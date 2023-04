Rems-Murr-Kreis: Polizei kündigt große Motorrad-Kontrollen im Frühjahr an

Die Motorradsaison hat mit dem sonnigen Wetter über die Osterfeiertage auch im Rems-Murr-Kreis und Ostalbkreis leider wieder einmal mit Unfällen begonnen. Das Polizeipräsidium Aalen appelliert an alle Biker und Autofahrer zu mehr Vorsicht, angepasster Geschwindigkeit und Rücksichtnahme. Beim Blick in die Unfallstatistiken entstehen düstere Vorahnungen für 2023. Deshalb beginnt wohl auch bald die Saison der Schwerpunktkontrollen an den Unfall-Hotspots. Wo im Rems-Murr-Kreis?

An Ostern gab es einige Motorrad-Unfälle im Rems-Murr-Kreis

Vier Motorradfahrer haben sich am Ostermontag (10.04.) bei Unfällen in Sulzbach an der Murr und Allmersbach im Tal verletzt. Einer schwer, als er gegen 13 Uhr aus einem Kreisverkehr in Allmersbach rechts abfahren wollte und ihn ein anderer Biker von hinten touchierte. Beide stürzten. Der 60-jährige Unfallverursacher wurde nur leicht verletzt.

Gegen 15.40 Uhr am Ostermontag krachte es dann auf der B 14 zwischen Berwinkel und Sulzbach. Laut Polizeibericht hatte ein 22 Jahre alter Motorradfahrer aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Bike verloren. Der 22-Jährige hatte Glück im Unglück, verletzte sich nur leicht.

Auf demselben Streckenabschnitt ereignete sich eine halbe Stunde später ein identischer Motorradunfall. Hier stürzte ein 21-jähriger Motorradfahrer mit einer Kawasaki in einer Kurve. Auch dieser Biker verletzte sich hierbei und musste ins Krankenhaus. Genauso wenig sein Bike unter Kontrolle hatte wohl ein 19-jähriger Motorradfahrer, der am Ostermontag gegen 20.45 Uhr im Bereich Neu-Ziegelhütte (Aalen) alleinbeteiligt stürzte und seine Verletzungen im Krankenhaus behandeln lassen musste.

Am Ostersonntag (09.04.) hingegen war es der Fahrweise eines Autofahrers zuzuschreiben, dass ein 20-jähriger Biker zwischen Welzheim und Laufenmühle stürzte. Er befuhr laut Polizei gegen 16.30 Uhr die Landesstraße 1080, als ihm in einer Kurve ein Auto so weit auf seiner Fahrspur entgegenkam, dass der 20-Jährige gezwungen war, nach rechts auszuweichen. Er geriet mit seinem Motorrad ins geschotterte Bankett und stürzte dadurch. Bei dem Sturz wurde der 20-Jährige leicht verletzt und es entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Der Autofahrer beging Unfallflucht.

Polizei-Statistik: Ein Motorrad-Unfall hat meist schwerwiegende Folgen

Schon am Gründonnerstag (06.04.) verletzte sich eine 49-jährige Motorradfahrerin im Ostalbkreis schwer. Der Unfall ereignete sich kurz nach 19 Uhr zwischen Eck am Berg und Tannhausen. Laut Polizei kam die Bikerin aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

„Bei Unfällen unter Beteiligung von Motorrädern kommt es nahezu immer zu gravierenden Unfallfolgen mit schwer verletzten oder im schlimmsten Fall getöteten Personen“, schreibt das Polizeipräsidium Aalen im Statistischen Jahresbericht für 2022. Vergangenes Jahr wurde zwar mit drei (2021: sechs) getöteten Motorradfahrerinnen oder Motorradfahrern erfreulicherweise ein historischer Tiefpunkt erreicht. Nicht angepasste Geschwindigkeit ist aber nach wie vor die Hauptunfallursache.

Die Verkehrsüberwachungskonzeption des Polizeipräsidiums Aalen legt ein Hauptaugenmerk auf die Überwachung und Kontrolle von Motorrädern.

Polizei will im April 2023 große Motorrad-Kontrollen durchführen

Die Schwerpunkte der polizeilichen Kontrolltätigkeit (spezielle „Motorradstrecken“) seien:

B 14, Sulzbacher Steige

L 1151, Schorndorf – Schlichten

K 1865, Schnait – Manolzweiler

L 1066, Spiegelberg, Lautertal

L 1114, K 1834, Kirchberg/Murr

B 19, Kochertal

K 1819 Vorderbüchelberg

Bereich Welzheimer Wald

„Das PP Aalen reagiert unverzüglich auf erkannte Schwerpunkte und verlagert die Kontrolltätigkeit lageangepasst und flexibel auf die Problemstrecken“, so die Mitteilung im Jahresbericht 2022. Parallel dazu stünden die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter des Führungs- und Einsatzstabs, Sachbereich Verkehr, im ständigen Dialog mit den Straßenverkehrsbehörden, um Schwachstellen im öffentlichen Verkehrsraum zu erkennen und diese zu beseitigen.

Nicht nur Geschwindigkeitskontrollen, sondern auch die Überprüfung der Lärmentwicklung durch Motorräder und somit des technischen Zustandes der Bikes bleibe ein Schwerpunkt bei Motorradkontrollen. Im laufenden April könnten mehrere solche Schwerpunktkontrollen bald folgen.