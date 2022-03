Vom eigenen Gasthof bei Alfdorf in den „Widerstand“ nach Sachsen: Die Entwicklung des ehemaligen Rems-Murr-Gastronomen Stefan Schmidt in der Corona-Krise hat gezeigt, welches Radikalisierungspotenzial die Querdenker-Szene birgt. Und tut dies noch immer. Denn nun will Schmidt Bürgermeister im Erzgebirge werden – für die rechtsextremen „Freien Sachsen“.

Freie Sachsen: Erste Annäherungen auf Telegram

Bereits zuvor hatte sich eine Annäherung an das rechtsextreme Bündnis