Phishing: Die falsche Telekom-Mail und was eine Pariser Kanzlei damit zu tun hat

Huch, ich habe neun Mails nicht bekommen? Oh Gott! Oh Gott, Moment! Durchatmen, nachdenken. Kann das sein? Nein. Diese Mail ist falsch. Eine Phishing-Mail. Fiele ich drauf rein, hätte ich echt Probleme. Spannend ist: Mit in der ganzen Geschichte drin steckt eine noble Pariser Anwaltskanzlei.

Logo total vertraut, Absender „Kundenservice“ – Mail trotzdem falsch

Der Absender lautet: „Kundenservice“. Der Adressat: auf der Handy-Darstellung erst mal verdeckt. Aber es ging ja an mich - wieso sollte ich da gucken?

Der Betreff: T-Online. Ziemlich nichtssagend, aber wer denkt da schon immer so drüber nach, wenn die eigenen Mails über das T-Online-Portal laufen. Zumal das große Logo drunter so vertraut aussieht.

Und dann die Hiobsbotschaft: Mein Mailserver hat einen Fehler gemacht und neun Mails nicht durchgelassen. Damit ich meine Post endlich lesen kann, soll ich mich einloggen. Ein Link, den ich nur anklicken muss – einfacher geht’s ja nicht – ist schon direkt angeboten.

Was für ein Glück, dass ich privat lang nicht so viele Mails bekomme wie beruflich. Deshalb habe ich nämlich privat so ungefähr den Überblick, ob nicht alles, was zu erwarten war, schon längst eingegangen ist. Ist’s nämlich. Da stimmt was nicht. Ich logge mich nicht ein. Ich habe mir dadurch vermutlich unglaubliches Ungemach erspart. Denn hätte ich mich eingeloggt, hätte ich womöglich all meine Daten, mein Passwort und so weiter eingegeben, hätten die Betrüger, die hinter dieser Mail stecken, im schlimmsten Fall sämtliche Kontakte und Inhalte auslesen können. Sie hätten die Macht über mein Handy erhalten, meine Identität gestohlen, womöglich in meinem Namen für viel Geld eingekauft, eine Schadsoftware installiert und so weiter.

Hab’ ich aber nicht. Und ich lasse jemanden draufgucken, der sich auskennt. Stefan Greiner ist Leiter der IT-Services im Druckhaus Waiblingen und für die Sicherheit im Zeitungshaus verantwortlich. Die Aufgabe dieses Mannes ist es, das gesamte IT-System zu einem Bollwerk umzubauen. Die Chinesische Mauer ist ein Witzle dagegen.

Mails der Telekom enden auf @telekom.de – hier findet sich der Name einer Kanzlei

Stefan Greiner guckt sich den Absender „Kundenservice“ genauer an. Der entpuppt sich definitiv als nicht von der Telekom. Deren Mails enden immer auf @telekom.de. Der Absender dieser Mail aber gibt sich als jemand von einer Anwaltskanzlei aus. Das passt zwar auf gar keinen Fall zum Inhalt der Mail. Aber – und hier wird’s richtig interessant – diese Anwaltskanzlei gibt’s wirklich. Es ist eine noble Pariser Kanzlei. Sie residiert in einer der großen Avenuen mit Blick auf den Arc de Triomphe. Und wer hat von dort so eine Mail abgeschickt? Die genauere Definition des Absenders vor den „@“ lautet „stagiaire“. „Stagiaire“ bedeutet „Praktikant“. Schickt jemand, der in einer Anwaltskanzlei eine Weile lernend mitläuft, solche Mails?

Natürlich nicht. Der Anwaltskanzlei ist aller Wahrscheinlichkeit nach genau das passiert, was mir passiert wäre, hätte ich auf den Log-in-Link geklickt. Die Betrüger müssen, erklärt Stefan Greiner, „das Postfach übernommen haben. Das heißt, die sehen alle Mails und können sich völlig frei in dem Postfach bewegen, von dort schreiben und auch dort alle eingegangenen Mails lesen…“. Womöglich also auch Infos über Mandanten und rechtlich brisantes Wissen abgreifen. Hat der Mail-Account Zugriffsrechte auf eine Cloud, können die Betrüger dort ebenfalls fröhlich stöbern.

Die genaueren Erklärungen – IT-Fachwissen – werden dann schon komplizierter. Es kann sein, dass die wahren Besitzer der Mailadresse – die Praktikanten in der Kanzlei – Antworten, die auf diese falsche Mail hin geschickt werden, mitlesen. Das würde aber recht schnell auffallen. Hätte ich etwa auf die Antworten-Funktion geklickt und geschrieben: Liebe Telekom, ich hoffe, das passiert nie mehr – wäre das dem französischen Praktikanten vermutlich spanisch vorgekommen.

Stefan Greiner führt noch eine andere Möglichkeit an: Es könnte beim Maileingang direkt eine Weiterleitung geschaltet sein – dann käme meine Antwort-Mail beim Praktikanten nicht an. Aber ganz egal wie, Stefan Greiner vermutet, dass es sich „um einen kaum genutzten Mail-Account handelt“. Und dann „wird es vermutlich einige Zeit dauern, bis es dort auffällt“.

Das besonders Fiese an dieser Phishing-Mail: Die gekaperte Absenderadresse geht durch jede Firewall durch. Weil sie ja echt ist. Kein Warnsystem kann die Gefahr erkennen. Da kann Stefan Greiner Bollwerk an Bollwerk reihen – in solchen Fällen muss der Mensch sein Hirn einschalten.

Wird der gehackte Account nicht gesperrt, entsteht eine Schadenslawine

Es kann also sein, dass – neben dem Schaden, den in die Öffentlichkeit geratene brisante Informationen anrichten – die Mail-Adresse der Anwaltskanzlei auch noch insofern Schaden anrichtet, als einige Unvorsichtige sich einloggen, selbst gekapert werden, Daten verlieren, von eigenen Adressen aus wieder böse Mails verschicken und so weiter und so fort.

Stefan Greiner hat die Pariser Nobel-Kanzlei angemailt: mit Screenshot von meiner Phishing-Mail und einer Kopie des sogenannten Mailheaders, aus dem der Profi den Sendeverlauf einer Mail herauslesen und daraus seine Schlüsse ziehen kann. Sein Betreff: „Wurde bei Ihnen ein Postfach gestohlen?“ Die Anwaltskanzlei hat sich bislang nicht gemeldet. Vielleicht vermutet man ja dort, dass es sich bei dieser Mail um eine Phishing-Mail handelt?