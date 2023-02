Rems-Murr-Kreis will Radfahrer schützen: Bald mehr Schutzstreifen auf Landstraßen?

Der Rems-Murr-Kreis war der Zeit voraus. Schon 2016 wurde auf der alten B 14 zwischen Schwaikheim und Winnenden umgesetzt, was erst jetzt grundsätzlich rechtens ist: Unter bestimmten Bedingungen können außerorts sogenannte Fahrradschutzstreifen eingerichtet werden. Das Landratsamt denkt aktuell über weitere solcher Fahrspuren mit Begrenzungsstreifen nach.

Um den Umstieg aufs Rad schmackhaft zu machen, muss schnell was passieren

„Schnell“ müssten sie geschaffen werden, hieß es vom Landesverkehrsministerium. Es ging in der Mitteilung um „attraktive und sichere Radverkehrswege“. Und es ging um den nötigen Pragmatismus, der die Verkehrswende erst möglich macht: Da nicht überall separate Radwege geschaffen werden können, könne mit Radschutzstreifen auf der Fahrbahn „rasch für Abhilfe gesorgt“ werden.

Die Attraktivität liegt bei dieser Variante natürlich im Auge des Betrachters. Festzuhalten aber ist: Auf der alten B 14 zwischen Schwaikheim und Winnenden sind Radfahrer unterwegs. Und zwar auf genau einem solchen Fahrradschutzstreifen. Dieses etwa 1,7 Kilometer lange, mit einer gestrichelten weißen Linie am jeweils rechten Fahrbahnrand abgetrennte Stück Radweg wurde im Mai 2016 angelegt und wird seither auch wirklich genutzt. Damals war dafür noch eine Ausnahmegenehmigung durch das Landesverkehrsministerium notwendig, heißt es aus dem Landratsamt. Es gilt als „Pilotprojekt“, das damals „umfangreich“ mit der Verkehrsbehörde, der Polizei, dem Regierungspräsidium und dem Ministerium abgestimmt werden musste.

Dabei zeigte sich:

Der Straßenquerschnitt ist breit genug, dass trotz Schutzstreifens die Begegnung Lkw und Lkw möglich ist, ohne dass die Laster den Schutzstreifen überfahren müssen.

Die Strecke ist kein Schulweg, sondern sie wird hauptsächlich von Berufspendlern beradelt. Für Freizeitradler, Schülerinnen und Schüler, Kinder und Familien gibt es einen alternativen Radweg westlich der Bundesstraße. Der ist zwar topografisch weniger attraktiv, aber sicher abseits des Straßenverkehrs befahrbar.

Die Strecke ist gut einsehbar. Radfahrende werden rechtzeitig gesehen, und es müssen keine riskanten Überholmanöver in engen, schlecht einsehbaren Kurven erfolgen. Der Überholabstand von mindestens zwei Metern, der auch außerorts gilt, kann eingehalten werden.

Damit war klar: Der Fahrradschutzstreifen ist möglich. K.-o.-Kriterien wie eine zu schmale Fahrbahn (weniger als 6,95 Meter bei beidseitigem Schutzstreifen), regelmäßiger Schulwegverkehr, keine ausreichende Sicht, um sicher zu überholen, oder eine zu hohe Verkehrsbelastung (mehr als 5000 Fahrzeuge am Tag) gab es keine.

Die Alternative wäre ein eigenständiger Radweg gewesen. Doch auch dort, auf dieser Strecke durch den Wald, war der Bau eines solchen erstens planungs- und zweitens vor allem kostenintensiv. Zwei weiße Strichellinien sind weder das eine noch das andere.

Weniger als 5000 Fahrzeuge, Tempolimit, genügend Platz

Die damals im Pilotprojekt schon aufgestellten Bedingungen und K.-o.-Kriterien hat das Verkehrsministerium jetzt als die für alle Planungen geltenden Rahmenbedingungen abgesteckt. Das Verkehrsministerium hat laut Erlass, der an Kreise und Städte ging, festgelegt, dass Fahrradschutzstreifen nun hier angelegt werden können:

an Landstraßen mit weniger als 5000 Fahrzeugen pro Tag

Als Landstraßen gelten zweispurige Kommunal-, Landes- und Bundesstraßen

Die Radstreifen können nur in Verbindung mit einem Tempolimit von 70 Kilometer pro Stunde geschaffen werden. An unübersichtlichen Stellen muss noch langsamer gefahren werden

Der Überholabstand von zwei Metern muss überall eingehalten werden können

Ab einer Straßenbreite von sieben Metern können in beiden Fahrtrichtungen Schutzstreifen angelegt werden

Ist die Straße 6,10 Meter breit, kann nur auf einer Seite ein Schutzstreifen angelegt werden. Dies kommt aber nur infrage, wenn die andere Fahrtrichtung mit einem eigenständigen Radweg versorgt ist

Außerdem müssen mindestens 100 Radler pro Tag den Radstreifen nutzen – oder zumindest sollte das Potenzial dafür da sein

Die Schutzstreifen sollen eine Breite von 1,50 Metern haben

Ein flächendeckender Einsatz von Schutzstreifen an überörtlichen Straßen sei „nicht zulässig“, heißt es aus dem Verkehrsministerium. Sie sollen „vor allem Lücken im Radwegenetz schließen“. Sie sollen auch nur temporär sein und nicht als „Dauerlösung angesehen werden“. Aber sie können „in Einzelfällen“ zugelassen werden. Das Landratsamt strebt zwar „grundsätzlich eine separate Führung des Radverkehrs außerorts“ an. Man nehme den Erlass „nicht zum Anlass, sämtliche Lücken in unserem Radwegenetz außerorts mit Schutzstreifen zu schließen“. Denn das Radwegenetz im Landkreis solle „sicher, lückenlos und komfortabel“ sein.

Dennoch: Der Erlass ermögliche es jetzt, dort eine Möglichkeit zu radeln zu schaffen, wo der Bau eines gesonderten Radwegs „aus unterschiedlichen Gründen in absehbarer Zeit nicht erfolgen kann“. Das Landratsamt hat mit dem Erlass exakte Vorgaben für die Schutzstreifen bekommen und auch den rechtlichen Rahmen.

Die nur mit Farbe markierten Schutzstreifen sind unschlagbar günstig

Die weißen Markierungen auf den Straßenasphalt aufzutragen kostet im Übrigen etwa 3000 Euro pro Kilometer. Die Kosten steigen zwar, wenn vorhandene Markierungen zuvor entfernt werden müssen: Beispielsweise entfällt bei schmalen Fahrbahnen dann die Mittelmarkierung. Sie steigen auch, wenn etwa in Kreuzungsbereichen Flächen rot markiert werden. Dennoch: Im Vergleich zu den Kosten, die anfielen, müsste ein vollständiger Radweg angelegt und asphaltiert werden, sind die Streifen ein wahres Schnäppchen.