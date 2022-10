Preise, Zinsen, Angebot: Wie steht es um den Immobilienmarkt im Rems-Murr-Kreis?

Wer noch vor einem Jahr eine Immobilie zu verkaufen hatte, konnte den Preis diktieren und eine Interessentenschar zur Besichtigung begrüßen. Kapitalanleger zahlten vor wenigen Monaten unter einem Prozent Zins für eine Finanzierung. Entsprechend kauften sie, was ihnen unter die Finger kam.

Es hat sich sehr viel verändert seitdem. Kredite sind viel teurer geworden, wenngleich noch längst nicht so teuer wie vor zugegebenermaßen sehr langer Zeit. Zurzeit halten die meisten Leute das Geld zusammen, also den Geldbeutel so fest verschlossen wie die Bundesbank den Goldtresor. All das wirkt sich auf den Immobilienmarkt aus.

"Es wird sich alles normalisieren"

Herbert Zäpf blickt dennoch hoffnungsfroh in die Zukunft: „Wir dürfen hier eigentlich nicht klagen, wir hatten jetzt viele gute Jahre. Es wird sich alles normalisieren. Da sind wir optimistisch“, sagt Zäpf, der bei der Kreissparkasse Waiblingen das Beratungscenter Immobilien leitet und den Markt seit vielen Jahren im Blick hat. Zum „perfekten Zeitpunkt“ brachte die Immo-Messe des Zeitungsverlags Waiblingen (ZVW) dieses Wochenende Menschen zusammen – „endlich wieder in Präsenz“. Persönlich mit jemandem zu reden, der sich auskennt, fühlt sich in diesen Zeiten besser an, als allein zu Haus’ eine Schreckensnachricht nach der anderen zu konsumieren.

Jürgen Schäfer, ebenfalls ein alter Hase im Immo-Geschäft, spricht von einer „Durststrecke“, die es jetzt durchzuhalten gilt. Bereits für den Sommer 2023 rechnet er mit dann wieder stabileren Verhältnissen am Markt. Momentan beherrscht die allgemeine Unsicherheit das Geschehen, sagt der Geschäftsführer der Volksbank Stuttgart Immobilien GmbH. In den Gesprächen am Stand bei der ZVW-Immo-Messe ist das deutlich zu spüren, berichtet der Experte. Die zentrale Frage sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite lautet: Wie entwickeln sich die Preise?

Merkliche Preisrückgänge an Standorten fernab des Ballungsraums

Pauschal lässt sich dazu keine Prognose abgeben. Immobilien in guter Lage, energetisch in Top-Zustand, verkauft man im Ballungsraum Stuttgart nach wie vor zu Preisen, die vor Jahren undenkbar gewesen wären. Wer allerdings ein Haus oder eine Wohnung fernab der Zentren an den Mann oder die Frau bringen möchte und einen Energieausweis mit vergleichsweise miserablen Werten vorzeigen muss – braucht jetzt Geduld und gute Nerven. In Gebieten „Richtung Alb“, als Beispiel, sind Preisrückgänge von um die 20 Prozent zu verzeichnen, berichtet Jürgen Schäfer.

Mittlerweile will jede(r) mit Blick auf die bemerkenswert hohen Preise für Strom, Gas und Öl den Energieausweis sehen. Dieser Steckbrief für Gebäude informiert über den energetischen Zustand, lässt also Rückschlüsse darüber zu, ob die Strom- und Heizkosten ruckzuck zum Bankrott führen werden oder nicht. Früher interessierte sich bei Besichtigungen kaum jemand für die grün-gelb-roten Balken im Ausweis. Das hat sich „total gewandelt“, berichtet Jürgen Schäfer.

Man könnte glauben, Immobilienbesitzer/-innen rennen zurzeit den Banken die Bude ein, um sich Kredite für energetische Sanierungen zu sichern. Für die Umwelt wär’s prima, und für den Werterhalt eines Hauses spielt der energetische Zustand jetzt eine zentrale Rolle. Nur lässt sich zurzeit nicht jeder Plan einfach umsetzen: Handwerksbetriebe sind komplett ausgebucht. Material und Baustoffe kann man zwar bestellen. Ob sie wirklich eintreffen, wann und zu welchem Preis – weiß kein Mensch.

Damit kämpfen derzeit jene Familien, die schon vor der Krise ein älteres Haus gekauft hatten und es nun nach und nach selbst renovieren wollen. Ihre Kostenkalkulation kann getrost in die Tonne. Alles ist viel, viel teurer geworden, weshalb bei der Volksbank, und sicher nicht nur dort, sehr viel mehr Kund/-innen mit Nachfinanzierungswünschen anklopfen, als es je üblich war.

Zinsen sind vergleichsweise rasant gestiegen

Unterdessen sind die Zinsen in einem Tempo gestiegen, wie es ebenfalls nie üblich war: Um die 4,5 Prozent nennt Herbert Zäpf als aktuellen Richtwert für Kredite mit zehnjähriger Zinsbindung. Wohl dem, der vor Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine einen Kreditvertrag unterschrieb: Er oder sie konnte sich Zinssätze sichern, die sehr weit darunter lagen.

Für Kapitalanleger sind Immobilienkäufe wegen der rasant gestiegenen Zinsen unattraktiv geworden, es sei denn, sie können komplett auf Eigenkapital zurückgreifen. Familien und alle anderen, die selbst ins neue Haus oder in die Wohnung einziehen wollen, profitieren: Das Angebot ist viel, viel größer geworden. Wucherpreise setzt momentan kaum noch jemand durch, und mittlerweile verkauft sich eben nicht mehr jede Immobilie selbst dann wie geschnitten Brot, wenn man nur bei geschlossenen Schallschutzfenstern darin schlafen kann.

Sollten Interessenten jetzt lieber warten und auf sinkende Preise hoffen? Herbert Zäpf wägt ab: Wer eine Immobilie findet, die wirklich gefällt und sich als Nest für die Familie bestens eignet – greife trotz allem zu. Für den Kauf einer Immobilie spricht auch jetzt, was schon immer dafür sprach: Man macht sich unabhängig vom Mietwohnungsmarkt, verschafft sich Sicherheit und sorgt fürs Alter vor.

"Wieder kleinere Brötchen backen"

Über eine Spezialform der Altersvorsorge informierte die Schorndorfer Immobilienmaklerin Sabine Bausch bei der ZVW-Immo-Messe: die Hausverrentung. Die Grundidee: Man verkauft als Senior/-in das eigentlich zu groß gewordene Haus an einen Investor, sichert sich aber ein lebenslanges Wohnrecht und erhält eine Rente, weil der Hauskäufer bei diesem Modell einen Preis unter Marktwert zahlt.

Jeder Mensch muss wohnen, und Wohnungseigentum verschafft ein gutes Gefühl: Dafür könnte es sich durchaus lohnen, sich an anderer Stelle etwas einzuschränken und Eigenkapital anzusparen, gibt Herbert Zäpf zu bedenken: „Man wird wieder kleinere Brötchen backen müssen.“

Bedenklich klein geraten die Brötchen dann, wenn Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Momentan stolpert man aber alle paar Meter über Schilder mit Arbeitskräfte-Such-Aufrufen. Firmen klagen allerorten über Nachwuchs- und Fachkräftemangel, weshalb alle ihr Personal halten, sofern sie können. Das sind gute Vorzeichen für alle, die vielleicht jetzt ihren Kaufwunsch noch nicht umsetzen können – denn aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Der Neubau-Bereich schwächelt - und wohin bewegen sich die Zinsen?

Die Zinsfrage bleibt eine zentrale. Zäpf geht nach dem jüngsten rasanten Anstieg nun von einer „deutlich flacheren Zinskurve“ aus. „Wenn überhaupt“, dann sei mit einem nur noch moderaten Zinsanstieg zu rechnen. Jürgen Schäfer von der Volksbank äußert sich ähnlich, wenngleich er von einer konkreteren Prognose die Finger lässt: Zu oft schon kam in jüngster Zeit alles anders als gedacht.

Dass der Neubau „ganz klar schwächelt“ und es etwa für junge Familien „ganz schwierig ist im Moment“, einen Immobilienkauf anzugehen, will Herbert Zäpf unterdessen gar nicht verschweigen. Doch verbucht der Rems-Murr-Kreis auf der Habenseite eine Menge Vorteile: Als attraktive Region nah an Stuttgart „bleiben wir Zuzugsgebiet. Angst und bange muss es uns nicht sein.“