Rems-Murr-Klinik Schorndorf: Parkhaus wird Ende August teilweise gesperrt

Die Rampen am Parkhaus der Rems-Murr-Klinik in Schorndorf müssen saniert werden: Vom 22. bis voraussichtlich 26. August ist deshalb nur der ebenerdige Teil des Parkhauses nutzbar.

Warum die Arbeiten nötig sind

Aus "Gründen der Verkehrssicherheit", so das Landratsamt in einer Mitteilung vom Freitag (29.07.), müsse man die Sanierungsarbeiten vornehmen. "Die Kreisbaugruppe als Betreiberin der Anlage legt diese zwingend nötigen Arbeiten bewusst in die Sommerferien", heißt es weiter.

Das bedeutet: Nur der ebenerdige Teil des Parkhauses ist nutzbar. Dadurch stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung. Die Kreisbaugruppe und die Rems-Murr-Kliniken bitten die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis.

Die beiden Rampen, die auf das obere Parkdeck führen, müssen saniert werden, weil dort durch den Temperaturwechsel im Winter und den Einwirkungen von Streusalz der Belag abgeplatzt ist. Die Kreisbaugruppe hatte im April die Rampen bereits ausgebessert. Nun werden die Rampen umfassend saniert, so dass die Verkehrssicherheit wieder vollumfänglich hergestellt ist.