Rems-Murr-Kreis: Zusammengerechnet 1800 Jahre Ehrenamt - DRK ehrt Mitglieder

Insgesamt 1800 Jahre Ehrenamt standen da beim DRK-Kreisverband Rems-Murr zusammen. Diese vielen Jahre verteilen sich auf 48 Mitglieder. Menschen, die ihre Freizeit dem Wohl anderer Menschen widmen. Und manche davon so ausgiebig, dass schon fast ein Zweitjob dabei rauskommt. Alle Achtung!

Corona, Hochwasser, Ukrainekrieg – das Deutsche Rote Kreuz ist im Einsatz. Und zwar in den letzten Jahren in schwersten Krisen und so gut wie ohne Unterlass. Natürlich professionell. Aber auch ehrenamtlich. Wobei viele der Ehrenamtlichen ihre Aufgaben höchst professionell und verantwortungsvoll angehen.

Herausfordernde Krisen für die Ehrenamtlichen

In den 25 DRK-Bereitschaften im Rems-Murr-Kreis engagieren sich Hunderte Ehrenamtliche, die in Notsituationen den Menschen helfen. „Die Krisen haben uns vom DRK vor viele Herausforderungen gestellt“, betonte Kreisbereitschaftsleiter Heiko Fischer. Um Krisen wie Ahrtal, Corona sowie die Verpflegung von geflüchteten Personen im Ankunftszentrum auch längerfristig zu meistern, „brauchen wir Menschen, die sich engagieren“. Er schilderte, wie im Notfall auch nachts kommuniziert, Entscheidungen getroffen und Helfer alarmiert werden. „Es ist eine fordernde und ereignisreiche Zeit“, sagte er.

Sigel: Ehrenamtliche verdienen große Wertschätzung

Landrat Dr. Richard Sigel, der auch als Präsident des DRK-Kreisverbandes Rems-Murr e. V. amtiert, ist überzeugt: „Das DRK ist eine Organisation, auf die man sich verlassen kann!“ Und die vielen Ehrenamtlichen verdienten große Wertschätzung. Sie übernähmen Verantwortung, leiteten Kurse und Gruppen und sicherten Veranstaltungen ab, damit jeder Mensch in der Not Hilfe bekommt. Sie leiten Gymnastikgruppen, organisieren Kleiderstuben, machen Hausbesuche. Sie haben Rettungshunde, lenken Drohnen. Und das alles in der Freizeit.

All diesen Menschen gebührt ein Dankeschön. Und mehr. Menschen, die insgesamt 1800 Jahre Ehrenamt zusammenbringen, wurden deshalb jetzt geehrt.