Rems-Murr-Kreis: Landratsamt kontrolliert Waffenbesitzer – Sorge um Reichsbürger

Die Waffenbehörde im Landratsamt Waiblingen hat bis zum Ende des ersten Quartals 2023 fast alle Waffenbesitzer in ihrem Zuständigkeitsbereich kontrolliert. „Die Quote der Beanstandungen war dabei erfreulich gering“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. Mit Sorge blickt der Landkreis dagegen auf die Gefahr aus der Reichsbürger-Szene. Und reagierte in einem Fall.

Waffenbesitzer auf dem Prüfstand: Wann wurde kontrolliert?

Nach coronabedingten Einschränkungen habe die Waffenbehörde im Landratsamt im letzten Jahr wieder verstärkt kontrollieren können, heißt es in der Mitteilung. Man habe bis Ende des ersten Quartals 2023 „bis auf knapp 20 alle 1596 Waffenbesitzer im Zuständigkeitsbereich“ überprüft. 10.426 Waffen seien dabei kontrolliert worden, etwa zwei Drittel Lang- und ein Drittel Kurzwaffen.

Im Zuständigkeitsbereich des Landratsamts: Was bedeutet das?

Die Waffenbehörde im Landratsamt kontrolliert nicht überall im Rems-Murr-Kreis. Die sechs Großen Kreisstädte sind selbst für Waffenscheine und –besitzkarten ihrer Einwohner zuständig. Backnang ist zusätzlich für weitere umliegende Gemeinden verantwortlich.

Waffen-Kontrolle: Was kam dabei heraus?

Bei den 340 Kontrollen, die bereits 2022 stattfanden, sei „eine mit mangelhaftem Ergebnis und zwei mit geringen Mängeln“ festgestellt worden, so das Landratsamt. Die Zuverlässigkeit, die Bedingung für den Erwerb und Besitz einer Waffe ist, wurde in einem Fall infrage gestellt: bei einem mutmaßlichen Reichsbürger im April 2022.

Mutmaßlicher Reichsbürger: Worauf stützt sich der Verdacht?

Unsere Redaktion hatte bereits im August über den Fall berichtet. Laut Landratsamt lagen bei dem Mann Informationen vor, „die auf Bestrebungen gegen die verfassungsgemäße Ordnung durch einen sogenannten Reichsbürger hindeuteten“. Konkret hieß es damals, der Betroffene habe bei der Korrespondenz mit dem Landratsamt „entsprechende Unterlagen, die auf Reichsbürgertum hindeuten, beigelegt". Ihm wurde nach Prüfung die waffenrechtliche Erlaubnis entzogen.

Waffenrecht: Wie soll verhindert werden, dass Reichsbürger Waffen besitzen?

Dass Extremisten entwaffnet werden oder gar nicht erst in den Besitz einer Waffe gelangen, soll eine Waffenrecht-Verschärfung aus dem Jahr 2020 gewährleisten. Waffenbehörden sind seitdem verpflichtet, beim Verfassungsschutz sogenannte Regelabfragen durchzuführen. Ist die Person, die eine waffenrechtliche Erlaubnis beantragt hat, dort als Extremist bekannt?

„Unser Bestreben ist es, die bestehenden Gesetze und rechtlichen Rahmenbedingungen auszuschöpfen“, sagt Landrat Dr. Richard Sigel. Über Verschärfungen würde zwar immer wieder diskutiert, ob und wann sie kommen, bleibe aber offen. „Und letztlich helfen gesetzliche Verschärfungen auch nur dann, wenn sie auch kontrolliert und durchgesetzt werden können.“

Reichsbürger-Terror: Warum steht die Szene derzeit so im Fokus?

„Immer wieder sorgt ein unsachgemäßer Umgang mit Waffen für Schlagzeilen, und bei Razzien gegen ‚Reichsbürger‘, bei denen kürzlich sogar ein Polizist angeschossen wurde, rückt die Verschärfung von Waffengesetzen in den Fokus“, schreibt das Landratsamt. Gemeint ist die Durchsuchung bei einem Zeugen im Ermittlungsverfahren um eine mutmaßliche Reichsbürger-Terrorgruppe in Reutlingen am 22. März. Der Mann, der offenbar ebenfalls der Szene angehört, schoss dabei auf Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK). Gegen ihn wird nun unter anderem wegen mehrfach versuchten Mordes ermittelt.

Ein Fall, der sich in eine Reihe von vergleichbaren Vorfällen mit Reichsbürgern stellt. Erst im April 2022 eröffnete ein Reichsbürger im Main-Tauber-Kreis mit einem Maschinengewehr das Feuer auf Polizisten. Er muss sich demnächst vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart verantworten.

„Schlagzeilen um die sogenannten Reichsbürger und der Missbrauch von Schusswaffen bereiten immer wieder große Sorgen“, sagt Landrat Sigel. „Wir räumen daher den regelmäßigen Kontrollen im Landkreis allerhöchste Priorität ein.“