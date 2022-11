RSV-Welle im Rems-Murr-Kreis: Angespannte Lage in der Kinderklinik Winnenden

Ärzte in Alarmbereitschaft, Kinder-Kliniken vor dem Kollaps, eine Viruswelle, die über das Land rollt: Die Lage in der Kindermedizin ist ernst – und die Warnungen werden deutlicher. Wie stark ist der Rems-Murr-Kreis betroffen? Wo liegen die drängenden Probleme? Und was lässt sich dagegen tun? Ein Gespräch mit Chefarzt Prof. Dr. Ralf Rauch, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin am Rems-Murr-Klinikum Winnenden.

Die Ausgangslage: „Katastrophenzustände“ an Kinderkliniken

Die DIVI (Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin) sprach vergangene Woche von „Katastrophenzuständen“ an deutschen Kinderkliniken. Verantwortlich dafür sei unter anderem eine Welle von RSV-Infektionen, die vor allem Säuglinge und Kleinkinder schwer treffen. RS-Viren befallen den Atemtrakt und führen dort zu einer Verschmelzung von Zellen.

„Wir werden nicht mehr alle Kinder versorgen können“, sagte eine Sprecherin am Freitag (25.11.) gegenüber unserer Redaktion. Dabei verwies sie auch auf Zustände, die das Gesundheitswesen seit längerem belasten. Dr. Ralf Brügel, Sprecher der Kinderärzte, sprach von einer „katastrophalen“ Versorgung im Rems-Murr-Kreis.

Dr. Rauch: „Wir haben eine ganz, ganz starke RSV-Welle“

„Katastrophal ist die Situation sicher nicht“, sagt Prof. Dr. Rauch, Chefarzt der Kinderklinik am Rems-Murr-Klinikum in Winnenden. Doch auch dort sei die Lage in der Kinder- und Jugendmedizin (Pädiatrie) angespannt. Dr. Rauch nennt dafür diverse Gründe – von denen er zwei als Hauptursachen ausmacht.

„Wir haben eine ganz, ganz starke RSV-Welle“, sagt der Mediziner. „Das andere Problem ist: Die Pflege in der Pädiatrie ist durch Corona dezimiert und nicht beliebig aus anderen Ressourcen auffüllbar.“ Pädiatrische Pflegekräfte könne man nicht einfach durch anderes Personal ersetzen. Und selbst wenn: Auch in der Erwachsenmedizin gebe es aktuell eine Grippewelle.

Problem 1: RSV - wie groß ist die Welle?

Die RSV-Welle treffe momentan vor allem die Allerkleinsten, sagt Dr. Ralf Rauch. „Die Welle führt dazu, dass vor allem Kinder unter zwei Jahren in die Klinik kommen. Die müssen zum Teil mit Sauerstoff versorgt oder beatmet werden.“ Dazu käme eine Influenza-Welle, die vor allem für vorgeschädigte Kinder zum Problem wird.

RS-Viren treten saisonal auf, eine frühe Welle wie jetzt im November sei nicht ungewöhnlich. Und wie alle Wellen, wird auch diese wieder abebben. Die Frage ist nur – wann? „Ich gehe davon aus, dass sich die Situation in den nächsten Wochen wieder abschwächt“, so Rauch. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das bis ins nächste Jahr hinein in dem Maße haben werden.“

Problem 2: Personalmangel – Corona hat Problem verschärft

Das Problem mit dem Personalmangel dürfte sich dagegen nicht so schnell in Luft auflösen. „Wir haben eine Situation in der Pflege, die durch die Pandemie schon angespannt ist“, sagt Dr. Rauch. Diejenigen, die jetzt an den Betten stünden, hätten ohnehin schon etliche Überstunden auf dem Konto. Der grundsätzliche Personalmangel werde noch durch Krankheitsfälle in den Teams verschärft.

Mit Sorge blickt Dr. Rauch auch auf die Situation in der Pflege-Ausbildung. „Wir müssen mehr Leute in die pädiatrische Pflege bekommen“, sagt er. Doch das bundesweite System der Ausbildung sei zuletzt geändert worden. „Und die ersten Jahrgänge lassen vermuten, dass die pädiatrische Pflege eher weniger wird.“ Die Lücken lassen sich auch nicht einfach mit anderen Pflegekräften füllen. Viele alte Menschen seien wegen Influenza in der Klinik, die Kapazitäten der Fachkräfte auch hier begrenzt.

Weitere Probleme: Woran es in der Kinderklinik noch fehlt

Als wäre das nicht schon genug, kommen zu den beiden Hauptproblemen dem Mediziner zufolge noch weitere hinzu. Trotz guter Ausstattung, die aktuell noch aufgestockt werde, können zwischenzeitlich Monitore oder Geräte knapp werden. „Wir haben auch Engpässe für Allerweltsmedikamente wie bestimmte Penicilline oder Ibuprofen“, sagt Dr. Rauch. „Man reibt sich die Augen, was plötzlich alles knapp wird.“

Die Lage sei in anderen Kliniken aber viel schlimmer als in Winnenden. Die Rems-Murr-Kliniken verfügen dem Chefarzt zufolge über exzellente Geräte, zusätzliche seien schon auf dem Weg. Auch die Ausstattung mit Plätzen für die Patienten sei gut. „Und trotzdem sind wir aufgrund des Personalmangels dann irgendwann am Limit.“

Kinder-Versorgung: Betten auf dem Flur gab es noch nie

„So katastrophal, wie wir es aus anderen Gegenden kennen, ist es nicht“, sagt Dr. Ralf Rauch im Hinblick auf die aktuelle Situation in der Kinderklinik in Winnenden. „Was stimmt, ist, dass wir nicht jederzeit Kinder aufnehmen können“, so der Chefarzt. „Es ist aber tatsächlich nicht so weit wie in anderen Kliniken, dass ich hier Zweibett- zu Dreibettzimmern umfunktionieren und Sauerstoffflaschen dann auf den Boden legen muss.“

Im Haus werde viel telefoniert, um die Unterbringung und Versorgung der Kinder zu organisieren. Irgendeine Lösung habe es dafür bisher immer gegeben. „Umgekehrt ist es auch so, dass wir immer wieder Kinder aus anderen Kliniken aufnehmen – Ludwigsburg, Esslingen oder Stuttgart“, so Rauch. „Wenn wir dann nachts Kinder aufnehmen, kann es sein, dass wir am nächsten Tag erst wieder Kinder entlassen müssen, um weiterhin aufnahmefähig zu bleiben.“ Auf dem Flur habe aber noch nie ein Patient behandelt werden müssen.

Corona als Härtetest: Umgang mit solchen Situationen erprobt

„Ich bitte Eltern um Nachsicht mit den Teams, die versuchen, alles möglich zu machen“, sagt Dr. Rauch im Hinblick auf die angespannte Lage. „90 Prozent unserer Patienten in der Kinderklinik kommen spontan.“ Manchmal müsse erst Platz für zusätzliche Kinder geschaffen werden, die in Winnenden ankommen. In der Kinderklinik sei zwar genügend Platz, aber trotzdem könne es dauern, bis ein Patient untergebracht ist.

Während der Pandemie hätten sich im Rems-Murr-Klinikum Routinen gebildet, die den Umgang mit den „kleinen RSV-Patienten“ jetzt erleichtern, sagt Dr. Rauch. Auch der ständige Austausch mit anderen Kinderkliniken im Umland, der sich während Corona in der Erwachsenenmedizin bewährt habe, sei in der Kinder- und Jugendmedizin längst Standard. Jetzt, wo die Corona-Maßnahmen zurückgehen, würden sich Kinder wieder verstärkt anstecken. „Dass das RS-Virus schon immer eine Plage war, das die Kinder auf die Intensivstation gebracht hat, ist aber auch nichts Neues“, so Rauch.

Kindermedizin unterfinanziert: „Wir sind seit jeher Bittsteller“

„Das prinzipielle Problem ist, dass wir in der Gesundheitspolitik ganz viel Wert legen auf Erwachsenenmedizin“, sagt Chefarzt Rauch. „Wenn Sie sich angucken, wo in der Medizin Geld ausgegeben wird, dann fällt das meiste im letzten Lebenshalbjahr an.“ Geburtshilfe und Pädiatrie seien dagegen nicht genügend gefördert und somit unterfinanziert. „Wir sind seit jeher Bittsteller.“

Dr. Rauch geht davon aus, dass dieses Problem nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt betrifft. Gerade habe er einen Artikel aus Ottawa in Kanada gelesen. „Eine Anregung fand ich besonders interessant“, sagt er. „Da stand in etwa: Wenn es Kindern schlecht geht, zucken alle mit den Schultern. Wenn es Erwachsenen schlecht geht, müssen alle Maske tragen.“