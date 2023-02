Paar aus dem Rems-Murr-Kreis nimmt Sabbatjahr der besonderen Art

Sie packten in einem Waisenhaus in Uganda mit an, halfen dem 13-jährigen Omari in Tansania – und „gerade arbeiten wir in einem Rehabilitationszentrum für Tiere in Ecuador“, erzählt Alexander Burggraf. Gemeinsam mit seiner Freundin Julia Büttner ist er seit August auf einer außergewöhnlichen Weltreise.

Als Freiwilliger in Afrika und Südamerika unterwegs: Schnell haben der 35-jährige Burggraf und die 28-jährige Büttner gelernt, wie anders das Leben sein kann als bei uns in Deutschland. Auf dem Land in Uganda arbeiten die Menschen täglich von früh bis spät, Nachbarschaftshilfe ist selbstverständlich; und wenn man sich auf 10 Uhr verabredet, dann kommt die Person gerne auch erst eine Stunde später.

Doch zurück auf Anfang: „Ich hatte vor etwa einem Jahr eine Not-OP“, sagt Julia Büttner, „das war für uns der ausschlaggebende Moment.“ Die beiden realisierten, wie schnell sich das Leben ändern kann. Deshalb beschlossen sie, den Einschnitt zu nutzen und auf Reisen zu gehen. Büttner war gerade fertig mit ihrer Ausbildung zur Lehrerin, Burggraf konnte sich bei seiner Arbeit, in der Kreissparkasse Waiblingen, problemlos ein Sabbatjahr nehmen.

Die Reise zu planen und Organisationen zu finden, war nicht so einfach

In welche Länder wird es gehen? Was für Projekte und Organisationen gibt es? Nach einer Google-Recherche wurde den beiden bewusst: Es gibt zwar einige Vermittlerseiten, diese verlangen aber viel Geld dafür, dass man einen Freiwilligendienst leistet. Deswegen begannen sie sich umzuhören und selbst nach Organisationen zu suchen. Ein Projekt fanden sie über eine Dokumentation im Fernsehen, andere über Kontakte im Umfeld. „Es war ein aufwendiger Prozess, lohnt sich aber, da so viel weniger Kosten anfallen“, erzählt Alexander Burggraf.

Da den Einrichtungen, wo die beiden mithelfen, die Mittel fehlen, müssen sie meist für Unterkunft und Verpflegung selbst aufkommen.

Wirklich los ging es dann im August. In Uganda blieben die beiden für insgesamt sieben Wochen. Vier Wochen in einem Waisenhaus auf dem Land, die restliche Zeit an der Sosolya Undugu Dance Academy in Kampala, der Hauptstadt. „Das Leben in Uganda unterscheidet sich auf dem Land und in den Städten stark“, erklärt Burggraf, „in ländlichen Gebieten lebt man von der Hand in den Mund. Die Armut ist enorm. In der Stadt ist das Leben dann schon etwas bequemer.“ Weiter ging es nach Südafrika, Tansania und Mauritius. Dort verbrachten sie Weihnachten und Silvester. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Dubai flogen die beiden schließlich nach Ecuador.

Ein Hindernis in fremden Ländern ist oft die Sprache. „Von Land zu Land war das bei uns unterschiedlich“, erzählt Julia Büttner. „Die Mitarbeiter in den Organisationen können meist gut Englisch. Wir haben außerdem ein paar Worte Suaheli gelernt, was man in Ostafrika spricht. In Ruanda konnten wir uns auf Französisch gut verständigen, vor allem mit der älteren Generation. Die jüngeren Leute sprechen da auch Englisch.“ Komplizierter wurde es dann in Südamerika. Dort können die wenigsten Englisch. „Hier verständigen wir uns viel mit Gestiken.“

Die Menschen in Afrika und Südamerika sind viel freundlicher

Ein Unterschied zu Deutschland ist in allen Ländern, die sie bisher bereist haben, die Mentalität. „Die Menschen sind superfreundlich und offen. Jeder ist bereit, zu helfen“, berichten die beiden. „Auch im Bus finden sich immer Gesprächspartner. Man sitzt nicht stillschweigend nebeneinander.“ Die Lebensfreude, die die Menschen in sich tragen, begeistert die Reisenden.

Gewöhnungsbedürftig fanden Burggraf und Büttner hingegen das „african timing“. Pünktlichkeit wird dort nicht so großgeschrieben wie bei uns. „Auch werden Arbeiten nicht so konsequent angegangen. Vieles wird nicht fertig gemacht“, erzählen sie.

Ein gravierendes Problem in vielen afrikanischen Ländern ist die Armut. „Es gab Situationen, da sind Dutzende Kinder zu uns gekommen und haben um Geld gebettelt. Das ist kein schöner Moment. Wir haben versucht, mit ihnen zu sprechen und ihnen zu vermitteln, dass Betteln keine gute Lösung ist“, berichtet Büttner. Weiße Hautfarbe bedeutet für viele Menschen dort, dass man automatisch reich ist und jedem Geld geben kann. Im Restaurant beispielsweise wurde erwartet, dass die zwei alles für die Einheimischen zahlen, mit denen sie unterwegs waren. Dass die Herkunft ein großes Privileg ist, wurde den beiden in Ruanda bewusst. „Jemand erzählte uns dort, dass sein Visum für ein europäisches Land schon dreimal abgelehnt wurde. Den Luxus, überallhin reisen zu können, schätzt man in Deutschland nur wenig. Das wird einem dann erst in so einer Situation bewusst“, so Burggraf.

Besonders schockierend war für ihn und seine Freundin der Besuch in einer Schule in Tansania. Schon seit einer Safari im Jahr 2021 unterstützen sie dort den 13-jährigen Omari, indem sie die Schulgebühren zahlen. Nun wollten sie ihn und seine Familie persönlich kennenlernen.

Die sechsköpfige Familie ist extrem arm. „Omaris Mutter hat für uns Fanta und Erdnüsse gekauft. Das ist für die Leute dort sehr teuer. Es zeigt aber auch wieder die Herzlichkeit und Gastfreundlichkeit der Menschen dort. Wir haben der Familie umgerechnet etwa zwölf Euro gegeben. Davon können sie sich sechs Wochen lang ernähren.“

Omaris Schule in Tansania ist in sehr schlechtem Zustand

Alexander Burggraf und Julia Büttner haben auch Omaris Schule besucht und wurden herumgeführt. Dort sind die Zustände sehr schlecht: Die Toiletten sind schimmlig, Wasser ist auf dem Boden verteilt, es gibt keine Spülung. Die Küche besteht aus zwei Feuerstellen, die nur sporadisch gebaut sind. In zwei kleinen Töpfen soll für 450 Schüler gekocht werden. In den Klassenzimmern stehen wacklige Holztische, die Wände sind teils nicht verputzt, an einigen Stellen fehlen Fenster.

Der Staat Tansania übernimmt nur die Bezahlung der Lehrer – die Eltern müssen sich selbst um die Instandhaltung der Schule kümmern. Da sie sehr arm sind, ist das kaum möglich.

Büttner und Burggraf sind entschlossen, der Schule zu helfen. Allein fehlen ihnen aber die Mittel, um den Schülern alles Notwendige zur Verfügung zu stellen. Sie planen, nach der Rückkehr nach Deutschland etwas Größeres aufzubauen und mit Hilfe von Spenden die Schule zu renovieren.

Die beiden haben aber auch viele schöne und besondere Erlebnisse gehabt. „Ein Freiwilliger hat einen ganz anderen Einblick in das Leben als ein Tourist“, erzählt Büttner. „Einmal waren wir in der Kirche, und dort hat sich ein Junge auf meinen Schoß gesetzt und wollte die ganze Zeit bei mir sein. Das war ein schöner Moment“, erinnert Julia Büttner sich. Auch die Natur hat die zwei sehr fasziniert. Burggraf erzählt: „Wir waren in einigen Nationalparks und auf Safaris unterwegs. In Uganda konnten wir aus nächster Nähe Gorillas sehen. Das war sehr beeindruckend.“

Das Thema Gesundheit spielt auf der Reise eine wichtige Rolle: „Wenn man in Deutschland Magen-Darm hat, ist das keine große Sache. Hier ist man doch etwas angespannter. Krankheiten wie Typhus sind in Afrika und Südamerika weit verbreitet.“

Die achtmonatige Reise von Alexander Burggraf und Julia Büttner ist noch nicht zu Ende. Nach Ecuador wollen sie noch weitere Länder in Süd- und Mittelamerika besuchen. Derzeit planen sie, über Kolumbien weiter in den Norden zu gehen, nach Nicaragua und Costa Rica.