Neues Jahr, neue Nosferatu-Spinne: Erste Sichtung 2023 im Rems-Murr-Kreis

Eine der ersten Sichtungen einer Nosferatu-Spinne im neuen Jahr wird aus Rommelshausen gemeldet: „Sitzend und ruhend“ habe er das Tier vorgefunden, gibt Michael Heinzelmann auf dem Meldeportal „Naturgucker.de“ bekannt. Fundzeit: 11.43 Uhr am 1. Januar.

Lebt sie noch, die Nosferatu-Spinne?

Klar doch. Er bleibe bei Spinnen-Kontakt „tief entspannt“, berichtet Michael Heinzelmann am Telefon. Das Nosferatu-Exemplar sei ihm mit geschätzten vier bis fünf Zentimentern Spannbreite zwar doch etwas zu groß gewesen, um eine Krabbelei auf der Hand zu inszenieren. Doch sonst habe er mit so was gar kein Problem.

Heinzelmann entdeckte die Spinne an einem Gartensack hängend auf der Terrasse, zückte das Handy fürs Foto, recherchierte später, ob es sich wirklich um eine Nosferatu handelte – und meldete die Sichtung auf dem Naturgucker-Portal.

Nosferatu: wenig schmeichelhafter Name für eine Spinne

Ihre charakteristische Zeichnung auf dem Rücken der Spinne erinnert einer früheren Meldung des Naturschutzbunds (Nabu) zufolge an die Filmfigur Nosferatu – voilà, und schon hatte die Spinne ihren wenig schmeichelhaften Namen an der Backe. Nosferatu ist keiner, dem man gern nachts im Wald begegnen würde, denn dieser Typ schlürft gern Frischblut. Aber nur in uralten Horrorfilmen.

Die Nosferatu-Spinne schlürft kein Menschenblut, und sie tut auch sonst nichts Aufsehenerregendes, außer Leuten einen Schrecken einzujagen. Spinnen genießen unter Menschen eh nicht den besten Ruf, wenn auch völlig zu Unrecht. Leisten sie sich dann noch eine Spannbreite von fünf Zentimetern oder mehr, müssen sie seit ein paar Monaten mit Blitzlichtgewitter rechnen: Seit der Nabu Ende August 2022 dazu aufrief, Sichtungen zu melden, reißt auf dem Nabu-Naturgucker-Portal die Meldeserie nicht ab. Zahllose Menschen auch aus dem Rems-Murr-Kreis haben sich ausnahmslos deshalb auf dem Portal angemeldet, um ein Foto einer wahrhaft großen Spinne hochzuladen, der sie im Keller oder im Schlafzimmer unverhofft begegnet waren.

Ausuferndes Medienecho

Der Nabu selbst hatte offenbar weit unterschätzt, welches ausufernde Medienecho seinem Aufruf folgen würde. Vielleicht war’s dieser eine Satz in der Pressemeldung des Nabu Baden-Württemberg, der seinerzeit umgehend die gesamte Medienmeute auf den Plan rief: Eine „übermäßige Angst“ vor der Spinne sei unbegründet, hieß es in der Pressemitteilung vom 30. August – und drei Abschnitte weiter folgte der Hammer: Sofern man die Spinne in die Enge treibe, könne sie möglicherweise versuchen zu beißen. Eine Attacke dieser Art fühle sich ähnlich wie ein Bienen- oder Wespenstich an, denn die Nosferatu-Spinne arbeitet mit Gift.

Das tun andere Spinnen auch - es ist völlig normal. Das Vorgehen ist vergleichbar mit dem Einsatz einer Elektrozange, bevor Menschen ein kurz zuvor noch lebendiges Schwein in Lendchen und Schinkenwurst transformieren.

So viele neue Aktive gab's bei Naturgucker nie zuvor

Obwohl die „Nosferatu-Welle“ bereits am 31. August „mit enormer Wucht zu rollen“ begann und etliche angebliche Nosferatu-Spinnen sich als Große Hauswinkelspinnen oder unspektakuläre Gartenkreuzspinnen entpuppten, feiern Nabu und Naturgucker die Nosferatu-Meldeaktion als „überragenden Erfolg“: So viele neue Aktive hatte der Naturschutzbund niemals zuvor gewinnen können. Sofern keine spektakulären Aufrufe vorliegen und auch sonst nichts los ist, verzeichnet Naturgucker gut 50 neue Aktive pro Tag. Zu Nosferatu-Spitzenzeiten waren’s bis zu 1160.

Dass nicht jeder und jede Einzelne von ihnen tatsächlich einer Nosferatu-Spinne begegnet ist, liegt auf der Hand. Soweit möglich, seien Falschmeldungen entfernt worden; ferner laufen noch Prüfungen, inwieweit diverse Meldungen ernstzunehmen sind. Dafür sorgen all jene, die schon lange als Naturgucker aktiv sind und sich auskennen. Denn als die Nosferatur-Meldewelle über dem Portal zusammenschlug, meldeten sich etliche besorgte Aktive beim Nabu. Sie fürchteten, die Spinnen-Welle könne die Naturgucker-Datenqualität empfindlich beeinträchtigen.

Meldeaufruf hat sich gelohnt

Nabu-naturgucker.de analysierte deshalb alle bis dahin vorliegenden Bilder mit der Artzuordnung Nosferatu-Spinne, die aus der Zeit vom 30. August bis 12. September 2022 stammten. Das Team betrachtete insgesamt 7919 Fotos und plausibilisierte die Artzuordnung. Laut Naturgucker waren durchschnittlich 84 Prozent der Bestimmungen korrekt. Analysiert wurden nur Meldungen, die mit Fotos versehen waren

Der Melde-Aufruf hat sich aus Nabu-Sicht in jedem Fall gelohnt: Die Daten lassen Rückschlüsse auf das Verbreitungsgebiet der Spinne zu, und einige der Fotos zeigen sogar typische Lebenssituationen der Nosferatu-Spinne. Auf einem der Bilder ist zu sehen, wie sich ein Exemplar über einen Schmetterling hermacht.

Die Datensammel-Aktion ist nicht etwa zu Ende. Wer eine Nosferatu-Spinne sichtet, melde sie gerne hier, bitte mit Foto.

Extra gruslig: ein sehr spezieller Spinnen-Fundort

Hernach ist noch mal Mut gefragt: Spinnenexperte Robert Pfeifle empfiehlt, ein großes Gefäß zur Hand zu nehmen, es über die Spinne zu stülpen, einen dünnen Karton zwischen Untergrund und Gefäß zu schieben – und den ungebetenen Gast draußen seinem Schicksal zu überlassen.

Wer sich unterdessen für die Rems-Murr-Sichtungen seit August 2022 interessiert, wird auf nabu-naturgucker.de fündig. Am 3. Oktober fotografierte jemand nahe Schorndorf ein Exemplar dieser Art, am 9. November in Leutenbach, und so geht das munter weiter. Einen gehörigen Schauer jagt einem eine Meldung vom 8. Oktober über den Rücken. Nahe Schorndorf saß seinerzeit eine Nosferatu-Spinne – im Auto.