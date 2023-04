Rems-Murr-Kreis: Betrüger schicken sogar Taxi vorbei - 26.000 Euro weg

Insgesamt 26.000 Euro hat eine Familie aus dem Rems-Murr-Kreis an Trickbetrüger verloren. Wie die Polizei mitteilt, riefen die Betrüger am Mittwoch, 12. April, nachmittags bei einer 82-jährigen Seniorin in Backnang an. Die Betrüger gaben sich als Polizei aus. Das Gespräch nahm jedoch gar nicht die Seniorin, sondern deren Tochter entgegen, die zu Besuch bei ihrer Mutter war. Der Tochter, wohnhaft in Sulzbach, wurde vorgegaukelt, dass wiederum ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verursacht habe. Die Betrüger, von der die Frau dachte, dass es Polizisten seien, erklärten, dass nun Kautionszahlungen nötig seien.

Betrüger nimmt erst 3000 Euro entgegen, dann noch mal 23.000 Euro

Die Betrüger schickten ein Mittäter los, der vor dem Backnanger Wohnhaus der Seniorin zunächst 3000 Euro entgegennahm. Damit war der Betrug jedoch noch nicht zu Ende. Die Betrüger forderten noch mehr Geld zur Zahlung der fälligen Kaution ein. Die 82-jährige Senioren und ihre Tochter machten sich deshalb mit einem Taxi, das von den Betrügern bestellt worden war, auf den Weg zur Bank. Dort hoben sie weitere 23.000 Euro ab.

Dieses Geld übergaben die zwei Frauen später in Waiblingen auf dem Parkplatz des Discounters Lidl in der Devizesstraße, in direkter Nachbarschaft zum Bahnhof. Und zwar an denselben Mann, der schon zuvor als angeblicher Polizist bei den beiden Frauen aufgetaucht war.

Der Betrug wurde nachträglich von einem Opfer bei der Polizei in Backnang gemeldet. Die Kripo Waiblingen hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und bittet Zeugen um Hinweise. Passanten, die auf dem Lidl-Parkplatz in Waiblingen entsprechende Beobachtungen tätigten, sollten sich unter Telefon 07361/5800 melden.

Der Betrüger – der angebliche Polizist – wird so beschrieben:

etwa 180 Zentimeter groß

Bart

dunkelblonde Haare

Er war vermutlich mit einem silbernen Kleinwagen unterwegs

Trick-Betrüger sind schon eine ganze Weile und immer häufiger unterwegs. Ihre Methoden sind ausgefeilt. Sie setzen die Betroffenen psychisch so unter Druck, dass sich viele des Betrugs nicht mehr erwehren können und den Tätern glauben. „Das Hirn setzt aus“, wenn geschulte Anrufer eine erfundene Schreckensnachricht psychologisch und rhetorisch höchst geschickt am Telefon überbringen, warnt Polizeipräsident Reiner Möller: „Man kann nur empfehlen: auflegen.“

Schockanrufe: Die Polizei hat mit einer Vielzahl solcher Betrügereien zu tun

Viele Menschen haben durch Schockanrufe schon viel Geld verloren. Erst Mitte März erhielt eine Seniorin aus Schorndorf am frühen Nachmittag einen Anruf ihrer angeblichen Tochter. Die gab am Telefon an, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Zur Abwendung einer Untersuchungshaft müsse sie nun eine Kaution aufbringen. Die 74-jährige Seniorin ging daraufhin zur Bank und versuchte, einen fünfstelligen Betrag abzuheben. In diesem Fall wurde glücklicherweise eine Bankmitarbeiterin misstrauisch und verhinderte den Betrug.

Im Januar erhielt eine 81 Jahre alte Winnenderin vormittags einen Anruf: Ihr wurde ebenfalls ein schwerer Unfall vorgegaukelt und eine Kaution gefordert. Die Frau ging deshalb zu ihrer Bank und wollte 30.000 Euro für die verlangte Kaution abheben. Auch hier konnte nur dank einer Bankmitarbeiterin der Betrug verhindert werden.

Selbst die Masche mit dem Taxi, das von den Betrügern gestellt wird, ist nichts Neues: Ende Oktober 2022 entging eine 70-jährige Backnangerin nur knapp einem Betrug durch Schockanruf inklusive Taxifahrt: An einem Vormittag meldete sich bei ihr ein angeblicher Polizeibeamter. Er behauptete, dass die Tochter der 70-Jährigen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Nun müsse die Frau für die Kaution in Höhe von 60.000 Euro aufkommen. Die Betrüger bestellten ein Taxi zur Wohnung der 70-Jährigen. Die fuhr damit zur Bank und hob den geforderten Betrag ab. Anschließend wurde sie angewiesen, zu einem nahen Supermarkt zu gehen. Die Betrüger forderten die Frau dort auf, sich nach Ludwigsburg zu begeben. Die Geld-Übergabe solle nun dort stattfinden. Diese Frau wurde glücklicherweise selbst misstrauisch: Laut Polizei zweifelte die 70-Jährige mittlerweile – und brach das Gespräch schließlich ab.

Betrüger nutzen auch Messenger-Dienste wie Whatsapp

Es sind aber nicht immer nur Telefonanrufe, mit denen Böses versucht wird. Betrüger nutzen beispielsweise auch Messengerdienste wie Whatsapp immer häufiger. Die Masche ist vergleichbar, nur das Medium ein anderes: „Hallo Mama, das ist meine neue Telefonnummer. Mein Handy funktioniert nicht mehr. Du kannst mich unter dieser Nummer erreichen.“ Mit solchen oder ähnlichen Nachrichten versuchen Betrüger, sich das Vertrauen ihrer Opfer zu erschleichen und sie um ihr Erspartes zu bringen. Das angebliche Kind oder Enkelkind gibt in einer Whatsapp-Nachricht an, dass es ein neues Handy habe, weil das alte defekt sei. Deshalb schreibe es mit einer neuen Nummer. Nach einem kurzen Gespräch folgt die Bitte, eine Überweisung für das vermeintliche Kind oder Enkelkind zu tätigen. Als Begründung wird eine Notlage wie ein schwerer Verkehrsunfall oder eine drohende Gefängnisstrafe genannt. Gleichzeitig geben die Täter an, dass das eigene Online-Banking gesperrt sei oder mit dem neuen Handy noch nicht funktioniere. Laut Polizeipräsidium Aalen gibt es derzeit viele solche Betrugsversuche.