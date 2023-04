Ostereier-Suche in der Sonne? So wird das Wetter an Ostern im Rems-Murr-Kreis

Hallo Osterhase, tschüss Scheibenkratzer? Das lange Osterwochenende steht vor der Tür - und damit auch endlich der Frühling mit wärmeren Temperaturen. Oder? Wie das Wetter im Rems-Murr-Kreis von Karfreitag bis Ostermontag wird, hat uns ein Experte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verraten.

Die Nacht von Mittwoch (05.04.) auf Donnerstag war frostig - vereiste Autoscheiben keine Seltenheit. Doch damit ist wohl vorerst Schluss: Zwar müsse man auch in den kommenden Tagen in den Frühstunden mit Bodenfrost rechnen, so Wetter-Experte Peter Crouse. Den Scheibenkratzer können wir aber wohl erst einmal verstaut lassen.

Wetter an Karfreitag: Einzelne Schauer möglich

An Karfreitag (07.04.) wird es laut dem Wetter-Experten "stark bis wechselnd bewölkt". Im Tagesverlauf seien ein paar einzelne Schauer unterwegs. Den Angaben nach liegen die Höchsttemperaturen am Freitag bei 10 bis 11 Grad.

Heiter bis wolkig am Samstag im Rems-Murr-Kreis

"Am Samstag sieht es besser aus", kündigt Crouse an. Die Wetter-Aussichten seien heiter bis wolkig. Dass es am Tag vor Ostern komplett trocken bleibt, sei jedoch nicht garantiert. Im Laufe des Tages könne es Quellwolken geben. Vor allem am Nachmittag könnten ein paar Tropfen vom Himmel fallen. Am Samstag werden Maximaltemperaturen von 12 bis 13 Grad erwartet.

Ostersonntag: Spielt das Wetter bei der Ostereiersuche mit?

Noch einen Tick wärmer wird es am Ostersonntag. Dem Wetter-Experten zufolge sollen die Höchsttemperaturen im Rems-Murr-Kreis bei 13 bis 14 Grad liegen. Auch am Sonntag werde es heiter bis wolkig. "Im Großen und Ganzen bleibt es trocken." Ein paar Regentropfen könne es am Nachmittag geben, die Wahrscheinlichkeit sei nach aktuellem Stand aber sehr gering.

Viel Sonne an Ostermontag

Frühlingsgefühle kommen am Ostermontag auf: "Es wird deutlich wärmer", sagt Peter Crouse. Mit Höchstwerten um die 18 Grad würden im Rems-Murr-Kreis frühlingsmäßige Temperaturen erwartet. Der Meteorologe rechnet mit "viel Sonne, aber keinem komplett blauen Himmel." Der Grund sei, dass im Tagsverlauf hohe Wolkenfelder aufzögen.

Generell macht Peter Crouse aber Hoffnung auf Frühling: "Wir kommen allmählich in den wärmeren Bereich."