Rems-Murr-Kreis: Absolutes S-Bahn-Chaos ab März und bis in den Sommer hinein

Der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart kündigt eine schier gar nicht endende Liste von Fahrplanänderungen wegen zahlreicher Bauarbeiten an. Und die Deutsche Bahn schiebt Streckensperrungen ab dem 21. April hinterher. Angekündigt sind bis zu 14 Wochen. Zusätzlich zur Stammstreckensperrung vom 29. Juli bis zum 8. September! S-Bahn-Nutzern wird seit langem und auch aktuell wieder viel Geduld und Verständnis abverlangt. Zum Beispiel, dass die S3 seit Anfang Februar und bis Anfang Mai nur noch halbstündlich fährt. Jetzt aber wird's echt der Hammer.

Neben der Sommerferien-Sperrung noch 14 Wochen zwischen April und Juli

„Von Freitag, 21. April 2023, an wird es zu größeren Behinderungen im Zugverkehr im Raum Bad Cannstatt und Bad Cannstatt/Waiblingen kommen“, heißt es in der Pressemitteilung der Deutschen Bahn. Dies habe insbesondere Auswirkungen auf die Remsbahn und die Murrbahn sowie auf den Bahnverkehr von und nach Tübingen und Ulm. Auch die S-Bahnen sind nicht ausgenommen. Der Grund für die Misere: Der digitale Ausbau des Bahnknotens Stuttgart. Es müssen „allein im Bereich Waiblingen/Bad Cannstatt rund 1200 Kilometer Kabel verlegt werden.

Man habe „alles versucht“, um diese „erheblichen Sperrungen vermeiden zu können“. Doch die „gravierenden Eingriffe“ seien „leider unabwendbar“. Deshalb würden zusätzlich zur bekannten Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke während der Sommerferien mehrwöchige vor- und nachgelagerte Teil- und Vollsperrungen unvermeidbar: 14 Wochen in unterschiedlichen Phasen zwischen dem 21. April und 29. Juli im Bereich Bad Cannstatt/Waiblingen. Auf den Strecken Rohr-Flughafen-Filderstadt und Stuttgart-Vaihingen-Böblingen müssten in der Zeit zwischen November und Anfang Dezember in „unterschiedlichen Phasen“ für insgesamt elf Wochen die Strecken gesperrt werden. Das aber sei noch in der „finalen Planung“.

Wie die Fahrpläne in dieser Zeit aussehen sollen, weiß man offenbar noch nicht: An den Fahrplankonzepten werde „derzeit mit Hochdruck gearbeitet“.

Vor jeder Fahrt die Verbindung kontrollieren - ohne geht es kaum

Hinzu kommen die Bauarbeiten, wegen derer es bei den S-Bahnlinien S 2 und S 3 wieder Fahrplanänderungen gibt. Der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart gibt bekannt, dass vom 13. März bis 17. April zwischen Waiblingen und Schorndorf Gleise erneuert werden. Außerdem werden vom 24. März, 21 Uhr, bis 27. März, 4 Uhr, Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik in Bad Cannstatt durchgeführt. Es kommt zu folgenden Fahrplanänderungen:

13. bis 17. März jeweils von 1.50 Uhr bis 4.30 Uhr: Die erste S 2, Schorndorf ab 3.48 Uhr, fährt erst ab Endersbach. Zwischen Schorndorf und Endersbach wird ein Ersatzbus eingesetzt. Dieser Bus fährt in Schorndorf bereits um 3.20 Uhr ab.

21. März, 22 Uhr, bis 24. März, 21 Uhr, sowie 27. März, 5 Uhr, bis 5. April, 21 Uhr: Die Züge der S 2, Filderstadt ab Minute 33, fahren regulär bis Schorndorf. Die Züge der S,2, Schorndorf ab Minute 18, fahren regulär bis Filderstadt. Die Züge der S 2, Filderstadt ab Minute 3, fahren nur bis Endersbach. Die Züge der S 2, Schorndorf ab Minute 48, entfallen zwischen Schorndorf und Endersbach. Der 15-Minuten-Takt kann nur zwischen Filderstadt und Waiblingen angeboten werden. Es wird folgender Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet: Tagsüber verkehrt stündlich ein Ersatzverkehr zwischen Waiblingen und Schorndorf in beiden Richtungen und mit allen Unterwegshalten. In den Abendstunden verkehrt stündlich ein Ersatzverkehr zwischen Endersbach und Schorndorf in beiden Richtungen und mit allen Unterwegshalten. Die Linie IRE 1 entfällt zwischen Aalen und Stuttgart, die Linie MEX 13 entfällt zwischen Schorndorf und Stuttgart. Es werden Ersatzbusse zwischen Schorndorf und Waiblingen ohne Zwischenhalte eingesetzt.

24. März, 21 Uhr, bis 27. März, 4 Uhr: Die Linie S 2 fährt nur alle 30 Minuten zwischen Filderstadt und Bad Cannstatt und stündlich zwischen Waiblingen und Schorndorf. Die Linie S 3 fährt nur alle 30 Minuten zwischen Flughafen beziehungsweise Vaihingen und Bad Cannstatt sowie zwischen Waiblingen und Backnang. Es wird folgender Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet: Zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen verkehrt ein Ersatzverkehr ohne Halt am Sommerrain. Zwischen Sommerrain und Fellbach verkehrt ein Ersatzverkehr mit Kleinbussen. Zwischen Waiblingen und Schorndorf verkehrt ergänzend zum Stundentakt der S 2 ein Ersatzverkehr mit Bussen. Die Linie IRE 1 entfällt zwischen Aalen und Stuttgart, die Linie MEX 13 entfällt zwischen Schorndorf und Stuttgart. Es werden Ersatzbusse zwischen Schorndorf und Waiblingen ohne Zwischenhalte eingesetzt.

5. April, 21 Uhr, bis 17. April, 5 Uhr: Die Linie S 2 mit Abfahrt in Filderstadt zur Minute 03 und 33 und die Linie S 2 mit Abfahrt in Schorndorf zur Minute 18 und 48 verkehren in beiden Richtungen nur zwischen Filderstadt und Endersbach. Der 15-Minuten-Takt wird nur zwischen Filderstadt und Waiblingen angeboten. Zwischen Schorndorf und Endersbach beziehungsweise Schorndorf - Waiblingen wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingesetzt. Dieser fährt alle 30 Minuten und bedient alle Unterwegshalte. Die Linie IRE 1 entfällt zwischen Aalen und Stuttgart, die Linie MEX 13 entfällt zwischen Schorndorf und Stuttgart. Es werden vom 22. März bis 5. April Ersatzbusse zwischen Schorndorf und Waiblingen ohne Zwischenhalte eingesetzt. Vom 6. bis 16. April fahren von Betriebsbeginn bis etwa 20.15 Uhr die Ersatzbusse zwischen Schorndorf und Waiblingen, anschließend nur noch zwischen Schorndorf und Endersbach.

10. bis 13. April, jeweils 7.30 bis 16.30 Uhr: Die Linie S 2 verkehrt in beiden Richtungen nur zwischen Filderstadt und Waiblingen. Zwischen Waiblingen und Schorndorf wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingesetzt.

Zu beachten ist:

Im Zeitraum 26. März bis 25. April (mit Unterbrechungen) und jeweils zwischen 23 Uhr und 5 Uhr kommt es auf der Linie S 2 zu weiteren Fahrplanabweichungen und Ersatzverkehren mit Bussen im Abschnitt Filderstadt - Vaihingen. Im Zeitraum 23. März bis 19. Mai hält die Linie S 2 in Fahrtrichtung Filderstadt zudem nicht in Rommelshausen.