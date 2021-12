„Ich hatte heute eine sehr merkwürdige und beunruhigende Broschüre ... im Briefkasten.“ Das schreibt Jan Möhrmann in die Redaktion. Jan Möhrmann wohnt in Remshalden und arbeitet im Rems-Murr-Kreis als Lehrer an einem Gymnasium. Er fand eine Abhandlung von Klaus Kunze: „Unsere neue Unmündigkeit – Gleichgeschaltete Bürger zwischen Konformitätslust und -druck“. Verlegt vom Verein „Die Deutschen Konservativen“. Sowohl Kunze als auch der Verein hatten schon mit dem Verfassungsschutz zu tun.