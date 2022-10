Pusteblume sucht ehrenamtliche Kinderhospizbegleiter

Für schwer kranke Kinder und Jugendliche da sein, Familien in einer herausfordernden Zeit beistehen und umfassende Unterstützung bieten: Dies alles leisten ehrenamtliche Kinder- und Jugendhospizbegleiterinnen und -begleiter. Die Hospizstiftung Rems-Murr sucht für ihren Kinder- und Jugendhospizdienst Pusteblume Interessierte aus der Region, die diese verantwortungsvolle Tätigkeit künftig wahrnehmen wollen. Sprechen, trösten, spielen, im Haushalt und bei Behördengängen entlasten oder einfach die Hand halten und zuhören – dies alles und viel mehr gehört dazu. Begleitet werden die Familien im eigenen häuslichen Umfeld und im „normalen“ Alltag.

„Wenn bei Kindern eine schwere Erkrankung diagnostiziert wird, ist dies oft für die ganze Familie ein existenziell erschütterndes Lebensereignis“, sagt Heinz Franke, geschäftsführender Vorstand der Hospizstiftung. „Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begleiten diese Familien, sorgen – wo immer möglich – für Entlastung und sind im Leben, im Sterben und später in der Trauer eine wichtige Stütze.“ Dies alles geschehe im Rahmen des bürgerlichen Engagements, so Franke weiter. Damit dies weiterhin so geschehen könne, brauche es tatkräftige Unterstützung.

Kostenlose Ausbildung in mehreren Schritten

Wer sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit interessiert und im Rems-Murr-Kreis wohnt, sollte seine Zeit verlässlich planen und circa zwei- bis viermal im Monat für drei bis vier Stunden zur Verfügung stehen können. Vorkenntnisse in der Hospizarbeit sind nicht nötig, allerdings ist eine stabile Persönlichkeit vorteilhaft sowie die Bereitschaft, sich mit den Themen Sterben, Tod und Trauer intensiv auseinanderzusetzen.

Die kostenlose Ausbildung zum ehrenamtlichen Kinder- und Jugendhospizbegleiter beinhaltet mehrere Schritte. Nach einem ersten Kennenlerngespräch mit den Koordinatorinnen Mieke Mann und Gaby Hammer durchlaufen die Anwärterinnen und Anwärter zunächst einen mehrwöchigen Vorbereitungskurs im Rahmen der Sterbebegleitung für Erwachsene. Danach folgt für die Mitarbeit im Kinder- und Jugendbereich ein Aufbaumodul mit insgesamt zehn Abendterminen. Hier werden die künftigen Begleiterinnen und Begleiter ebenfalls intensiv für ihren verantwortungsvollen Einsatz geschult. Das nächste Aufbaumodul beginnt Mitte November.

„Als ehrenamtlicher Kinder- und Jugendhospizbegleiter hilft man nicht nur anderen enorm, sondern entwickelt sich auch selbst in seiner Persönlichkeit weiter“, stellt Vorstand Heinz Franke heraus. „Wir freuen uns über alle, die uns dabei helfen wollen, für mehr Mitmenschlichkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sorgen.“

Info

Weitere Informationen gibt es bei der Hospizstiftung Rems-Murr-Kreis unter der Telefonnummer 07191/9 27 97-20 (Mieke Mann und Gaby Hammer).