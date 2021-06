In Kernen, also rund um Stetten und Rommelshausen herum, kam mit am meisten runter an diesem unglaublichen Unwettermontagabend. Rund 50 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden, wobei an diesem Tag eigentlich die gesamte Regenmenge in der Zeit zwischen etwa 20 Uhr und ungefähr 21 Uhr auf die Erde prasselte. 50 Liter – das ist schon fast ein 100-jährliches Regenereignis und beeindruckt sogar Hanns Ulrich Kümmerle, den Fachmann vom Freiburger Ableger des Deutschen Wetterdienstes.

