Remsbahn: Schienenersatzverkehr zwischen Waiblingen und Schorndorf

Wegen Bauarbeiten ist wie berichtet die Remsbahnstrecke zwischen Schorndorf und Waiblingen ab dem heutigen Freitagabend, 22 Uhr, bis in die Nacht auf Montag komplett gesperrt. Anstatt S2, S3 und Regionalbahnen auf dieser Strecke kommen Schienersatzverkehr-Busse zum Einsatz.

Detaillierte Fahrpläne und Haltestellen-Positions-Karten hatten wir in der Donnerstagsausgabe dieser Zeitung veröffentlicht. Hier weitere Informationen:

Die letzte durchfahrende S2 am heutigen Freitagabend von Schorndorf über Waiblingen nach Stuttgart und weiter Richtung Filderstadt fährt laut Plan von VVS und DB AG um 21.18 Uhr auf Gleis 1 in Schorndorf ab, ist um 21.44 Uhr in Waiblingen, Gleis 5, und um 22 Uhr in Stuttgart Hbf (tief), Gleis 101. Parallel fährt ab 21.18 Uhr von Schorndorf bereits ein Bus des Schienenersatzverkehrs bis Waiblingen (Ankunft 22.04 Uhr). Ab der folgenden S2 um 21.48 Uhr verkehrt diese wegen der Sperrung nicht mehr zwischen Schorndorf und Waiblingen, stattdessen fahren ab dann nur noch Schienenersatzverkehr-Busse! Der erste 21.48-Uhr-Schienenersatzverkehr kommt um 22.34 Uhr in Waiblingen an. Die erste Anschluss-S2 Richtung Stuttgart und weiter, fährt ab Waiblingen Gleis 5 um 22.10 Uhr und erreicht Stuttgart Hbf (tief) Gleis 101 um 22.25 Uhr.

Die letzte durchfahrende S2 am heutigen Freitagabend von Filderstadt Richtung Schorndorf startet laut Plan in Filderstadt Gleis 2 um 20.34 Uhr, ist um 21.05 Uhr in Stuttgart Hbf (tief), Gleis 102, um 21.19 Uhr in Waiblingen, Gleis 7, und um 21.40 Uhr in Schorndorf, Gleis 4. Der Schienenersatzverkehr für die S2 in dieser Richtung startet heute Abend um 21.56 Uhr in Waiblingen und erreicht um 22.41 Uhr Schorndorf. Dieser erste Bus ist quasi der Anschluss für die erste nicht mehr durchfahrende S2 – Filderstadt Gleis 1, um 21.04 Uhr, Stuttgart Hbf (tief) Gleis 102 um 21.35 Uhr, Waiblingen Gleis 5 um 21.49 Uhr. Die Bahn veranschlagt vier Minuten für den Fußweg vom Waiblinger Gleis 5 bis zur Bushaltestelle des Schienenersatzverkehrs auf den Bahnhofsvorplatz. Erste Ersatzverkehr-Bus-Abfahrt dort ist wie gesagt um 21.56 Uhr.