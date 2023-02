Rems-Murr-Kreis: Müllgebühren 2023 bleiben unverändert

In den nächsten Tagen werden im Rems-Murr-Kreis die Abfallgebührenbescheide für das Jahr 2023 zugestellt. Das teilt die Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM) in einer Pressemitteilung am Mittwoch (08.02.) mit. Nach Angaben der AWRM sind die Gebühren im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben und betragen zwischen 69 Euro und 78 Euro, je nach Anzahl der Personen im Haushalt.

Bei Fragen an die AWRM Buchungszeichen bereithalten

Wer nach Erhalt des Gebührenbescheids Fragen hat, findet die Antworten laut AWRM oft schon auf dem Beiblatt, das dem Gebührenbescheid beiliegt. Sollte es trotzdem noch Unklarheiten geben, können Bürgerinnen und Bürger die AWRM kontaktieren: per E-Mail an gebuehren@awrm.de. Telefonische Auskünfte gibt es unter 07151/501-9580.

Damit Anfragen gezielter beantwortet werden können, bittet die AWRM darum, das auf dem Gebührenbescheid vermerkte Buchungszeichen bereitzuhalten.

Laut AWRM zeigt die Erfahrung der Vorjahre, dass in den ersten Tagen nach Versand der Gebührenbescheide das Telefonaufkommen sehr hoch ist. Deswegen müssen Bürgerinnen und Bürger mit längeren Wartezeiten rechnen. Die AWRM bittet daher jetzt schon um Verständnis und Geduld.

Vorübergehend erweiterte Sprechzeiten der AWRM

Um der Vielzahl der erwarteten Anrufe Herr zu werden, erweitert die AWRM vorübergehend die Kontaktzeiten der Gebührenveranlagung. Vom 13. Februar bis zum 24. Februar sind die Mitarbeitenden der AWRM wie folgt telefonisch erreichbar:

Montag bis Mittwoch von 7.30 bis 17 Uhr

donnerstags von 7.30 bis 18 Uhr

freitags von 7.30 bis 15 Uhr

Antworten auf viele Fragen finden Sie auch auf der Internetseite der AWRM unter www.awrm.de.