"Pfusch am Zug": Hätten Sicherheitsmängel bei Go-Ahead Leben kosten können?

„Wenn Go-Ahead urplötzlich mit dem Argument ‚Sicherheit als oberstes Gebot’ Züge aus dem Verkehr zieht, läuft es mir als regelmäßigem Nutzer schon etwas kalt den Rücken hinunter“, sagt der FDP-Landtagsabgeordnete Jochen Haußmann aus Kernen. „Das hört sich ja schon sehr stark nach Pfusch am Zug an.“ Haußmann erinnert an die Entgleisung eines Flirt-Zugs im Februar 2012 in Norwegen und fordert Verkehrsminister Winfried Hermann zum Handeln auf.

Jetzt gelte es als Erstes herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist, dass womöglich unsichere Züge auf der Strecke waren, so auch eventuell im Rems-Murr-Kreis: „Bis jetzt bin ich bei den hohen Sicherheitsstandards im Eisenbahnwesen immer davon ausgegangen, dass so etwas nicht passieren kann“, sagt Jochen Haußmann.

Die betroffenen über 60 elektrischen Flirt-Triebwagen von Go-Ahead seien alle im Eigentum der Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW), so Haußmann. „Da erwarten wir von Verkehrsminister Winfried Hermann klare Aussagen. Zumal es heute gerade elf Jahre her ist, dass am 14. 2. 2012 bei Testfahrten ein Flirt-Zug von Stadler Rail bei einer Testfahrt in Norwegen 100 Kilometer vor Oslo entgleist ist. Das kann miteinander zu tun haben, muss aber nicht. Auf alle Fälle wäre es Grund genug gewesen, die Züge besonders sorgfältig zu prüfen.“

Bei dem Vorfall in Norwegen gab es fünf Verletzte und, wie Stadler damals selbst mitteilte, war der Zug für diese Strecke womöglich viel zu schnell unterwegs. Der Unfall habe sich "in einem Abschnitt mit relativ scharfen Kurven" ereignet, wo die Geschwindigkeit auf 70km/h begrenzt sei. "Der Zug war mit 135km/h unterwegs, als die Bremsen aktiviert wurden und nach ca. 340 m zum vollständigen Stillstand kam. Der Zug entgleiste rund 50 bis 60 m, nachdem die Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 km/h auf 70 km/h wechselt."

Mängel: Zufallsentdeckung bei Umrüstmaßnahmen

Wie berichtet, hatte Go-Ahead Baden-Württemberg am Montagnachmittag (13. 2.) mitgeteilt, dass alle Flirt-Triebfahrzeuge in den kommenden Wochen auf den Prüfstand kommen und eventuell in die Werkstatt müssten. Der Grund: Im Rahmen von Umrüstmaßnahmen für das European Train Control System (ETCS) sei bei zwei Flirt-Triebfahrzeugen "eine ungleichmäßige Gewichtsverteilung" festgestellt worden.

Am Dienstagnachmittag (14. 2.) legte das Unternehmen nach: „Im Rahmen einer Überprüfung haben wir festgestellt, dass an einzelnen Achsen die Radaufsatzstände zu stark voneinander abweichen, dies hat zu teilweise ungleich abgefahrenen Radsätzen geführt. Wir haben daraufhin die Radsatzmessungen an der gesamten Flotte überprüft und vorsorglich alle Fahrzeuge aus dem Betrieb genommen, die von diesen Unregelmäßigkeiten betroffen sein könnten. Diese Fahrzeuge werden nun überprüft und mit einem Gutachter die Ursachen untersucht und geklärt.“

Für die ETCS-Umrüstarbeiten, bei denen die Mängel entdeckt wurden, ist das französische Unternehmen Alstom zuständig. ETCS ist ein Produkt Alstoms. Das Unternehmen hat 2021 Bombardier übernommen und verfügt über Standorte unter anderem in Berlin, Braunschweig sowie Charleroi in Belgien und Lyon/Villeurbanne in Frankreich. Standorte, die in der Vergangenheit für die ETCS-Umrüstung von ICE zuständig waren.

Hersteller der Flirt-Triebfahrzeuge, auch jener von Go-Ahead beziehungsweise der von Haußmann genannten SFBW, ist Stadler Deutschland (ehemals Stadler Pankow). In Betrieb genommen wurden die neuen Flirts von Go-Ahead Baden-Württemberg (GABW) im Jahr 2019.

Fehler bei der Herstellung, Montage oder der Instandhaltung?

Ob eventuelle Mängel an den Radaufsatzständen schon bei der Herstellung, bei der Montage oder erst bei Instandsetzungen entstanden sind oder übersehen wurden, ist unklar.

Eine Sprecherin von Stadler sagte dieser Zeitung: „Wir wurden am Abend des 13. Februar informiert, dass bei Messungen in zwei Flirt-Zügen von Go-Ahead ungleichmäßige Gewichtsverteilungen auf den Achsen festgestellt wurden. Mehr wissen wir auch noch nicht. Sind aber in gutem Kontakt und Austausch sowohl mit Go-Ahead als auch Euco Rail, die für die Instandhaltung und Wartung der Flirts von Go-Ahead zuständig sind.“

Das seit 2018 bestehende Unternehmen Euco Rail mit Hauptsitz in Zug in der Schweiz hat zwecks Erfüllung des langfristigen Wartungsauftrags für die Fahrzeugflotte von Go-Ahead Bayern jüngst das Eisenbahnbetriebswerk in Langweid am Lech erworben und ist auch der beauftragte Dienstleister von Go-Ahead Baden-Württemberg in deren Bahn-Werkstatt in Essingen bei Aalen. Allerdings erläutert GABW-Sprecherin Daniela Birnbaum: „Euco Rail ist erst seit 1. Januar 2023 für die Wartung und Instandhaltung der GABW-Fahrzeuge zuständig. Selbstverständlich ist unser Instandhalter mit im Boot, wir arbeiten sehr vertrauensvoll zusammen, sowohl in Essingen als auch im bayerischen Langweid.“

Bis Jahresende 2022 hatte sich die Firma Stadler um die Wartung der GABW-Fahrzeuge in Essingen gekümmert, so Birnbaum. „Da unser Dienstleister Euco Rail bereits die bayerischen Fahrzeuge (unter anderen Flirts von Go-Ahead Bayern) instandhält, hat er nun auch die Wartung für GABW mit übernommen.“

Sind die Sicherheitsmängel gravierend?

„Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen über Ursachen und Ausmaß der eventuellen Sicherheitsmängel“, so Daniela Birnbaum.

An einzelnen Achsen zu stark voneinander abweichende Radaufsätze führen, wie Go-Ahead in seiner Mitteilung feststellte, zu „teilweise ungleich abgefahrenen Radsätzen“. Ob dies zwangsläufig Risiken für Achs- oder Radbrüche und Entgleisungen erhöhen könnte, bleibt indes ungewiss.

Da die Flirt-Triebzüge rotierend auf unterschiedlichen von Go-Ahead bedienten Bahnstrecken eingesetzt würden, so Daniela Birnbaum, könne man nicht sagen, die bislang betroffenen zwei Flirt-Triebfahrzeuge seien vor allem dort oder dort unterwegs gewesen.