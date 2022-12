Polizei-Skandal um Hitler-Bilder im Chat: Auch Präsidium Aalen betroffen

Es geht um Hitler-Bilder, es geht um Hakenkreuze, es geht um rassistische Witze: Rund 70 baden-württembergische Polizisten sind in einen Skandal um mehrere Chat-Gruppen mit rechtsetxremen Inhalten verstrickt. Nach Recherchen unserer Zeitung ist auch ein Beamter des Polizeipräsidiums Aalen (das auch zuständig ist für den Rems-Murr-Kreis) involviert.

Offizielle Bestätigung steht noch aus

Nach mehreren uns vorliegenden Hinweisen war ein Beschäftigter des PP Aalen in einer der Chatgruppen nicht nur Mitglied, las also nicht nur dort gepostete Botschaften, sondern habe auch selber Materialien fragwürdigen Inhalts eingestellt und verteilt. Er gehört damit offenbar zu den sechs Beschuldigten, für die der Fall strafrechtliche Konsequenzen nach § 86 a des Strafgesetzbuches haben könnte - dieser Paragraf trägt die Überschrift: "Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen". Diese Informationen stehen aber noch unter dem Vorbehalt, dass wir dafür keine offizielle Bestätigung haben.

Für die Mehrheit der 70 Polizisten, die offenbar nur mitlasen, kommen hingegen eher keine strafrechtlichen, sehr wohl aber disziplinarrechtliche Konsequenzen in Frage. Da davon auszugehen ist, dass sie die einschlägigen Bilder und Botschaften zur Kenntnis genommen haben, hätten sie, wie Experten das formulieren, die "aktive Handlungspflicht" gehabt, dagegen einzuschreiten.

Insgesamt sollen sich Polizisten aus zehn verschiedenen Präsidien und Einrichtungen, verteilt über ganz Baden-Württemberg, an den Chats beteiligt haben. Es geht auch nicht nur um eine, sondern wohl um mindestens zehn, möglicherweise dreizehn Chat-Gruppen mit einschlägigen Inhalten, die teilweise wohl auch deutlich rassistische Konnotationen haben.

Es handelt sich offenbar um sehr lange Chatverläufe mit einer Unmenge von Bildern, unter anderem Hitler und Hakenkreuze. Auch ein Bild eines dunkelhäutigen Menschen, im Text versehen mit einem rassistischen Wortspiel, gehört nach unseren Informationen dazu.

13 regionale Polizeipräsidien gibt es in Baden-Württemberg, dazu ein Präsidium Einsatz, ein Präsidium Technik und das Landespolizeipräsidium. Das sind 16 – Personen aus zehn von ihnen sind in den Skandal verstrickt: Das macht die nahezu flächendeckende Dimension des Falls deutlich.

Es war offenkundig nicht so, dass sich da Polizisten, die einander als Kollegen aus der täglichen Arbeit kannten, in einer Feierabendgruppe austauschten und dabei auf dumme Gedanken kamen – in diesen Chats fanden sich über das ganze Land verstreute Polizisten zusammen. Die Frage, auf welchen Verbindungen und Netzwerken die Gruppen fußen, wird im Laufe der weiteren Ermittlungen eine Schlüsselrolle spielen.

Petra Häffner, Grüne, stellt eine "elementare Frage"

Wir haben die Schorndorfer Landtagsabgeordnete Petra Häffner, polizeipolitische Sprecherin der grünen Fraktion, mit unserem Recherchestand konfrontiert. Sie sagt dazu: Die Frage, wie diese Chatgruppen entstanden, sei „elementar“. Auf welche Verbindungen stützen sich die Chat-Netzwerke? In so eine Gruppe gerate man ja eher nicht zufällig, vermutet Häffner. Es gab Gruppen-Eröffner, die dann Leute einluden und aufnahmen. Und das tut man nur, wenn man davon ausgeht: „Da ist jemand dafür empfänglich“.

Haben die Beteiligten einst miteinander eine gemeinsame Ausbildung absolviert? Was verbindet sie? Erst, wenn das klar sei, wisse man, „wo man präventiv ansetzen muss“. Deshalb, betont Häffner, „dürfen wir in der Aufklärung dieses Falls nicht lockerlassen“.

Klar sei auch: Es müsse eine „strafende Reaktion“ geben: Alle Polizeibeamten haben „einen Eid auf das Grundgesetz geschworen“ – die Leute, die sich in den Chat-Gruppen tummelten, haben den Boden dieser Ordnung „verlassen“. Eine klare Reaktion sei auch nötig „zum Schutz aller anderen Polizistinnen und Polizisten in Baden-Württemberg, die das Grundgesetz tragen und das jeden Tag leben“. Insofern, sagt Häffner, sei sie froh, „dass die Ermittlungen zentral beim Landeskriminalamt“ gebündelt seien, “das ist ein wichtiger Punkt, damit alle Fälle nach den gleichen Richtlinien gründlich ausermittelt werden“.

Der Skandal hat aber noch eine weitere empörende und blamable Dimension.

Der Polizei-Skandal, die verweigerte Studie und Ralf Kusterer

Im Lauf der Jahre sind zwar viele Fälle von Rassismus und Rechtsextremismus innerhalb der Polizei in Deutschland bekanntgeworden – aber reflexartig reagierten hochrangige Polizisten darauf oft mit dem gleichen Wort: „Einzelfälle“. Auch und womöglich ganz besonders in Baden-Württemberg ist die Nichtbereitschaft, sich mit unbequemen Realitäten auseinanderzusetzen, verbreitet. Dafür gibt es ein Beispiel, das der Polizei nun förmlich um die Ohren fliegt …

Momentan läuft ein großes bundesweites Forschungsprojekt namens „Motivation, Einstellung und Gewalt im Alltag von Polizeibeamten", bei dem Polizisten aus fast allen Bundesländern befragt werden. Es geht dabei auch um die Ausleuchtung rechtsradikaler Tendenzen. Nur zwei Länder verweigerten sich: Der Stadtstaat Hamburg – und Baden-Württemberg.

Hauptgrund: Der Personalrat um den Vorsitzenden Ralf Kusterer von der Deutschen Polizeigewerkschaft hatte sich dagegen gesperrt. Kusterer hatte schon frühere Ansinnen, entsprechende Studien anzustoßen, harsch abgelehnt – einmal hatte er erklärt: „Diese andauernde Verunglimpfung einer ganzen Berufsgruppe gefährdet die innere Sicherheit.“

Derselbe Kusterer hat nun dieser Tage, als die Chat-Gruppen bekannt wurden, abwiegelnd kommentiert: Es habe sich doch nur um "vermeintliche Spaßaktionen" gehandelt.

Es gibt mittlerweile auch im Polizei-Apparat selber immer lauter werdende Stimmen, die diesen Kurs der Verdrängung und Verharmlosung für falsch halten.