Reinigung in Kappelbergtunnel und Leutenbachtunnel am Wochenende: Was das kostet

Zweimal im Jahr ist Putzete – die beiden längsten Bundesstraßentunnel im Rems-Murr-Kreis, der bei Leutenbach und der unterm Kappelberg, werden gereinigt. Am Wochenende ist es wieder so weit. Was kostet das, wer bezahlt, warum ist es nötig, wird es zu Staus kommen, gibt es Umleitungen? Alle Antworten im Überblick. (Und mehr dazu auch hier.)

Tunnel putzen – warum?

Welch eine enorme Blechlawine täglich durch unsere Tunnel walzt, lässt sich besonders drastisch veranschaulichen am Beispiel des Kappelberg-Nadelöhrs zwischen Remstal und Stuttgart. Bei einer Zählung 2016 passierten binnen 24 Stunden zusammengezählt 93.000 Fahrzeuge – darunter mehr als 9000 Lastwagen – die Röhren in die eine und die andere Richtung. (Mehr zur Verkehrsbelastung im Tunnel siehe hier.) Das hat Folgen: Der Verkehr klumpt nicht nur regelmäßig zu Staus zusammen, sondern produziert auch massenhaft Ruß, Staub, Reifenabrieb. Tunnelwände ergrauen, Beleuchtungen trüben ein, Verkehrszeichen, Notrufnischen, Fluchtwege-Kennzeichnungen verdrecken. Würde man nicht regelmäßig reinigen, litte bald die Sicherheit.

Deshalb werden jedes Frühjahr alle vier Bundesstraßentunnel im Kreis – Kappelbergtunnel (1585 Meter lang) und Leutenbachtunnel (1080 Meter) sowie bei Schorndorf Grafenbergtunnel (260 Meter) und Sünchentunnel (350 Meter) gereinigt und die Spuren des Winters beseitigt. Im Herbst kommen die beiden längeren Tunnel gleich noch einmal dran.

Was genau passiert da im Tunnel?

Zum einen: Die Wände werden maschinell eingeseift und abgebürstet, erklärt Karl-Heinz Erkert, Tunnelmanager beim Landratsamt – man könne sich das vorstellen wie eine große Autowaschanlage, die hindurchfährt.

Zum anderen: Notrufbeleuchtung, Lüftungen und Deckenlichter sind sensibel – deshalb muss da die Putzkolonne von Hand ran. „Bis zu 30, 40 Leute“ sind pro Röhre im Einsatz mit einem Spezial-Lkw, der eine Hebebühne hat.

Was kostet die Tunnelreinigung?

Die Reinigungskosten betragen

für den Kappelbergtunnel zweimal 180.000 Euro im Jahr,

für den Leutenbachtunnel zweimal 105.000 Euro im Jahr

und für die beiden Schorndorfer Tunnel zusammen einmal 72 000 Euro im Jahr.

Macht 642.000 Euro. Hinzu kommen Betriebskosten – Strom und Wartung – von 1,7 Millionen Euro für alle vier Tunnel zusammen. Gut 2,34 Millionen Euro bei knapp 3,3 Tunnelkilometern, das bedeutet: Jeder einzelne Meter Tunnel verursacht jährliche Kosten von mehr als 700 Euro. (Das sind durchaus relevante Daten auch für die Bewertung des Konzeptes Nordosttunnel.)

Das Gute aus Sicht des Rems-Murr-Kreises: „Das wird eins zu eins erstattet vom Bund“, sagt Karl-Heinz Erkert.

Wann wird am Wochenende gearbeitet?

Der Landkreis legt die Arbeiten gezielt auf Wochenenden und da auch noch in die Nachtstunden. Mit größeren Verkehrsbeeinträchtigungen ist deshalb – wie schon in den Vorjahren – nicht zu rechnen.

Leutenbach-Röhre Richtung Stuttgart: gesperrt von Freitag, 4. November, 20 Uhr bis Samstag, 5. November, 5 Uhr.

Leutenbach-Röhre Richtung Backnang: gesperrt von Freitag, 11. November, 20 Uhr bis Samstag, 12. November, 4 Uhr.

Kappelberg-Röhre Richtung Stuttgart: gesperrt erstens von Samstag, 5. November, 22 Uhr bis Sonntag, 6. November, 8 Uhr, und zweitens noch einmal von Samstag, 12. November, 23 Uhr bis Sonntag, 13. November, 3 Uhr.

Kappelberg-Röhre Richtung Remstal/Backnang: gesperrt von Samstag, 12. November, 22 Uhr bis Sonntag, 13. November, 8 Uhr.

Gibt es am Wochenende Umleitungen?

Natürlich. Die Umleitung beim Kappelbergtunnel führt durch Cannstatt und Fellbach, die beim Leutenbachtunnel durch Winnenden und Leutenbach. Beide Ausweichstrecken sind ausgeschildert.

Kann bei der Tunnelreinigung der Zeitplan verrutschen?

Eher nicht. Es handelt sich um Routine-Jobs. Für den Fall, dass doch einmal Arbeiten nicht pünktlich bis zum frühen Morgen fertig werden sollten, würden sie nicht in den Vormittag hinein verlängert, sondern an einem der nächsten Wochenenden in der Nacht vollends erledigt.