Neues Weinflaschen-Pfand: Warum die Fellbacher Weingärtner nicht mitmachen

Eine württembergische Initiative hat jüngst in Düsseldorf auf der Fachmesse ProWein ein Mehrwegsystem für 0,75-Liter-Weinflaschen vorgestellt. Ein Riesenschritt in Richtung Nachhaltigkeit im Weinbau. Thomas Seibold, Vorstandsvorsitzender der Fellbacher Weingärtner, ist voll überzeugt vom Pfandsystem. Doch bei „Wein-Mehrweg“ macht er nicht mit. Warum?

CO2-Emissionen im Weinbau: 50 Prozent entstehen wegen der Flaschen

Das Umweltbundesamt geht davon aus, dass Pfandflaschen aus Glas bis zu 50-mal wiederbefüllt werden können. Das, sagt Thomas Seibold von den Fellbacher Weingärtnern, sei vermutlich sehr hoch gegriffen. Doch selbst wenn die Flasche nur achtmal gespült und wiederbefüllt würde, sei es schon viel besser.

20-mal wäre „super“. Es geht um den CO2-Ausstoß und den Klimaschutz. Um in der Weinbranche den CO2-Ausstoß zu senken, ist Thomas Seibold sicher, sei die Flasche der Hebel. Er hat Studien gelesen, in denen festgestellt wird, dass rund 50 Prozent aller CO2-Emissionen, die im gesamten Weinbauprozess entstehen, auf die Flaschen zurückzuführen sind.

Zehn Genossenschaften machen beim neuen System schon mit

Thomas Seibold sagt, dass er und seine Fellbacher Weingärtner schon lange in Sachen CO2-Ausstoß und Klimaschutz besser werden wollen. Und er weiß, dass mit dem „Faktor Flasche“ der größte Einfluss auf diese zwei Probleme genommen werden kann. Thomas Seibold will ein Pfandsystem. Aber nicht jenes, das vor kurzem auch der Fachmesse ProWein von der neu gegründeten Wein-Mehrweg eG vorgestellt wurde. Es geht hier um eine 0,75-Liter-Pfandflasche für Wein. Die ersten dieser neuen Flaschen können voraussichtlich im Sommer oder Herbst des laufenden Jahres abgefüllt werden. Zehn Genossenschaften machen beim neuen System schon mit – gehofft wird, dass es erstens noch viel mehr werden und sich zweitens das System sogar bundesweit etabliert. Das Deutsche Weininstitut schätzt, dass in Deutschland jedes Jahr mehr als eine Milliarde Weinflaschen gekauft werden. Die meisten landen bislang im Altglascontainer, werden wieder eingeschmolzen und mit hohem Energieaufwand neu gegossen. Ein funktionierendes Pfandsystem lohnt sich also allemal.

Viele der wertvollen Flaschen landen im Container

Auch die Fellbacher Weingärtner arbeiten seit jeher mit einem Pfandsystem. Bislang allerdings ist dieses auf die Liter-Flaschen beschränkt. Der Trend beim Wein geht aber seit ganz langem zur 0,75-Liter-Flasche. Die Liter-Flasche ist verhältnismäßig selten geworden – und außerdem fast nur in Süddeutschland heimisch. Hinzu kommt, dass vielen Weintrinkern gar nicht bewusst ist, dass Liter-Flaschen Pfandflaschen sind. So landen sehr viele der wertvollen Flaschen trotzdem im Container.

Mitnichten aber alle: Die Kundinnen und Kunden, die bei ihm direkt kaufen, sagt Thomas Seibold, bringen die Literflaschen meist auch wieder zurück. Er kann’s quasi nachzählen: So viel kommt von der Flaschenspülung ins Haus, so viel geht aus dem Haus raus in die Flaschenspülung. Das System sei „etabliert und selbstverständlich“. Auch Werner Bender, Vorstandsvorsitzender der neu gegründeten Wein-Mehrweg eG, die die neuen Pfandflaschen etablieren will, sagt: „Das Thema Mehrweg ist in Württemberg nach wie vor so stark verankert wie in kaum einer anderen Region Deutschlands“.

Das Pfand muss die Umwelt schützen und darf die Arbeit nicht erschweren

Wenn Thomas Seibold ein Pfandsystem für die 0,75-Liter-Abfüllungen einführt, dann will er, dass es natürlich dem Umweltgedanken Rechnung trägt. Er will aber auch, dass es ihm das Leben und Arbeiten nicht schwerer macht. Und das System der Wein-Mehrweg eG stellt ihn noch nicht komplett zufrieden. So gut es sei, sagt Seibold, es sei „nur ein Einstieg, eine Teillösung“.

Das fängt beim banalsten, aber elementarsten Teil an: der Flasche. Die Flasche von Wein-Mehrweg ist bislang ausschließlich grünlich-bräunlich. Weiß- oder Roséweine will Thomas Seibold in diese Flasche nicht abfüllen. Das passe nicht.

Würde er dennoch einsteigen, hätte er neben dem alten Liter-Flaschen-Pfandsystem noch das neue Pfandsystem und aber auch noch die alten Einweg-Flaschen für alle die Weine, die er nicht in den neuen Mehrweg-Flaschen sehen will. Zu viel.

Platz-Problem wegen Kunststoffkästen

Das nächste Problem sei der Platz: Mehrweg-Flaschen kommen nicht in Kartons, sondern in Kunststoffkästen. Auf dass das Ganze als Gesamtheit wieder zurückgegeben wird. Die Kunststoffkästen aber sind sperriger als die Kartons. Es gehen viel weniger auf eine Europalette. Es braucht also mehr Europaletten.

Und – noch mal das Platzproblem – wenn Seibold zwei Mehrweg-Systeme hätte und dazu noch die Einwegflaschen, dann müsste er viel mehr Flaschen vorrätig halten.

„EIP-Agri-Projekts“: Was ist das?

Zu bedenken sei auch die Logistik, der Handel, die Glashütten und der Partner, der spült. Und die Etiketten: Wie schafft man es, dass diese wertig aussehen, an der Flasche haften, wenn sie haften sollen, danach aber problemlos vom Glas verschwinden?

Thomas Seibold ist Mitglied einer „operativen Gruppe“, die sich mit allen diesen Fragen auseinandersetzt – zusammen mit all jenen, die bei der Einführung eines neuen Pfandsystems von diesen Fragen betroffen wären. Das Ganze ist Teil eines „EIP-Agri-Projekts“. Klingt kryptisch, ist aber per se nicht übel: EIP-Agri steht für „Europäische Innovationspartnerschaft für landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit“ und ist ein Förderinstrument der EU mit dem Ziel, Innovationen im Agrar- und Forstsektor zu stärken.

Das Ziel: Rund 90 Prozent aller Flaschen sind im Mehrweg-Kreislauf

Thomas Seibold will ein Pfandsystem für die Fellbacher Weingärtner. Er will, dass nicht nur die Liter-Flaschen, sondern auch noch 80 bis 85 Prozent der 0,75-Liter-Flaschen im Mehrwegsystem laufen. Dann wären insgesamt rund 90 Prozent aller Flaschen mehrfach genutzt. Thomas Seibold will aber dafür ein System, das „wirklich durchdacht“ ist. Und zwar von vorne bis hinten.