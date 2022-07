Rems-Murr-Kreis: Verspätungen im S-Bahn-Verkehr zum Ferien-Start

Zum Ferienstart in Baden-Württemberg an diesem Donnerstag (28.07.) gibt es Verspätungen und Ausfälle im S-Bahnverkehr im Rems-Murr-Kreis. Betroffen ist die S-Bahnlinie S2, die zwischen Schorndorf und Filderstadt verkehrt. Grund für die Verspätungen und Ausfälle ist eine Signalstörung am Bahnhof in Schorndorf, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Nachfrage mitteilte.

Den Angaben zufolge besteht die Störung seit circa 08.30 Uhr. Die Bahnstrecke zwischen Schorndorf und Grunbach ist wegen Bauarbeiten seit Anfang Juli nur eingleisig befahrbar - bei der S2 deshalb ein Halbstundentakt eingerichtet. Seit diesem Donnerstagmorgen kommt nun auch noch die Signalstörung am Schorndorfer Bahnhof hinzu, wodurch die eingleisige Strecke noch reduzierter befahrbar sei als ohnehin schon, so der Bahnsprecher. In der letzten Stunde habe man zum Beispiel zwei S-Bahnen, die aus Richtung Filderstadt kamen, vorzeitig in Endersbach gewendet.

Techniker seien in Schorndorf vor Ort. Eine Prognose zur Dauer der Störung konnte der Sprecher noch nicht geben. (Stand 09.30 Uhr).

Fahrgästen wird empfohlen, sich über die elektronische Fahrplanauskunft über mögliche Verbindungen zu informieren.