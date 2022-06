Parkplätze und Wohnungen auf dem Klinik-Areal Backnang: Sanierung des Klinik-Parkhauses beginnt

In den letzten Jahren hat sich auf dem ehemaligen Klinik-Areal in Backnang ein nahezu autofreies Quartier entwickelt. Bereits im Frühjahr 2020 wurde eine Wohnanlage mit acht Einzelgebäuden und insgesamt 63 Wohnungen fertiggestellt. Nun hat die letzte Phase der Neugestaltung des Areals begonnen, die Sanierung des ehemaligen Klinik-Parkhauses und dessen anschließende Überbauung.

Bei der Parkhaus-Sanierung entstehen nicht nur insgesamt mehr Parkplätze, sondern auch mehr Pkw-Ladesäulen. Zudem soll es überdachte Fahrradabstellplätze mit Ladesäulen für Pedelecs geben und in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Backnang ist ein Car-Sharing-Angebot angedacht. Im September 2024 soll das Parkhaus fertig sein.

Im Anschluss an die Sanierung des Parkhauses wird dieses überbaut. Dadurch entstehen über dem Parkhaus öffentlich geförderte Mietwohnungen. Diese werden an Haushalte mit Wohnberechtigungsschein vermietet. Die Mietpreise werden 33 Prozent unter der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.

48 neue geförderte Wohnungen

„Auch im Rems-Murr-Kreis ist Wohnraum weiterhin eine Mangelware“, sagt Landrat Richard Sigel. „Deshalb investiert der Landkreis über die Kreisbaugruppe auf dem früheren Klinik-Areal in 48 neue geförderte Wohnungen und stellt bereits in Vorbereitung fünf Millionen Euro für die Sanierung des Parkhauses zur Verfügung.“

Dirk Braune, Geschäftsführer der Kreisbaugesellschaft, sagt: „Bei der Entwicklung des gesamten Areals hat Kooperation eine große Rolle gespielt. Nur durch die Zusammenarbeit des Rems-Murr-Kreises mit der Stadt Backnang konnte dieses innovative Konzept entstehen.“ Bei den neuen Wohnungen handelt es sich um dreigeschossige Wohnanlagen in klimafreundlicher Holzmodulbauweise mit einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach. Die Wohnungen sollen bis zum Sommer 2025 fertiggestellt werden.

Obwohl der Klinikneubau in Winnenden einst ein schmerzlicher Verlust für die Backnangerinnen und Backnanger gewesen sei, sei die Nachnutzung des Areals nun ein großer Gewinn für Backnang, sagt der Oberbürgermeister Maximilian Friedrich. Es werde einerseits eine städtebauliche Lücke geschlossen. Vor allem aber würden öffentlich geförderte Mietwohnungen dingend benötigt.

Eine Hälfte des Parkhauses kann immer genutzt werden

Sowohl das Parkhaus als auch die Wohnbebauung werden durch zwei Aufzüge und ein Rampenbauwerk barrierefrei sein. Durch die Parkhaus-Überbauung werden Wohnen und medizinische Versorgung im Quartier vereint. Neben dann insgesamt 130 Wohneinheiten befinden sich dort vier Einrichtungen zur medizinischen Versorgung von Patienten und der Pflege von Menschen mit schweren Erkrankungen. Dazu zählt das Dialysezentrum der PHV-Stiftung sowie das Gesundheitszentrum der Rems-Murr-Gesundheits GmbH & Co. KG. Dort befindet sich neben Arztpraxen beispielsweise auch die örtliche Notfallpraxis. Auch eine Pflegeeinrichtung mit zwei Pflegegruppen für schwer dementiell erkrankte Menschen sowie eine Pflegegruppe für jüngere Patienten mit körperlichen Einschränkungen ist auf dem Areal, ebenso wie ein stationäres Hospiz.

Die Bauarbeiten erfolgen bewusst in zwei Abschnitten, so dass immer nur an einer Hälfte des Parkhauses gearbeitet wird. Damit ist während der Bauzeit immer ein Teil der Stellplätze vorhanden. Kundinnen und Kunden des Gesundheitszentrums können damit weiterhin in jeweils einer Hälfte des Parkhauses parken (40 Plätze). Zudem stehen 27 zusätzliche Ausweichparkplätze direkt vor Ort auf dem Quartiersplatz zur Verfügung. Für die Mieterinnen und Mieter des Gesundheitszentrums samt Mitarbeiterschaft gibt es einen separaten Parkplatz auf dem Aurelis-Areal in der Maubacher Straße mit 120 Parkplätzen.