Riesen-Drohne im Weinberg von Rainer Schnaitmann bei Fellbach

Ein Giganto-Flieger ist am Freitag am späten Nachmittag in den Fellbacher Weinbergen über die Reben gezogen. Und im Lauf des frühen Abends war er dann auch noch anderswo im Remstal unterwegs. Der Brummer hat eine Spannweite von drei Metern, wiegt voll beladen 76 Kilo, hat sechs Sprüharme, kann 30 Liter im Tank aufnehmen und mit einer Akku-Ladung rund 15 Minuten fliegen – je nachdem, wie schwer beladen die Drohne ist. Und es ist trotzdem tatsächlich nur ein Brummer – ein Traktor, der im Weinberg von Rainer Schnaitmann denselben Job machen würde, nämlich dafür sorgen, dass die biodynamische Pflanzenstärkung an die Reben gelangt, wäre viel lauter.

Im letzten Jahr war's, als die Wengerter, ob des wilden Wetters, alle schwer mit der Natur zu kämpfen hatten. Es war zu feucht. Vor allem die Bio-Wengerter mussten viel mehr durch ihre Weinberge fahren als sonst, damit nicht alles hinüberging. 15- bis 18-mal den Weinberg rauf und wieder runter, sagt Rainer Schnaitmann. Mit den schweren Traktoren! Das kann nicht gut sein. Da bleibt kein Boden locker. Vor allem nicht, wenn er so nass ist, wie er es letztes Jahr war. Rainer Schnaitmann suchte eine Lösung fürs Problem.

Die Drohne speichert die Flugbahn ab – im nächsten Jahr geht alles noch schneller

Die Lösung fliegt durch die Luft und wird von einem handlichen Gerätchen mit zwei Joysticks gelenkt. Jan Weber von der Schwäbisch Haller Firma Webaro schickt die Drohne auf ihre Strecke. Das Unternehmen vertreibt die Fluggeräte, bietet aber auch Flug-Dienstleistung an. So wie jetzt bei Rainer Schnaitmann. Der hat Jan Weber die Lage aller seiner Weinberge, die versorgt werden sollen, gegeben, der Computer wurde mit den Daten versorgt, die Drohne merkt sich außerdem ihre Flugbahn und weiß, wenn's gewünscht ist, auch noch im nächsten und übernächsten Jahr, wo sie lang muss.

Damit ganz sicher nichts passiert, ist die Drohne mit Radar und zwei Kameras ausgestattet. Denn, sagt Jan Weber, aus einer gewissen Entfernung sieht er natürlich nicht mehr, wie dicht die Drohne beispielsweise an einem Baum ist. Die Kameras aber melden zuverlässig. Genauso wie das Radarsystem. Kommt ein Hindernis, etwa ein Spaziergänger, zu nahe, bleibt die Drohne in der Luft stehen. Und Jan Weber wird außerdem noch akustisch gewarnt. Die Geräte sprechen mit ihm. Man müsse also, sagt er, keine Angst haben. Die Sicherheit sei gewährleistet.

Dennoch: Es sei ratsam, trotz aller Begeisterung nicht zu einer fliegenden Drohne zu rennen. Und die Straßensperrungen, die halt manchmal für eine Weile den Spaziergang im Weinberg in andere Richtungen zwingen, sollten auch akzeptiert werden.

Die Drohne, sind sich Schnaitmann und Weber einig, schone zum einen die Umwelt und spare zum anderen Arbeitszeit. Ideal wäre es, wenn irgendwann nicht nur Rainer Schnaitmann seine Weinberge aus der Luft bearbeiten würde, sondern wenn die Wengert-Nachbarn sich anschlössen. Je größer die Fläche, die die Drohne am Stück abfliegen kann, desto effektiver ist ihr Einsatz. Im Ackerbau, sagt Jan Weber, werde die Drohnentechnik deshalb schon länger und auf wirklich beachtlichen Flächen genutzt. Vor allem der Maiszünsler werde so erfolgreich bekämpft.

Im Rems-Murr-Kreis ist Schnaitmann der erste, der im Wengert fliegen lässt

Im Weinbau dagegen ist die Technik noch relativ neu. Einige der Drohnen hat Weber schon an die Mosel verkauft, auch im Stuttgarter Raum und bei Bietigheim fliegen sie schon. Im Rems-Murr-Kreis allerdings ist Rainer Schnaitmann bislang der Erste und Einzige, der eine Drohne im Weinberg nutzt.