf sowohl an Training als auch Entspannung sei durch die Corona-Pandemie gestiegen, viele Menschen hätten Gewicht zugelegt, auch Herz-Kreislauf-Beschwerden und Depressionen gebe es mehr.

Die Nachfrage sei da, der bisherige Waiblinger Club platze aus allen Nähten. Das neue Studio wird Anfang 2024 eröffnet. Bestandskunden können es mit ihren bestehende Verträgen nutzen. Für neue Interessenten werde es Einstiegsangebote geben. Je nachdem, was man nutzen möchte, werde eine Mitgliedschaft im Premiumclub ab monatlichen 80 Euro zu haben sein, sagt Nadine Zott.