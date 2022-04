Stihl hat im Jahr 2021 über fünf Milliarden Euro Umsatz gemacht. Das teilte das Unternehmen mit Stammsitz in Waiblingen am Dienstagmittag (26.04.) in einer Pressemitteilung mit. Mit exakt 5,06 Milliarden Euro fährt Stihl damit einen Rekordumsatz ein, den es in dieser Höhe in der Geschichte des Unternehmens noch nicht gegeben hat.

Stihl erwirtschaftet 90 Prozent des Umsatzes im Ausland

Im Vergleich zum Jahr 2020 erwirtschaftete der Motorsägen-Hersteller ein Plus in Höhe von