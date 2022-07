Rems-Murr-Kreis: Unsere Städte im Wirtschaftsranking

Mehr als ein Dutzend Weltmarktführer tummeln sich im Rems-Murr-Kreis, noch einige Unternehmen mehr an Rems und Murr sind in Trend- und Zukunftsmärkten unterwegs. Doch welche Stadt im Kreis ist am attraktivsten für Mittelständler, Familienunternehmen und Auslandsinvestoren?

Drei Große Kreisstädte ringen um Platz eins im Städteranking. Die Nase vorn hat Waiblingen, wo immerhin drei Weltmarktführer sowie drei trendige Firmen ihren Sitz haben. Bundesweit liegt Waiblingen unter den bewerteten rund 3800 Städten und Gemeinden mit einer Note von 2,36 auf Rang 130.

Auf den Fersen sind Backnang (Rang 143, zwei Weltmarktführer, fünf Unternehmen in Trend- und Zukunftsmärkten) und Fellbach (Rang 159, vier Trendfirmen). Erstellt hat dieses Städteranking das Informationsnetzwerk „Die Deutsche Wirtschaft“ (DDW), eigenen Angaben zufolge „heute eines der Medien mit der stärksten Reichweite im Top-Segment der deutschen Wirtschaft“. Zielgruppe des DDW seien „Geschäftsführer, Unternehmensinhaber und Vordenker deutschen Wirtschaft“.

Hit-, Besten- und Top-10-Listen sind beliebt. Denn sie bringen Ordnung in eine unübersichtliche Welt. So gibt das DDW-Standortranking vor, den Stellenwert der Städte hinsichtlich von Mittelstand, Familienunternehmen, Auslandsunternehmen und Investoren bemessen zu können.

Die Krux ist: Wie kommt das Ranking überhaupt zustande? Ins DDW-Ranking fließen zum einen Geschäftszahlen und Bewertungen der Unternehmen am Ort ein sowie zum anderen die eher subjektiven Ergebnisse von Abstimmungen unter den DDW-Abonnenten zu Infrastruktur, Unternehmensnetzwerk, Wirtschaftsförderung oder Lebensqualität.

Größere Städte sind infolgedessen gegenüber kleineren Gemeinden im Vorteil, weshalb beispielsweise Korb und Berglen überhaupt nicht im Standortranking auftauchen. Aber auch Alfdorf (Platz 3225) wird grob unterschätzt, da der größte Arbeitgeber, die ZF Automotive Germany GmbH, unterschlagen wird. Das sind die Top-5-Standorte im Rems-Murr-Kreis.

Waiblingen: Platz 130

Der kumulierte Umsatz der vom DDW gelisteten Unternehmen am Standort Waiblingen betrugt rund sechs Milliarden Euro, die Gesamtzahl der Beschäftigten dieser Unternehmen liegt weltweit bei 26.162.

Größter Arbeitgeber am Ort ist die Andreas Stihl AG & Co. KG mit weltweit 16.722 Arbeitnehmern, von denen gut 4000 in Waiblingen arbeiten. Auf den weiteren Plätzen folgen Syntegon Technology, bis 2019 Bosch Verpackungstechnik mit (weltweit) 6100 Beschäftigten und Rems, ein führender Hersteller von Maschinen und Werkzeugen für die Rohrbearbeitung, mit 600 Beschäftigten.

Laut DDW ist das Durchschnittsgründungsjahr der Top-Unternehmen am Standort Waiblingen 1947. Die Firma Kaiser GmbH mit dem Ursprung im Jahr 1889 gilt dabei als ältestes Unternehmen, Syntegon Technology GmbH (gegründet 2019) als das jüngste.

Waiblingen hat drei der 1487 deutschen Weltmarktführer an seinem Standort. Dazu zählt Stihl, der Weltmarktführer für Motorsägen.

Auch ausländische Investoren ziehe es nach Waiblingen. Aus der Liste der Unternehmen mit Auslandsbesitz befinden sich sechs Unternehmen in Waiblingen, darunter die Syntegon Technology GmbH, das mit CVC einen Eigentümer aus Luxemburg hat.

Backnang: Platz 143

Nur wenige Plätze trennen Backnang von Waiblingen. Der kumulierte Umsatz der von DDW gelisteten Unternehmen beträgt 1,7 Milliarden Euro, die Gesamtzahl der Beschäftigten dieser Unternehmen (weltweit) liegt bei 5829. Tesat-Spacecom GmbH & Co. KG ist mit 1000 Arbeitnehmern der größte Arbeitgeber am Standort. Es folgen die d&b Audio-Technik (500 Mitarbeiter) und die Riva-Holding (320 Mitarbeiter).

Das Durchschnittsgründungsjahr der Top-Unternehmen am Standort Backnang ist 1967. Die Soehnle Industrial Solutions GmbH mit dem Ursprung im Jahr 1868 gilt dabei als ältestes Unternehmen, WIRmachenDRUCK GmbH (gegründet 2008) als das jüngste.

Backnang hat zwei der 1487 deutschen Weltmarktführer an seinem Standort. Dazu zählt die d&b audiotechnik GmbH. Das Unternehmen ist Weltmarktführer für Beschallungssysteme für mobile und fest installierte professionelle Audioanlagen.

Auch ausländische Investoren zieht es nach Backnang. Zu diesen Unternehmen zählt Tesat-Spacecom GmbH & Co. KG, das mit Airbus (Deutschland/Frankreich) einen Eigentümer aus Frankreich hat.

Backnang hat zudem fünf der von DDW ermittelten Unternehmen in Trend- und Zukunftsmärkten am Standort. Darunter findet sich KK Elektrotechnik GmbH. Das Unternehmen ist für die Trendbranche „Internet-, Software- und Digitalisierungslösungen/Medizintechnik/Hygienelösungen Drohnen/Flugtaxis / Space / Robotik / Automation“ gelistet.

Fellbach: Platz 159

Fellbach ist im aktuellen DDW-Ranking um 20 Plätze zurückgefallen und von Backnang überholt worden. Der kumulierte Umsatz der von DDW gelisteten Unternehmen in Fellbach beträgt 1,5 Milliarden Euro. Die Gesamtzahl der Beschäftigten dieser Unternehmen (weltweit) liegt bei 10.078. TGS Teegen Gebäudedienstleistungen GmbH ist mit 2380 Arbeitnehmern der größte Arbeitgeber am Standort. Es folgen die Hahn-Gruppe (1600 Mitarbeiter), das Logistikunternehmen Schmalz + Schön (720) und die Stuttgarter Gebäudereinigung Venter (1356).

Auf der Liste der Unternehmen mit Auslandsbesitz befinden sich zehn Unternehmen in Fellbach, zu diesen zählt Omexom GA Süd GmbH, das mit Vinci einen Eigentümer aus Frankreich hat.

Fellbach habe zudem vier der von DDW ermittelten Unternehmen in Trend- und Zukunftsmärkten. Darunter befindet sich die biosyn Arzneimittel GmbH. Das Unternehmen ist für die Trendbranche „Health Care/Bio Sciences / Bio Tech / Bio Hacking / Pharma“ gelistet.

Schorndorf Platz 208

Im aktuellen DDW-Standortranking hat Schorndorf zwölf Plätze gutgemacht und die Stadt Winnenden überholt. Der kumulierte Umsatz der von DDW gelisteten Unternehmen in Schorndorf beträgt etwa eine Milliarde Euro. Die Gesamtzahl der Beschäftigten dieser Unternehmen (weltweit) liegt bei 4077. Oskar Frech GmbH + Co. KG ist mit 800 Arbeitnehmern der größte Arbeitgeber am Standort, auf den Plätzen folgen das Pharmaunternehmen Catalent (700) und Emil Löffelhardt, ein Großhändler für Elektrotechnik (450).

Schorndorf hat einen der 1487 deutschen Weltmarktführer an seinem Standort, die Frech-Gruppe. Das Unternehmen ist Weltmarktführer für Druckgießmaschinen.

Zu jenen Unternehmen in Schorndorf, die einen ausländischen Investoren im Hintergrund haben, zählt Catalent Germany Schorndorf GmbH, das mit Catalent Pharma Solutions Inc. einen Eigentümer aus den USA hat.

Schorndorf hat zudem zwei der von DDW ermittelten Unternehmen in Trend- und Zukunftsmärkten am Standort. Darunter befindet sich Catalent Germany Schorndorf GmbH. Das Unternehmen ist für die Trendbranche Pharma gelistet.

Winnenden: Platz 215

Der kumulierte Umsatz der von DDW gelisteten Unternehmen in Winnenden beträgt 3,4 Milliarden Euro. Beschäftigt werden von diesen Unternehmen (weltweit) 15 974 Menschen. Die Alfred Kärcher SE & Co. KG ist mit 14 400 Arbeitnehmern der größte Arbeitgeber, 2800 der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Winnenden.

Winnenden hat drei der 1487 deutschen Weltmarktführer an seinem Standort. Dazu zählt beispielsweise die Alfred Giesser Messerfabrik GmbH. Das Unternehmen ist Weltmarktführer für Maschinenmesser für die lebensmittelverarbeitende Industrie sowie die Verpackungs-, Textil-, Papier- und Kunststoffindustrie.

Winnenden hat zudem drei der von DDW ermittelten Unternehmen in Trend- und Zukunftsmärkten am Standort. Darunter befindet sich die Judo Wasseraufbereitung GmbH. Das Unternehmen ist für die Trendbranche „Water, -Data and -Technology / Smart Building / Sicherheitstechnik“ gelistet.