RSV belastet Kinderklinik Winnenden: Werden jetzt Pflege-Rentner reaktiviert?

Die Entscheidung, am frühen Samstagnachmittag in die Rems-Murr-Kliniken zu fahren, haben seine Partnerin und er sich nicht leicht gemacht, lange überlegt, ob es wirklich nötig ist, erzählt ein Familienvater. Doch die Sorge um die knapp einjährige Tochter war am Ende zu groß. Das Baby ist seit Wochen krank, auf Bindehaut- und Mittelohrentzündung folgte ein Atemwegsinfekt, der immer schlimmer wurde. Das kleine Mädchen hustet stark, trinkt kaum und hat Schmerzen. Vom Kinderarzt verordnete Inhalationen und Ruhe scheinen den Zustand auch nach Tagen nicht zu verbessern, weshalb die Eltern bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche in die Klinik fahren. Rund drei Stunden nach ihrer Ankunft wissen sie mehr: Eine Lungenentzündung diagnostiziert der diensthabende Arzt. Ein Bett allerdings ist in der Kinderklinik Winnenden nicht frei, die Eltern erhalten eine Überweisung ins Olgahospital nach Stuttgart. Wieder fahren, wieder warten und schließlich eine andere Diagnose. Es sei das RS-Virus, eine Lungenentzündung liege aber nicht vor. Eine Nacht könnten Mutter und Kind zur Beobachtung bleiben, sie könnten aber auch zurück nach Hause, wofür sie sich schließlich entscheiden, da die Sauerstoffsättigung der kleinen Patientin nach Aussage der Ärztin in Ordnung ist. "Ich habe Verständnis für die schwierige Lage der Kliniken", sagt der Vater. "Aber wir fühlen uns trotzdem hin- und hergeschickt und verunsichert wegen der zwei unterschiedlichen Diagnosen."

Die heftige Infektwelle trifft die Kleinsten besonders stark. Infektionen mit dem RS-Virus können bei Kleinkindern Symptome wie Atemnot sowie Entzündungen der Bronchien und der Lunge verursachen. Die Kinderarztpraxen laufen über, die Kinderkliniken sind voll - auch an den Rems-Murr-Kliniken. Ralf Rauch, Chefarzt der Kinderklinik und Ärztlicher Direktor im Rems-Murr-Klinikum Winnenden, äußert sich zur aktuellen Situation:

Wie ist die Lage in den Rems-Murr-Kliniken?

Wir haben weiterhin eine angespannte Situation und deshalb nun einen Teil einer Station für Kinder abgetrennt, die mit dem RS-Virus infiziert sind. In der Fachsprache nennt man diese sehr wirksame Maßnahme Kohortierung. All diese Kinder sind jünger als zwei Jahre. Sie werden am Monitor überwacht, erhalten mit Sauerstoff angereicherte Luft und Atemhilfe, Inhalationen und Infusionen. Daneben sehen wir eine leichte Zunahme von Kindern jedes Alters, die an Influenza erkrankt sind und dazu eine Lungenentzündung bekommen haben. Auch sie benötigen meist Sauerstoff, haben hohes Fieber und schlechte Entzündungswerte im Blut.

Welchen Anteil haben RSV-Infektionen an der Auslastung? Welche anderen Erkrankungen spielen eine Rolle?

Das Verhältnis RS- zu Influenza-Patienten ist aktuell etwa zwei Drittel zu einem Drittel. Außerdem haben wir aktuell Kinder mit Durchfallerkrankungen in der Klinik, Neugeborene mit gesundheitlichen Problemen sowie Mädchen und Jungen mit allgemein üblichen Kindererkrankungen wie Knochenbrüchen, hormonellen oder neurologischen Erkrankungen.

Über wie viele Betten verfügt die Kinderklinik und gibt es noch freie Betten?

Unsere insgesamt 65 Betten können wir derzeit leider nicht alle nutzen, da uns das erforderliche und eigentlich ausreichend geplante Pflegepersonal nicht vollständig zur Verfügung steht. Etliche Pflegefachkräfte für Kinder sind selbst erkrankt, wie wir es ja in der gesamten Bundesrepublik sehen. Überall müssen Kinderkliniken gerade tagesaktuell prüfen, wie viele Patienten sie noch vor Ort versorgen können und welche Belastung ein durch die lange Pandemie bereits hoch strapaziertes Pflegeteam bewältigen kann.

Aus manchen Kliniken ist zu hören, dass Anfragen von Rettungsdiensten abgelehnt werden müssen. Gilt das auch für die Rems-Murr-Kliniken?

Kinder, die von ihren Eltern in die Klinik gebracht werden, kommen generell oft ohne Anmeldung und werden auch in der aktuellen Situation behandelt, teils mit längeren Wartezeiten als üblich. Notärzte im Rettungsdienst sind berechtigt, kranke Kinder trotz förmlicher Abmeldung einer Klinik dorthin zu bringen, wenn sich auf dem Transport keine andere Möglichkeit findet. Insofern verhindert die rechtzeitige Abmeldung manchmal eine umständliche zweite Fahrt mit dem Rettungswagen zum endgültigen Krankenhaus, bringt für die Klinik-Teams jedoch oft keine Entlastung. Je nach Situation ist das zuletzt wohl schon in allen umliegenden Kliniken vorgekommen.

Wie ist die Personalsituation?

Weil die Zahlen der an RS-Virus und Influenza erkrankten Kinder zeitgleich sehr stark steigen, ist auch der Aufwand für das Pflegepersonal extrem hoch. Unsere Personalsituation ist so angespannt wie derzeit bei allen Teams in Kinderkliniken der nördlichen Hemisphäre: Im größten Krankenhaus Kanadas werden wie in Deutschland Operationen bei Kindern abgesagt, um Notfälle mit Atemwegserkrankungen aufnehmen zu können. Zumeist sind akute Ausfälle von Pflegenden der Auslöser, natürlich sind auch einige Eltern darunter, die keine Betreuung für ihr eigenes Kind mehr haben. Wir würden daher gerne ehemalige Pflegerinnen und Pfleger unseres Hauses zurückgewinnen, die beispielsweise im Ruhestand sind, um uns in dieser Phase zu unterstützen. Sie könnten uns mit Teilzeiteinsätzen auf unseren Stationen für eine bestimmte Zeit sehr gut unterstützen.

Kommen manche Eltern aus Angst auch wegen Atemwegserkrankungen in die Klinik, bei deren Kindern das nicht nötig wäre?

Übervorsichtige Eltern sind derzeit eher nicht unser Problem, denn die Eltern werden durch unsere niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen meist gut beraten und versorgt. Tatsächlich sind die Kinder, die momentan unsere Hilfe suchen und brauchen, oft erstaunlich krank, und zwar in so hoher Zahl, dass wir an unser Limit kommen.

Bei welchen Symptomen sollte man in die Klinik?

Wir empfehlen, Säuglinge und Kleinkinder mit Atemnot und anhaltendem Fieber zum Arzt zu bringen. Das gilt insbesondere, wenn die Kinder schlecht trinken oder zusätzlich Symptome einer Magen-Darm-Erkrankung haben. In den Kinderarzt-Praxen erfolgt dann die Auswahl der Kinder, die in die Klinik müssen.