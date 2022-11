Remstalkellerei, Fellbacher, Bittenfelder: Schmeckt alkoholfreier Wein?

Immer mehr Wengerter und Getränkehersteller bringen alkoholfreie „Weine“ und „Perlweine“ auf den Markt. Auch die Remstalkellerei, die Fellbacher Weingärtner (WZG), die Bittenfelder Fruchtsäfte Petershans GmbH & Co KG und die Württembergische Weingärtner-Zentralgenossenschaft haben welche im Sortiment. Aber: Schmecken die überhaupt? Wie werden die von den Kunden angenommen? Und: Was ist in diesem Sortimentbereich grundsätzlich geplant?

Einen Coup hatte der Bittenfelder-Fruchtsäfte-Geschäftsführer Jürgen Petershans am 26. Juni 2022 in dieser Zeitung verkündet: Bald werde er in Kooperation mit einem Spezialisten für Aromastoffe einen alkoholfreien Wein auf den Markt bringen, dem man’s nicht sofort anmerkt, dass er alkoholfrei ist. Dazu steht dem Unternehmen auch seither eigentlich eine Maschine zur Verfügung, die in der Lage ist, mittels Adsorberharz und Aromarückgewinnung, alkoholfreien Wein zu produzieren, der diese Bezeichnung auch verdient, bestätigt Jürgen Petershans auch noch dieser Tage im November. Aber: „Leider ist der Anbieter von Traubenwein, eine Genossenschaft im 50-Kilometer-Umkreis, von dem wir eigentlich Wein bekommen wollten, abgesprungen. Deshalb verzögert sich das Projekt.“

„Alkoholfreier Wein, der das Etikett wirklich verdient“

Wein lebe von den enthaltenen Aromen und Alkohol sei natürlich auch ein starker Geschmacksträger. „Beim Entalkoholisieren geht da viel verloren und die herkömmlichen alkoholfreien Traubenweinprodukte schmecken nicht wirklich mehr wie Wein“, sagt Petershans. Mit dem Verfahren der neuen Maschine würden dem Wein nach der Entalkoholisierung jedoch verlorene eigene Aromastoffe zurückgegeben, so dass das Label „Alkoholfreier Wein“ endlich gerechtfertigt wäre.

Derweil laufen aber die alkoholfreien nach alten Verfahren hergestellten „Weinprodukte“ der Bittenfelder trotzdem ansehnlich. „Von unseren Apfelweinen alkoholfrei feinherb und extratrocken verkaufen wir rund 50.000 Flaschen im Jahr“, sagt Petershans. Die seien auch noch aromatisch, obwohl bei der Entalkoholisierung viel Aroma verloren gehe. Der extratrockene sei für Diabetiker geeignet. Preis: 6 x 1,0 L für 11 Euro.

Die zwei alkoholfreien Trauben-„Weine“ der Bittenfelder laufen nicht so prickelnd im Verkauf: „So 300 bis 500 Flaschen im Jahr“.

Nun bräuchte Petershans für die erste probeweise „Serienproduktion“ nach neuem Aroma-Rückgewinnungsverfahren so 3000 bis 5000 Liter Traubenwein. „Am besten wären wohl Riesling, Gewürztraminer oder Muskat-Trollinger, die alle als Traubensorte schon aromastark sind.“ Jürgen Petershans visiert das Frühjahr 2023 für den Start des Projekts „Alkoholfreier Wein“, der das Etikett wirklich verdient, an.

Ist der Weingeschmack trotz Alkoholentzugs beizubehalten?

Trèjus und Frutto 0.0, die alkoholfreien Aperitife der Fellbacher Weingärtner zum Beispiel, sind „auf Saftbasis beziehungsweise es ist neben entalkoholisiertem Wein Saft enthalten“, sagt Frances Ellwanger von der Marketing-Abteilung der Genossenschaft. Das Nixle – Secco, ein anderes alkoholfreies Produkt, sei zwar auf Weinbasis. Bei allen Produkten werde jedoch Kohlensäure zugesetzt. „Alkohol ist ein Geschmacksträger. Ein Fehlen kann durch Zucker oder eben durch Kohlensäure kompensiert werden. Deswegen gibt es bei uns auch nur alkoholfreie Prickler. Oder eben alkoholreduzierte, fruchtige Weine in der Federle-Linie, in der wir den Mix aus weniger Alkohol und Restsüße geschmacklich sehr gut kombiniert haben“, sagt Frances Ellwanger.

„Einen alkoholfreien Wein zu produzieren wäre irgendwann schön. Aber wir haben sowohl im Anbau als auch im Keller und Lager nur bestimmte Mengen an Trauben sowie Platz zur Verfügung. Da ist man irgendwann an dem Punkt, wo man abwägen muss, ob man beispielsweise einen Kerner oder Riesling als klassischen Wein ausbaut oder als alkoholfreies Produkt anbieten möchte“, so Frances Ellwanger.

Trockene, fruchtige, feinaromatische Weine eignen sich offenbar nicht für die Entalkoholisierung, da ginge zu viel Geschmack verloren. Aber selbst bei noch restaromatischen alkoholfreien Weinprodukten dürfe man beim Probieren „nicht den Fehler machen und dies mit dem Geschmack herkömmlicher Weine vergleichen“, sagt Remstalkellerei-Geschäftsführer Peter Jung. „Wir sehen die alkoholfreien Weine als eigenständige Kategorie.“ Darüber hinaus dürfe man mit Aromen versetzte entalkoholisierte Weine sowieso nicht unter der Bezeichnung „Alkoholfreier Wein“ vermarkten.

Weder die Remstalkellerei noch die Fellbacher Weingärtner setzen bei ihren alkoholfreien Produkten Aromastoffe hinzu. Um dem Alkoholentzug zu begegnen, entscheiden sie sich bewusst für Aromarebsorten.

„Grundsätzlich sind sowohl für Weine als auch für entalkoholisierte Weine Zusätze von Aromen oder sonstigen Geschmacksstoffen gesetzlich nicht erlaubt“, bestätigt Uwe Kämpfer, Vorstand der Württembergischen Weingärtner-Zentralgenossenschaft (WZG). Die Entalkoholisierung von WZG-Weinen erfolge nach dem Niedertemperatur-Vakuumdestillationsverfahren, bei dem im Gegensatz zu einer normalen Destillation mit weit niedrigeren Temperaturen gearbeitet werden kann und somit eine größtmögliche Schonung der weineigenen Aromen garantiert werde, sagt Kämpfer.

Das Angebot der Württembergischen Weingärtner-Zentralgenossenschaft

Den alkoholfreien Rivaner der Serie „Edition Gourmets“ der WZG gibt es bereits seit Frühjahr 2018, den alkoholfreien Rosé der Serie „Süß & fruchtig“ seit Frühjahr dieses Jahres im Deutschen Lebensmittelhandel zu kaufen, sagt Uwe Kämpfer. Auf der WZG-Homepage war der Rivaner alkoholfrei bis unlängst für 4,82 Euro und der „Süß & fruchtig Rosé alkoholfrei“ für 4,64 Euro ausgewiesen.

Der Marktanteil und die Zukunft von alkoholfreien Weinen

„Noch machen beide WZG-Produkte zwar nur einen sehr kleinen Teil unseres Gesamtabsatzes aus, aber alkoholfreier Wein entwickelt sich bei uns und im gesamten Markt in den letzten Jahren extrem positiv“, sagt Kämpfer. „Aufgrund eines zunehmenden Gesundheitsbewusstseins ist davon auszugehen, dass alkoholfreier Wein sich weiter sehr positiv entwickeln wird. Ob wir im Weinbereich allerdings – zumindest in näherer Zukunft – eine ähnliche Bedeutung wie alkoholfreies Bier im Biermarkt erreichen werden, wage ich zu bezweifeln.“

Remstalkellerei-Geschäftsführer Peter Jung hingegen hält zumindest die momentane Entwicklung noch für vergleichbar mit der des alkoholfreien Biers nach dessen Markteinführung. Mit alkoholfreien Traubenwein-Produkten bediene man eine kleine Nische, die aber schnell wachse. Konkrete Planungen für weitere alkoholfreie Weine gebe es bei der Remstalkellerei derzeit jedoch noch nicht, „da wir die weitere Absatzentwicklung erst noch beobachten wollen. Ausgeschlossen ist es aber nicht, dass weitere Produkte wie zum Beispiel ein alkoholfreier Sekt folgen könnten“, sagt Peter Jung. „Marktforschungen belegen, dass immer mehr Menschen keinen Alkohol konsumieren, aber durchaus offen für alkoholfreie Alternativen sind.“

Laut Deutschem Weininstitut in Bodenheim macht der bundesweite Wein-Marktanteil von alkoholfreien Varianten gerade einmal ein Prozent aus. Aber die Nachfrage nimmt immer weiter zu.

Das Angebot der Remstalkellerei

Dieser Entwicklung trage die Remstalkellerei seit knapp zwei Jahren mit entsprechenden „0.X“-Produkten Rechnung, sagt Peter Jung. „Unseren Traubensecco Fresco 0.0 führen wir als prickelnde Alternative zum Sekt bereits viele Jahre in unserem Sortiment.“ Im Angebot hat die Remstalkellerei: alkoholfreien Wein „0.X“ rot und weiß für 5,59 Euro sowie den Fresco alkoholfrei ebenfalls für 5,59 Euro. Über Absatzmengen gibt Peter Jung keine Auskunft.

Das Angebot der Fellbacher Weingärtner eG

Trotz Nischen-Daseins war ein alkoholfreies Produkt der Fellbacher Weingärtner im Oktober/November zeitweise ausverkauft: der rote Aperitif Trèjus für fünf Euro. „Grundsätzlich sind wir in vielen Bereichen ausgetrunken“, sagt Frances Ellwanger. „Hier hat man in diesem Jahr ganz klar gemerkt, dass wieder mehr Veranstaltungen stattfinden, bei denen alkoholfreie Alternativen gefragt waren. Zudem steigt die Nachfrage nach alkoholfreien Produkten stetig. Unser Kellermeister hat aber nicht endlos Wein zur Verfügung und kann bei der Bedarfsplanung auch nur in die Glaskugel schauen. Aber die Mengen werden entsprechend bei der Mengenplanung angepasst.“

Neben dem Trèjus bieten die Fellbacher noch einen weiteren Aperitif (Frutto „0.0“ alkoholfrei für 4,70 Euro) und Nixle – Secco alkoholfrei für 5,70 Euro an.

„Wir können die Nachfrage bedienen. Das ist uns wichtig, gerade in Bezug auf Feste und Veranstaltungen, dass wir auf eigene Produkte zurückgreifen können und keine zugekauften Getränke (mit Ausnahme von Wasser) ausschenken müssen“, sagt Frances Ellwanger. Die Fellbacher lassen alkoholfreie Weine/Secco „insgesamt jährlich im unteren fünfstelligen Bereich“ herstellen.