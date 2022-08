Niedrigwasser im Rems-Murr-Kreis: Wasserentnahme bis 30. September verboten

Bis zum 30. September darf kein Wasser aus Bächen, Seen und Flüssen im Rems-Murr-Kreis entnommen werden. Grund dafür sind die geringen Niederschläge und die anhaltende Trockenheit. Das teilte das Landratsamt Rems-Murr-Kreis am Mittwoch (17.08.) mit.

Tier- und Pflanzenwelt soll geschützt werden

Viele Bäche und Flüsse führen derzeit wenig Wasser oder sind zum Teil schon ausgetrocknet. Eine Besserung ist nicht absehbar. Die Pegelstände im gesamten Rems-Murr-Kreis bewegen sich auf oder unter dem Niveau des mittleren Niedrigwassers. Jetzt hat das Landratsamt ab sofort die Wasserentnahme aus Oberflächengewässern im Kreis per Allgemeinverfügung untersagt bzw. eingeschränkt. Damit soll weiteren Beeinträchtigungen der bedrohten Tier- und Pflanzenwelt sowie der Gewässerökologie und des Wasserhaushalts entgegengewirkt werden.

Weitere Maßnahmen nicht ausgeschlossen

Das Verbot gilt zunächst bis zum 30. September 2022. Bis dahin darf kein Wasser mehr per Hand mit Eimer oder Gießkanne aus Bächen, Seen, Weihern oder Flüssen entnommen werden. Für die Wasserentnahme mittels einer Pumpe ist sowieso grundsätzlich einer wasserrechtlichen Erlaubnis erforderlich. Alle Inhaberinnen und Inhaber einer Erlaubnis für die Wasserentnahme mittels einer Pumpe zu privaten Zwecken dürfen nur noch maximal 50 Prozent der erlaubten Menge entnehmen. Vom Verbot ausgenommen sind nur Personen, die wie Landwirte aus wirtschaftlichen Gründen auf die Erlaubnis angewiesen sind. Ausgenommen sind auch alle, deren Erlaubnis bereits eine Regelung enthält, die auf bestimmte Pegelstände Bezug nimmt. In diesem Fall gelten die Beschränkungen aus der jeweiligen Erlaubnis. Sollte sich die Situation der Gewässer noch weiter verschlechtern, sind weitere Maßnahmen im Einzelfall nicht ausgeschlossen.

Den gesamten Text der Allgemeinverfügung einschließlich deren Begründung kann auf der Internetseite des Landratsamtes-Rems-Murr-Kreis unter der Rubrik Bekanntmachungen nachgelesen werden.