Nimmt der Kinderarzt-Mangel im Rems-Murr-Kreis noch zu?

Eltern suchen verzweifelt schon vor der Geburt ihres Babys einen Kinderarzt. Die glücklichen, die einen gefunden haben, brauchen oft unzählige Anrufe und viel Geduld, um dort einen Termin zu vereinbaren. Auf der anderen Seite sind die Kinder- und Jugendärzte an der Belastungsgrenze. Vor rund drei Wochen hat Kinderarzt Dr. Ralf Brügel aus Schorndorf erstmals einen Sprechstundenstopp verhängt. Er und seine Mitarbeiterinnen hätten an diesem Tag ohne Mittagspause gearbeitet und die letzten Patienten erst um 19 Uhr verabschiedet, dennoch konnte er nicht allen kleinen Patienten helfen. So dürfe er nicht arbeiten, sagte Brügel.

Das ist kein Einzelfall, sondern in anderen Praxen im Rems-Murr-Kreis ähnlich. Auch Dr. Volker Kemmerich, Kinder- und Jugendarzt in Weinstadt, hat in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder einzelne solcher Tage erlebt. Grund war, dass im Winter und bis ins Frühjahr hinein sehr viele Kinder krank gewesen seien. „Als Folge der Corona-Pandemie gab es ein Nebeneinander verschiedener Infektionen“, erklärt der Mediziner. Es sei aber auch normal, dass die Krankheitswelle bis Ostern andauere.

Medizinische Fachangestellte fehlen

Dass seine Praxis zuletzt häufig telefonisch nicht zu erreichen sei, liege allerdings vor allem daran, dass ihm Medizinische Fachangestellte fehlen. Eine MFA-Vollzeitstelle ist unbesetzt. Wenn in dieser chronischen Unterbesetzung noch jemand ausfalle, sei die Arbeit nicht zu stemmen. Kemmerichs bitteres Fazit: „Wir Kinderärzte sind am Limit. Und ich sehe weder eine kurzfristige noch eine langfristige Lösung.“

Denn die Gründe für die Belastung seien vielfältig. Da seien einerseits Eltern, die, verunsichert durch die Pandemiejahre, sehr rasch ärztlichen Rat suchten. Kemmerich berichtet von Familien, die in einem Quartal 16-mal in der Sprechstunde waren. Hinzu komme die Versorgung Geflüchteter. Und nicht zuletzt ein Mangel an fast allem: Studienplätzen, Ärzten, MFAs und Praxen.

Arbeiten an der Grenze zur Selbstausbeutung

Kemmerich hat inzwischen einen Arzt in seiner Praxis angestellt, alles andere wäre Selbstausbeutung, sagt er. Dafür zahlt er aber einen finanziellen Preis: „Das geht von meinem Honorar ab“, so der Mediziner. Arbeit genug hätte er auch noch für einen weiteren Kinderarzt, das allerdings wäre betriebswirtschaftliches Harakiri, so Kemmerich.

Warum ist das so? Der Rems-Murr-Kreis gilt als gesperrter Bereich. Das bedeutet: In gesperrten Gebieten dürfen sich Ärzte und Psychotherapeuten, die gesetzlich Versicherte behandeln möchten, nur neu niederlassen oder anstellen lassen, wenn sie die Praxis eines Vorgängers übernehmen oder im Jobsharing tätig werden, also beispielsweise zwei Arztsitze von drei Ärzten besetzt werden, was sich im Honorar niederschlägt. Wie viele Ärzte in einem Gebiet niedergelassen sein dürfen, regelt die Bedarfsplanung der Kassenärztlichen Vereinigung, die aber selbst darüber sagt, dass das eine rein statistische Rechengröße ist.

„Die Versorgung vor Ort wird dadurch nicht unbedingt wiedergegeben“, erklärt Dr. Till Reckert, Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte in Baden-Württemberg. Denn bei dieser an den aktuellen Einwohnerzahlen eines Landkreises orientierten Berechnung wird beispielsweise nicht berücksichtigt, dass Kinderärzte in den vergangenen Jahren mehr Arbeit bekommen haben, unter anderem durch zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen. Auch lasse sich in der Berechnung nicht abbilden, wenn beispielsweise ein junger Kollege, der eine Praxis übernehme, nicht dasselbe Pensum schaffe wie sein erfahrener Vorgänger, nennt Reckert ein anderes Beispiel.

Problem verschärft sich

Und die Situation werde sich weiter verschlimmern, befürchtet Reckert. Beispielsweise nehme die Bürokratie immer weiter zu. „Früher hatten wir drei Impfziffern zur Dokumentation und Abrechnung, heute sind es 50.“ Und dies sei nur eines von vielen Dingen, die immer komplizierter würden und Ärzte im Arbeitsalltag mehr Zeit kosteten. „Diese Probleme gibt es in allen Praxen, die Versorgung ist überall eng“, so Reckert.

In den 90er Jahren sei Überversorgung mit Kinder- und Jugendärzten tatsächlich noch ein Thema gewesen, es habe Konkurrenzdenken unter Kollegen geherrscht. Aus dieser Zeit stamme die Deckelung bei der Zulassung von Arztsitzen und Anstellungen. Doch seit Jahren zeige sich eine ganz andere Situation, schon 2014 ergab eine Umfrage der Genossenschaft der fachärztlichen Versorgung von Kindern und Jugendlichen unter niedergelassenen Kinder- und Jugendärzten, dass in vielen Landkreisen zusätzliche Arztsitze nötig wären.

Politisches Handeln wird gefordert

Till Reckert betont, dass das Problem nicht an der Kassenärztlichen Vereinigung, sondern an der Politik liege. Dort müsse angesetzt werden, um einerseits die aktuell tätigen Ärzte nicht zu vergraulen, indem der Arbeitsalltag immer komplizierter und weniger lukrativ gemacht werde, und andererseits den Beruf attraktiver zu machen und Studienplätze zu schaffen.

Auch Volker Kemmerich ist überzeugt, dass eine gesellschaftliche Lösung nötig ist, um dem Problem des Kinderarztmangels zu begegnen. Aus seiner Sicht gibt es mehrere Ansatzmöglichkeiten. Das beginne bei der Honorierung, gehe weiter in der Schaffung von mehr Anlaufstellen für psychosomatische und psychosoziale Probleme, mit denen Eltern heute häufig ebenfalls in den Kinderarztpraxen landeten, und ende bei Neuzulassungen für Kinder- und Jugendärzte. Auch Kemmerich sieht deshalb politischen Handlungsbedarf und appelliert an alle Familien, die beispielsweise keinen Kinderarzt für ihr Baby finden, sich an die Bundestagsabgeordneten zu wenden und auf diesem Weg die Probleme zu schildern.

Ein bereits formulierter Protestbrief für Eltern (samt Adressen des Landrats, der Bundestagsabgeordneten des Landkreises sowie der Gesundheitsminister von Bund und Land) steht beispielsweise auf der Homepage der Waiblinger Kinderarztpraxis von Dr. Annette Weimann und Kollegen zum Download bereit. „Steter Tropfen höhlt den Stein“, sagt Volker Kemmerich. Denn eigentlich, das ist ihm wichtig, sei es ein wunderschöner Beruf, Kinder- und Jugendarzt zu sein.