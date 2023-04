Notarzteinsatz im S-Bahn-Tunnel in Stuttgart: S2 und S3 betroffen

Derzeit ist kein S-Bahnverkehr im S-Bahn-Tunnel zwischen Stuttgart-Hauptbahnhof (tief) und Vaihingen möglich (Stand 15.30 Uhr). Der Grund dafür ist ein Notarzteinsatz wegen eines Personenunfalls im Gleis am Bahnhof Stadtmitte. Deswegen kommt es am Mittwoch (05.04.) zu Verspätungen, Teilausfällen und Ausfällen. Das teilte der Verkehrs- und Tarifbund (VVS) mit.

So fahren die S-Bahnen S1, S2, S3, S4, S5 und S6/60

Die S-Bahn der Linie S1 fährt jeweils über den Stuttgarter Hauptbahnhof (oben) ohne Halt im S-Bahntunnel.

Die S-Bahn der Linie S2 pendelt geteilt zwischen Schorndorf und Waiblingen, sowie Vaihingen und Filderstadt.

Die S3 pendelt zwischen Backnang und Bad Cannstatt.

Stadteinwärts verkehren S6/60 nur bis S-Zuffenhausen,

Die S4 fährt bis Feuerbach und die S5 bis Stuttgart-Hauptbahnhof (oben).

Stadtauswärts beginnt die S4 Richtung Marbach (N) / Backnang am Hauptbahnhof Stuttgart (oben), die S5 Richtung Bietigheim beginnt in Feuerbach und die S6/60 in Stuttgart-Zuffenhausen.

Im Innenstadtbereich wird empfohlen, auch alternative Verkehrsmittel zu nutzen. „Bitte beachten Sie, dass es in diesen zu Kapazitätsengpässen kommen kann. Bitte achten Sie auch auf Anzeigen und Ansagen an den Bahnsteigen", heißt es in der VVS-Meldung.